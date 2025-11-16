Терапевт дал несколько советов на случай хронической усталости

Хроническая усталость – это состояние, которое знакомо многим россиянам и вызывает множество вопросов.

Терапевт клиники "Медскан Hadassah" Александр Каждан в своем интервью с "Лентой.ру" поделился мнением о причинах этого недуга и предложил несколько полезных советов для тех, кто страдает от постоянной усталости. Каждан подчеркивает, что невозможно выделить одну единственную причину, способствующую развитию хронической усталости.

В большинстве случаев это состояние является результатом сочетания различных факторов. Одной из основных причин является нехватка сна. В условиях современного ритма жизни многие люди не могут позволить себе полноценный отдых, что приводит к накоплению усталости и снижению работоспособности.

Кроме того, интенсивная физическая или умственная нагрузка также может стать триггером для возникновения хронической усталости. Работая в условиях постоянного стресса и перегрузки, организм начинает давать сбой, что проявляется в виде усталости, слабости и потери интереса к повседневным делам. Каждан отмечает, что хронические и инфекционные заболевания могут усугублять это состояние, оставляя после себя ощущение истощения.

Врач выделил несколько факторов риска, способствующих развитию хронической усталости. Генетическая предрасположенность, перенесенные инфекции, эмоциональные потрясения и физические травмы могут оказать значительное влияние на общее состояние здоровья. Даже если травма была незначительной и произошла давно, она может оставить след на уровне энергии и работоспособности.

Каждан подчеркнул, что универсального подхода к лечению синдрома хронической усталости не существует. В зависимости от причины, которая вызвала это состояние, врач может назначить как медикаментозное лечение, так и психотерапию. Однако наиболее важным аспектом является изменение образа жизни. Врач рекомендует ввести в повседневную рутину регулярные физические нагрузки, которые помогут улучшить общее самочувствие и повысить уровень энергии.

Также важно уделять внимание качеству сна. Создание комфортных условий для отдыха и соблюдение режима сна могут значительно улучшить состояние здоровья. Каждан советует планировать свой день так, чтобы чередовать физическую и умственную нагрузку с периодами отдыха.

Не менее значимым является правильное питание. Обеспечение организма необходимыми витаминами и минералами поможет поддерживать уровень энергии на высоком уровне. Специалисты также рекомендуют избегать излишнего стресса и перегрузок на работе, что может существенно снизить риск развития хронической усталости.