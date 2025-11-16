Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми"

Мошенники не оставляют Долину в покое Тесты Диброва заметили в непристойном виде Игры Сонник

Воскресенье 16 ноября

16:53Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" 14:42Высоцкая откровенно рассказала о больших финансовых потерях из-за мемов о ее готовке 12:26Архитектор Сергей Мешалкин рассказал о восстановлении алтаря в Благовещенской надвратной церкви 10:09Невролог рассказала о способе тренировки мозга для здоровой старости 06:14Терапевт дал несколько советов на случай хронической усталости 03:21Врач дала россиянам советы по увлажнению воздуха в квартире 00:25Диетолог раскрыл неожиданную пользу от яблок зимой 16:15Обнародован точный порядок действий при взломе электронной почты – стоит изучить каждому 14:27Какой шум дома не подпадает под закон о тишине – объяснил юрист 12:04Как готовят борщ в разных регионах России – эксперты составили увлекательную "борщевую карту" 10:13Лещенко заявил, что чувствует себя Волочковой – названа причина странных слов певца 06:45Послал саму Канделаки, а теперь готов работать даром: Шаляпин горько пожалел о своей ошибке 03:09Маска сброшена: Кудрявцева в ужасе от истинного лица Гузеевой 00:50Не открывайте дверь: 4 вещи, которые нельзя выносить из дома 15 ноября 18:56В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие 18:12Юлия Высоцкая впервые откровенно рассказала о состоянии дочери страшной после аварии 16:48Раскрыта причина тотального краха карьеры внука Пугачевой в США 15:51Кадышева отказалась выступать в Новый год за баснословные деньги – названа сумма 13:44Дошутился: Максиму Галкину* светит реальный срок в Израиле 13:26Они назвали ее Соней: Высоцкая раскрыла душераздирающую тайну о приемной дочери 13:26Ученые ошарашены: найден способ заживлять раны быстрее, чем лекарства 12:40Арестованная за 250 миллионов Лерчек беременна четвертым – кто отец? 11:26"Маму видели употребляющей": Борисова слила отчаянный крик о помощи дочери Глюкозы 10:26Доктор Мясников раскрыл самую большую ошибку при приеме таблеток: это не дозировка, а кое-что другое 09:18Вы добрый человек, но вам не везет? Гюго объяснил, почему судьба смеется над вашей совестью 08:20Обнаружено мощное средство от бессонницы: оно удивляет даже ученых 03:23"Будь готов!": тест для тех, кто носил красный галстук 00:09Выбросьте курицу из холодильника! 5 бытовых запретов на 14 ноября, нарушение которых притягивает нищету 22:37Самойлова в слезах вышла на связь и шокировала заявлением: Моя жизнь мне не принадлежит 21:09Экс-депутата Магомеда Гаджиева обвиняют в организации заказного убийства 18:09Ходченкова впервые откровенно рассказала о причинах неудавшейся карьеры в Голливуде 16:37Эксперт перечислил все скрытые расходы при покупке квартиры 15:44С Бородиной приключился ужасный инцидент – попала на деньги сразу после важной покупки 14:12Овсянка, яйца или йогурт? Назван самый полезный завтрак – ответ вас удивит 12:58"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60 11:43Картошка полезнее авокадо? Неожиданный рейтинг продуктов для борьбы с вечной усталостью 10:15Никому не доверяет: раскрыта тайная причина, по которой Меладзе постоянно возвращается в Россию 09:09Сколько ей заплатили? Лариса Долина унизилась до хита Инстасамки 08:35"Признак мошенничества": ЦБ обозначил самую опасную операцию с деньгами, которую вы делаете каждый день 06:13Диетологи назвали 3 утренние ошибки, которые блокируют сжигание жира – вторую совершают все 03:49Врачи разрешили пить алкоголь? Разбираем вирусный миф, в который все поверили 00:40Один неверный шаг 13 ноября может стоить благополучия: главный запрет дня, о котором все забыли 21:50Россияне массово заинтересовались одним направлением для путешествия на Новый год 21:02Сын Ефремова откровенно рассказал о переживаниях из-за взаимоотношений с отцом 20:11Гузеева прервала молчание после громкого обвинения в афере с виллами на Бали 17:26Сделано заявление о новом романе Бузовой: В ее личной жизни сейчас все хорошо 16:45Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза 15:50Виторган готовится к мести от сына Собчак: Это чудо вырастет 14:13"Пять минут, пять минут": ТЕСТ по кинонаследию Людмилы Гурченко 12:31Шутки кончились: Диброву грозит реальный срок за выходку с ширинкой
Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми"

Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми"
191

Известная российская исполнительница Валерия спокойно отреагировала на то, что не попала в список номинантов музыкальной премии "Грэмми".

Супруг Валерии, известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, прокомментировал ситуацию, отметив, что для них это не является причиной для расстройства. По словам Пригожина, Валерия восприняла отказ как часть творческого процесса и не придаёт этому большого значения.

"Нам говорят, что трек не соответствует международным стандартам и большинству требований, предъявляемых к претендентам на премию", — отметил он.

Пригожин добавил, что у них есть достаточно времени для того, чтобы поработать над новыми проектами и попробовать свои силы в следующем году. Несмотря на отсутствие номинации, продюсер подчеркнул, что для них это всего лишь "чисто забава". Он считает, что Валерия уже давно доказала свой талант и профессионализм как исполнителя.

"Ее успехи говорят сами за себя", — добавил Пригожин, намекая на то, что артистка имеет множество достижений и признаний в своей карьере. Это позволяет ей оставаться уверенной в своих силах, независимо от внешних оценок.

Также стоит отметить, что Пригожин ранее высказывался более эмоционально по поводу возможного участия Валерии в «Грэмми». Он призывал тех, кто сомневается в её таланте, «кусать локти», намекая на то, что успехи Валерии не оставят равнодушными её поклонников и критиков. Это заявление подчеркивает его уверенность в том, что артистка заслуживает признания на международной арене.

Реакция Валерии на отказ в "Грэмми" показывает ее зрелость как артиста. Она понимает, что музыкальная карьера — это не только о наградах и признании, но и о постоянном развитии и самовыражении. Вместе с Пригожиным они продолжают работать над новыми проектами и не собираются останавливаться на достигнутом.

Шоу-бизнес в Telegram

16 ноября 2025, 16:53
Певица Валерия. Фото: соцсети
Общественная служба новостей✓ Надежный источник

Высоцкая откровенно рассказала о больших финансовых потерях из-за мемов о ее готовке
Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая, известная своей кулинарной программой "Едим дома", поделилась своими переживаниями по поводу мемов, которые стали популярными в интернете. Она отметила, что эти шутки оказали негативное влияние на её бизнес и репутацию.

Архитектор Сергей Мешалкин рассказал о восстановлении алтаря в Благовещенской надвратной церкви
Главный архитектор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Мешалкин подробно рассказал о восстановлении иконостаса в Благовещенской надвратной церкви Спасо-Евфимиева монастыря. Он поведал о том, насколько важно сохранять историческое наследие и как современные технологии могут помочь в этом процессе. 8 ноября в Суздальском Кремле открылась выставка "Поленов и ученики", которая объединила более ста работ выдающегося художника Василия Дмитриевича Поленова и его учеников, таких как Исаак Левитан, Константин Коровин и Валентин Серов.

Невролог рассказала о способе тренировки мозга для здоровой старости
Невролог Элен Мхитарян поделилась важными рекомендациями по тренировке мозга, которые могут помочь сохранить здоровье и активность ума в старости. Она подчеркнула, что забота о мозге должна начинаться с молодости, и предлагает несколько эффективных способов для его тренировки. Одним из популярных методов, который многие люди используют для поддержания умственной активности, являются кроссворды и головоломки.

Терапевт дал несколько советов на случай хронической усталости
Хроническая усталость – это состояние, которое знакомо многим россиянам и вызывает множество вопросов. Терапевт клиники "Медскан Hadassah" Александр Каждан в своем интервью с "Лентой.

Врач дала россиянам советы по увлажнению воздуха в квартире
Зимой, когда отопление активно работает, воздух в квартирах становится значительно суше. Это может негативно сказаться на здоровье: снижается иммунитет, возникают проблемы со слизистыми оболочками, кожей и дыхательными путями.

