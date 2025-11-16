Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми"

Супруг Валерии, известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, прокомментировал ситуацию, отметив, что для них это не является причиной для расстройства. По словам Пригожина, Валерия восприняла отказ как часть творческого процесса и не придаёт этому большого значения.
"Нам говорят, что трек не соответствует международным стандартам и большинству требований, предъявляемых к претендентам на премию", — отметил он.
Пригожин добавил, что у них есть достаточно времени для того, чтобы поработать над новыми проектами и попробовать свои силы в следующем году. Несмотря на отсутствие номинации, продюсер подчеркнул, что для них это всего лишь "чисто забава". Он считает, что Валерия уже давно доказала свой талант и профессионализм как исполнителя.
"Ее успехи говорят сами за себя", — добавил Пригожин, намекая на то, что артистка имеет множество достижений и признаний в своей карьере. Это позволяет ей оставаться уверенной в своих силах, независимо от внешних оценок.
Также стоит отметить, что Пригожин ранее высказывался более эмоционально по поводу возможного участия Валерии в «Грэмми». Он призывал тех, кто сомневается в её таланте, «кусать локти», намекая на то, что успехи Валерии не оставят равнодушными её поклонников и критиков. Это заявление подчеркивает его уверенность в том, что артистка заслуживает признания на международной арене.
Реакция Валерии на отказ в "Грэмми" показывает ее зрелость как артиста. Она понимает, что музыкальная карьера — это не только о наградах и признании, но и о постоянном развитии и самовыражении. Вместе с Пригожиным они продолжают работать над новыми проектами и не собираются останавливаться на достигнутом.