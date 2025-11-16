Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми"

Известная российская исполнительница Валерия спокойно отреагировала на то, что не попала в список номинантов музыкальной премии "Грэмми".

Супруг Валерии, известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, прокомментировал ситуацию, отметив, что для них это не является причиной для расстройства. По словам Пригожина, Валерия восприняла отказ как часть творческого процесса и не придаёт этому большого значения.

"Нам говорят, что трек не соответствует международным стандартам и большинству требований, предъявляемых к претендентам на премию", — отметил он.

Пригожин добавил, что у них есть достаточно времени для того, чтобы поработать над новыми проектами и попробовать свои силы в следующем году. Несмотря на отсутствие номинации, продюсер подчеркнул, что для них это всего лишь "чисто забава". Он считает, что Валерия уже давно доказала свой талант и профессионализм как исполнителя.

"Ее успехи говорят сами за себя", — добавил Пригожин, намекая на то, что артистка имеет множество достижений и признаний в своей карьере. Это позволяет ей оставаться уверенной в своих силах, независимо от внешних оценок.

Также стоит отметить, что Пригожин ранее высказывался более эмоционально по поводу возможного участия Валерии в «Грэмми». Он призывал тех, кто сомневается в её таланте, «кусать локти», намекая на то, что успехи Валерии не оставят равнодушными её поклонников и критиков. Это заявление подчеркивает его уверенность в том, что артистка заслуживает признания на международной арене.

Реакция Валерии на отказ в "Грэмми" показывает ее зрелость как артиста. Она понимает, что музыкальная карьера — это не только о наградах и признании, но и о постоянном развитии и самовыражении. Вместе с Пригожиным они продолжают работать над новыми проектами и не собираются останавливаться на достигнутом.