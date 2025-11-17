Эксперт назвал признаки безопасной искусственной елки

Выбор искусственной новогодней елки – это не только вопрос эстетики, но и безопасности.

В преддверии праздников важно удостовериться, что ваше новогоднее дерево не нанесет вреда ни вам, ни окружающей среде. Ольга Борисова, доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве России, поделилась с россиянами основными признаками безопасной искусственной елки.

Первое, на что стоит обратить внимание — это прочность конструкции. Искусственная елка должна быть устойчивой и надежной. При покупке проверьте, насколько крепко соединены ее элементы. Если дерево легко расшатывается или имеет ненадежные крепления, лучше поискать другой вариант.

Запах — еще один важный фактор. Безопасная искусственная елка не должна иметь резкого неприятного запаха. Если вы ощущаете химические или резкие ароматы, это может быть признаком использования некачественных материалов или токсичных химикатов при производстве. Лучше выбирать модели, которые имеют нейтральный запах или вовсе его не имеют.

Также стоит уточнить, обработана ли елка огнеупорным составом. Это особенно важно, если в вашем доме есть маленькие дети или домашние животные. Огнеупорная обработка значительно снижает риск возгорания и делает использование елки более безопасным.

Еще одним признаком качественной искусственной елки является стабильность иголок. Они должны надежно держаться на ветках и не выпадать при легком прикосновении. Если иголки осыпаются, это может свидетельствовать о низком качестве материала, из которого изготовлено дерево.

Кроме того, перед покупкой полезно сравнить цены в различных магазинах и на онлайн-маркетплейсах. Это поможет вам найти оптимальный вариант по соотношению цена-качество. Ольга Борисова рекомендует обратить внимание на несколько производителей с привлекательными дизайнерскими решениями и изучить динамику цен на их продукцию.

Ранее эксперты отмечали, что наиболее экономичным вариантом являются новогодние елки из ПВХ-пленки. Такие деревья могут прослужить несколько лет и при этом стоят значительно дешевле аналогов из других материалов.

Выбирая искусственную елку, помните о безопасности и качестве. Праздничное настроение не должно омрачаться беспокойством о здоровье ваших близких и состоянии окружающей среды.