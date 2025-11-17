Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Понедельник 17 ноября

Самойлова сделала однозначное заявление о примирении с Джиганом после судебного заседания

Самойлова сделала однозначное заявление о примирении с Джиганом после судебного заседания
79

В Москве состоялось судебное заседание по делу о разводе известного блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. Этот процесс стал важной вехой в жизни обоих артистов.

Оксана подала иск о разводе 6 октября — с тех пор слухи о состоянии их отношений не утихают. На заседании, которое прошло в закрытом режиме, Оксана Самойлова подтвердила свою позицию относительно развода.

Представители Джигана выразили желание дать паре шанс на примирение, ходатайствуя о двухмесячном сроке для этого. Однако Оксана была категорична в своем решении, отмечает РИА Новости.

"Суд дал два месяца на примирение. Я на него не готова", – заявила она журналистам после заседания.

Развод пары стал неожиданностью для многих поклонников, которые следили за их отношениями на протяжении 17 лет. За это время у них родилось четверо детей: дочери Ариэла, Майя и Лея, а также сын Давид. Оксана и Джиган часто делились моментами из своей жизни в социальных сетях, что создавало образ идеальной семьи. Однако за кулисами их счастливой жизни могли скрываться проблемы, о которых широкой публике было неизвестно.

Несмотря на длительный срок совместной жизни, отношения между супругами, похоже, ухудшились до такой степени, что Оксана решила прекратить брак. Она не уточнила причины своего решения, однако многие фанаты начали обсуждать возможные причины разрыва, основываясь на слухах и предположениях. В социальных сетях активно обсуждаются различные версии, от бытовых конфликтов до профессиональных разногласий.

Оксана Самойлова известна как успешный блогер и предприниматель, а Джиган — популярный рэпер с множеством хитов на счету. Их карьера в шоу-бизнесе была тесно связана друг с другом, что добавляет еще больше интереса к процессу развода. Многие поклонники надеются, что пара сможет найти общий язык ради детей и сохранить дружеские отношения.

Шоу-бизнес в Telegram

17 ноября 2025, 12:34
Оксана Самойлова. Кадр: YouTube
РИА Новости✓ Надежный источник

Отрыв Волочковой и тяжелая ночь Джигурды – стартовало скандальное шоу "Звезды под капельницей"
14 ноября на телеканале "Пятница" стартовал новый проект "Звезды под капельницей", который обещал зрителям захватывающее и эмоциональное путешествие популярных артистов и блогеров, проходящих реабилитацию от зависимостей. Шоу стало настоящей сенсацией, так как впервые на телевидении звезды открыто делятся своими проблемами и борьбой с зависимостями на глазах у всей страны.

Частный детектив раскрыл настоящий процент измен со стороны неверных супругов

Частный детектив раскрыл настоящий процент измен со стороны неверных супругов
Частный детектив, работающий в Бразилии и известный на Reddit под ником United-Sandwich-9871, поделился интересными наблюдениями о своей практике и частых запросах клиентов. Его работа охватывает широкий спектр задач, но наиболее распространенными являются две: поиск должников и выяснение фактов неверности партнеров.

Дибров спешно покинул Россию после резонанса из-за скандального видео

Дибров спешно покинул Россию после резонанса из-за скандального видео
Известный российский телеведущий Дмитрий Дибров недавно оказался в центре общественного внимания из-за скандального инцидента, который вынудил его покинуть страну. В своих 66 лет он выбрал Бали как место для отдыха и уединения, чтобы избежать лишнего шума вокруг своей личности.

Своевременный визит к зубному врачу помогает выявить опасные заболевания

Своевременный визит к зубному врачу помогает выявить опасные заболевания
Врач-стоматолог Магомади Халилбеков поделился важной информацией о том, какие признаки могут указывать на наличие серьезных заболеваний, включая рак, во время обычного визита к стоматологу. В беседе с aif.

Метеоролог поделился с москвичами прогнозом по количеству снега в декабре

Метеоролог поделился с москвичами прогнозом по количеству снега в декабре
В декабре москвичи могут ожидать около 14 снежных дней, что создаст характерную зимнюю атмосферу в столице. Об этом сообщил метеоролог Александр Сергеев в беседе с NEWS.

