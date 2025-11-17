Самойлова сделала однозначное заявление о примирении с Джиганом после судебного заседания

В Москве состоялось судебное заседание по делу о разводе известного блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. Этот процесс стал важной вехой в жизни обоих артистов.

Оксана подала иск о разводе 6 октября — с тех пор слухи о состоянии их отношений не утихают. На заседании, которое прошло в закрытом режиме, Оксана Самойлова подтвердила свою позицию относительно развода.

Представители Джигана выразили желание дать паре шанс на примирение, ходатайствуя о двухмесячном сроке для этого. Однако Оксана была категорична в своем решении, отмечает РИА Новости.

"Суд дал два месяца на примирение. Я на него не готова", – заявила она журналистам после заседания.

Развод пары стал неожиданностью для многих поклонников, которые следили за их отношениями на протяжении 17 лет. За это время у них родилось четверо детей: дочери Ариэла, Майя и Лея, а также сын Давид. Оксана и Джиган часто делились моментами из своей жизни в социальных сетях, что создавало образ идеальной семьи. Однако за кулисами их счастливой жизни могли скрываться проблемы, о которых широкой публике было неизвестно.

Несмотря на длительный срок совместной жизни, отношения между супругами, похоже, ухудшились до такой степени, что Оксана решила прекратить брак. Она не уточнила причины своего решения, однако многие фанаты начали обсуждать возможные причины разрыва, основываясь на слухах и предположениях. В социальных сетях активно обсуждаются различные версии, от бытовых конфликтов до профессиональных разногласий.

Оксана Самойлова известна как успешный блогер и предприниматель, а Джиган — популярный рэпер с множеством хитов на счету. Их карьера в шоу-бизнесе была тесно связана друг с другом, что добавляет еще больше интереса к процессу развода. Многие поклонники надеются, что пара сможет найти общий язык ради детей и сохранить дружеские отношения.