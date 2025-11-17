Вика Газинская рассказала о новой коллекции и роли вдохновения – откровения актуального дизайнера

Вика Газинская – одна из самых ярких фигур в российской моде. Ее работы отличаются уникальным стилем и глубокой привязанностью к культуре.

Недавно она стала одной из первых гостей на выставке "Поленов и ученики", открывшейся в Государственном Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Эта выставка объединила более ста произведений искусства, архивных документов и личных предметов, связанных с наследием великого русского художника Василия Поленова. В разговоре с женским журналом Клео.ру Вика поделилась своими впечатлениями о выставке, своими проектами и взглядами на вдохновение.

"Мы все выросли в Советском Союзе, где на уроках рисования нас знакомили с работами таких мастеров, как Поленов, Шишкин и Левитан," – рассказала Вика.

Она отметила, что искусство стало неотъемлемой частью ее жизни: "Это неразрывная картина нашего сознания, и как можно было пропустить такое мероприятие? Я ожидала увидеть больше картин Поленова, но, несмотря на компактность экспозиции, она была очень красивой."

Что касается текущих проектов, Вика с гордостью сообщила, что в сентябре выпустила новую коллекцию. "Сейчас особенно ощущается необходимость в красоте," – признается дизайнер. Она организовала показ своей новой коллекции Vika Gazinskaya в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах, который является ярким примером советского модернизма. Это место для показа было выбрано не случайно: именно здесь Вика когда-то училась рисованию.

"Приглашение на показ было оформлено с использованием детского рисунка! Я хотела подчеркнуть значимость архитектуры и напомнить о том, что советский модернизм – это наше достояние," – добавила она.

Когда речь зашла о вдохновении, Виктория отметила, что придерживается своего подхода: "Некоторые ждут вдохновения, а я так не думаю. Если нужно сделать что-то – я просто прихожу и делаю." Она подчеркивает, что ей важно создавать одежду, которая делает людей индивидуальными и выделяет их из толпы. "Вдохновение можно черпать из всего: театров, музеев, фильмов, музыки и путешествий," – сообщила она.

Что касается путешествий, Вика поделилась своими предпочтениями: "Я обожаю Бразилию и Японию за их архитектуру." Недавно она вернулась из Парижа, где посетила арт-ярмарку Art Basel. "Если кто-то хочет разобраться в современном искусстве, такие мероприятия просто необходимо посещать," – утверждает она. Однако Вика также согласна с мнением Поленова: "Париж прекрасен. Русскому человеку надо туда ездить, но чтобы жить – душа не лежит."

Вика Газинская продолжает активно развивать свой бренд и вносить свой вклад в мир моды. Ее философия работы основана на стремлении к красоте и индивидуальности, что делает её работы особенно востребованными среди ценителей моды. В этом контексте ее слова о том, что "не нужно вдохновение", стали символом силы и целеустремленности в мире дизайна.