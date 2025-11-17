Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Понедельник 17 ноября

Вика Газинская рассказала о новой коллекции и роли вдохновения – откровения актуального дизайнера

Вика Газинская рассказала о новой коллекции и роли вдохновения – откровения актуального дизайнера
95

Вика Газинская – одна из самых ярких фигур в российской моде. Ее работы отличаются уникальным стилем и глубокой привязанностью к культуре.

Недавно она стала одной из первых гостей на выставке "Поленов и ученики", открывшейся в Государственном Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Эта выставка объединила более ста произведений искусства, архивных документов и личных предметов, связанных с наследием великого русского художника Василия Поленова. В разговоре с женским журналом Клео.ру Вика поделилась своими впечатлениями о выставке, своими проектами и взглядами на вдохновение.

"Мы все выросли в Советском Союзе, где на уроках рисования нас знакомили с работами таких мастеров, как Поленов, Шишкин и Левитан," – рассказала Вика.

Она отметила, что искусство стало неотъемлемой частью ее жизни: "Это неразрывная картина нашего сознания, и как можно было пропустить такое мероприятие? Я ожидала увидеть больше картин Поленова, но, несмотря на компактность экспозиции, она была очень красивой."

Что касается текущих проектов, Вика с гордостью сообщила, что в сентябре выпустила новую коллекцию. "Сейчас особенно ощущается необходимость в красоте," – признается дизайнер. Она организовала показ своей новой коллекции Vika Gazinskaya в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах, который является ярким примером советского модернизма. Это место для показа было выбрано не случайно: именно здесь Вика когда-то училась рисованию.

"Приглашение на показ было оформлено с использованием детского рисунка! Я хотела подчеркнуть значимость архитектуры и напомнить о том, что советский модернизм – это наше достояние," – добавила она.

Когда речь зашла о вдохновении, Виктория отметила, что придерживается своего подхода: "Некоторые ждут вдохновения, а я так не думаю. Если нужно сделать что-то – я просто прихожу и делаю." Она подчеркивает, что ей важно создавать одежду, которая делает людей индивидуальными и выделяет их из толпы. "Вдохновение можно черпать из всего: театров, музеев, фильмов, музыки и путешествий," – сообщила она.

Что касается путешествий, Вика поделилась своими предпочтениями: "Я обожаю Бразилию и Японию за их архитектуру." Недавно она вернулась из Парижа, где посетила арт-ярмарку Art Basel. "Если кто-то хочет разобраться в современном искусстве, такие мероприятия просто необходимо посещать," – утверждает она. Однако Вика также согласна с мнением Поленова: "Париж прекрасен. Русскому человеку надо туда ездить, но чтобы жить – душа не лежит."

Вика Газинская продолжает активно развивать свой бренд и вносить свой вклад в мир моды. Ее философия работы основана на стремлении к красоте и индивидуальности, что делает её работы особенно востребованными среди ценителей моды. В этом контексте ее слова о том, что "не нужно вдохновение", стали символом силы и целеустремленности в мире дизайна.

17 ноября 2025, 14:16
Фото: пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника
Клео.ру✓ Надежный источник

Самойлова сделала однозначное заявление о примирении с Джиганом после судебного заседания

Самойлова сделала однозначное заявление о примирении с Джиганом после судебного заседания
В Москве состоялось судебное заседание по делу о разводе известного блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. Этот процесс стал важной вехой в жизни обоих артистов. Оксана подала иск о разводе 6 октября — с тех пор слухи о состоянии их отношений не утихают.

Отрыв Волочковой и тяжелая ночь Джигурды – стартовало скандальное шоу "Звезды под капельницей"

Отрыв Волочковой и тяжелая ночь Джигурды – стартовало скандальное шоу "Звезды под капельницей"
14 ноября на телеканале "Пятница" стартовал новый проект "Звезды под капельницей", который обещал зрителям захватывающее и эмоциональное путешествие популярных артистов и блогеров, проходящих реабилитацию от зависимостей. Шоу стало настоящей сенсацией, так как впервые на телевидении звезды открыто делятся своими проблемами и борьбой с зависимостями на глазах у всей страны.

Частный детектив раскрыл настоящий процент измен со стороны неверных супругов

Частный детектив раскрыл настоящий процент измен со стороны неверных супругов
Частный детектив, работающий в Бразилии и известный на Reddit под ником United-Sandwich-9871, поделился интересными наблюдениями о своей практике и частых запросах клиентов. Его работа охватывает широкий спектр задач, но наиболее распространенными являются две: поиск должников и выяснение фактов неверности партнеров.

Дибров спешно покинул Россию после резонанса из-за скандального видео

Дибров спешно покинул Россию после резонанса из-за скандального видео
Известный российский телеведущий Дмитрий Дибров недавно оказался в центре общественного внимания из-за скандального инцидента, который вынудил его покинуть страну. В своих 66 лет он выбрал Бали как место для отдыха и уединения, чтобы избежать лишнего шума вокруг своей личности.

Своевременный визит к зубному врачу помогает выявить опасные заболевания

Своевременный визит к зубному врачу помогает выявить опасные заболевания
Врач-стоматолог Магомади Халилбеков поделился важной информацией о том, какие признаки могут указывать на наличие серьезных заболеваний, включая рак, во время обычного визита к стоматологу. В беседе с aif.

