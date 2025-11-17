"Я не знаю, но делаю умный вид": Мясников раскрыл шокирующий секрет, как он ставит диагнозы в эфире

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в программе "О самом главном" на канале "Россия 1" поделился забавной историей, которая, по его словам, является частью его ежедневной работы.
В студии, беседуя с врачом-дерматовенерологом Ириной Гостевой, доктор Мясников признался, что не всегда знает ответ на все вопросы пациентов, особенно когда дело касается узких областей, например, дерматологии.
"Мне пациенты говорят: "Это у меня что [на теле]?" А я знаю, что это? Но я делаю умный вид и говорю: "Сейчас, пришлите мне фотографию," — рассказал Мясников.
Дальше начинается самое интересное. Пациент отправляет фото, а доктор Мясников пересылает его коллеге-дерматологу.
"Они присылают, я срочно ей [Гостевой] посылаю и пишу: "Давай быстрее, там люди ждут!" И потом говорю," — с улыбкой завершил свой рассказ специалист.
Почему этот "обман" — на самом деле профессионализм
На первый взгляд, ситуация выглядит комично. Однако эта история не о некомпетентности, а о высочайшем профессионализме и честности.
Что показывает этот "секрет":
- Признание границ компетенции: ни один врач не может знать всего. Грамотный специалист всегда признает, когда вопрос выходит за рамки его специализации (в данном случае — общей практики) и обращается к узкому эксперту.
- Экономия времени пациента: вместо того чтобы отправлять пациента к другому врачу и заставлять его ждать приема, Мясников использует современные технологии для быстрой консультации.
- Забота о точности: в вопросах здоровья, особенно таких серьезных, как родинки (которые могут быть меланомой), лучше получить моментальное экспертное мнение, чем гадать.
Таким образом, "умный вид" доктора Мясникова — это на самом деле способ быстро и эффективно обеспечить пациенту консультацию узкого специалиста, не заставляя его ждать.
Главный вывод для всех: не бойтесь спрашивать
Доктор Мясников напоминает, что медицина — это командная работа. И если даже опытный врач общей практики не стесняется обращаться за помощью к коллегам, то и пациентам не стоит бояться задавать вопросы или просить о втором мнении.
А для врачей это отличный пример того, как важно поддерживать профессиональные связи и не пытаться быть экспертом во всех областях сразу.