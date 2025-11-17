Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Топ новостей недели

В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагнозаПевица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза "Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода?"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шокеДиректор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке

Лента новостей

Понедельник 17 ноября

16:32"Я не знаю, но делаю умный вид": Мясников раскрыл шокирующий секрет, как он ставит диагнозы в эфире 15:33После развода Полина Диброва уехала в Индию в компании известного актера 14:16Вика Газинская рассказала о новой коллекции и роли вдохновения – откровения актуального дизайнера 13:53Собянин открыл два лечебных корпуса Морозовской больницы после реконструкции 13:49Билеты на какие экспериментальные спектакли можно найти в "Мосбилете" 13:14"К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе": на киностудии "Мосфильм" пройдет ежегодная "Киноелка" 12:34Самойлова сделала однозначное заявление о примирении с Джиганом после судебного заседания 11:37Отрыв Волочковой и тяжелая ночь Джигурды – стартовало скандальное шоу "Звезды под капельницей" 10:14Частный детектив раскрыл настоящий процент измен со стороны неверных супругов 08:53Дибров спешно покинул Россию после резонанса из-за скандального видео 06:29Своевременный визит к зубному врачу помогает выявить опасные заболевания 03:16Метеоролог поделился с москвичами прогнозом по количеству снега в декабре 00:35Эксперт назвал признаки безопасной искусственной елки 16:53Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" 14:42Высоцкая откровенно рассказала о больших финансовых потерях из-за мемов о ее готовке 12:26Архитектор Сергей Мешалкин рассказал о восстановлении алтаря в Благовещенской надвратной церкви 10:09Невролог рассказала о способе тренировки мозга для здоровой старости 06:14Терапевт дал несколько советов на случай хронической усталости 03:21Врач дала россиянам советы по увлажнению воздуха в квартире 00:25Диетолог раскрыл неожиданную пользу от яблок зимой 16:15Обнародован точный порядок действий при взломе электронной почты – стоит изучить каждому 14:27Какой шум дома не подпадает под закон о тишине – объяснил юрист 12:04Как готовят борщ в разных регионах России – эксперты составили увлекательную "борщевую карту" 10:13Лещенко заявил, что чувствует себя Волочковой – названа причина странных слов певца 06:45Послал саму Канделаки, а теперь готов работать даром: Шаляпин горько пожалел о своей ошибке 03:09Маска сброшена: Кудрявцева в ужасе от истинного лица Гузеевой 00:50Не открывайте дверь: 4 вещи, которые нельзя выносить из дома 15 ноября 18:56В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие 18:12Юлия Высоцкая впервые откровенно рассказала о состоянии дочери страшной после аварии 16:48Раскрыта причина тотального краха карьеры внука Пугачевой в США 15:51Кадышева отказалась выступать в Новый год за баснословные деньги – названа сумма 13:44Дошутился: Максиму Галкину* светит реальный срок в Израиле 13:26Они назвали ее Соней: Высоцкая раскрыла душераздирающую тайну о приемной дочери 13:26Ученые ошарашены: найден способ заживлять раны быстрее, чем лекарства 12:40Арестованная за 250 миллионов Лерчек беременна четвертым – кто отец? 11:26"Маму видели употребляющей": Борисова слила отчаянный крик о помощи дочери Глюкозы 10:26Доктор Мясников раскрыл самую большую ошибку при приеме таблеток: это не дозировка, а кое-что другое 09:18Вы добрый человек, но вам не везет? Гюго объяснил, почему судьба смеется над вашей совестью 08:20Обнаружено мощное средство от бессонницы: оно удивляет даже ученых 03:23"Будь готов!": тест для тех, кто носил красный галстук 00:09Выбросьте курицу из холодильника! 5 бытовых запретов на 14 ноября, нарушение которых притягивает нищету 22:37Самойлова в слезах вышла на связь и шокировала заявлением: Моя жизнь мне не принадлежит 21:09Экс-депутата Магомеда Гаджиева обвиняют в организации заказного убийства 18:09Ходченкова впервые откровенно рассказала о причинах неудавшейся карьеры в Голливуде 16:37Эксперт перечислил все скрытые расходы при покупке квартиры 15:44С Бородиной приключился ужасный инцидент – попала на деньги сразу после важной покупки 14:12Овсянка, яйца или йогурт? Назван самый полезный завтрак – ответ вас удивит 12:58"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60 11:43Картошка полезнее авокадо? Неожиданный рейтинг продуктов для борьбы с вечной усталостью 10:15Никому не доверяет: раскрыта тайная причина, по которой Меладзе постоянно возвращается в Россию
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

"Я не знаю, но делаю умный вид": Мясников раскрыл шокирующий секрет, как он ставит диагнозы в эфире

"Я не знаю, но делаю умный вид": Мясников раскрыл шокирующий секрет, как он ставит диагнозы в эфире
100

Мы привыкли видеть доктора Александра Мясникова уверенным экспертом, который знает ответы на все вопросы. Но даже у самых опытных врачей есть свои маленькие профессиональные хитрости.

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в программе "О самом главном" на канале "Россия 1" поделился забавной историей, которая, по его словам, является частью его ежедневной работы.

В студии, беседуя с врачом-дерматовенерологом Ириной Гостевой, доктор Мясников признался, что не всегда знает ответ на все вопросы пациентов, особенно когда дело касается узких областей, например, дерматологии.

"Мне пациенты говорят: "Это у меня что [на теле]?" А я знаю, что это? Но я делаю умный вид и говорю: "Сейчас, пришлите мне фотографию," — рассказал Мясников.

Дальше начинается самое интересное. Пациент отправляет фото, а доктор Мясников пересылает его коллеге-дерматологу.

"Они присылают, я срочно ей [Гостевой] посылаю и пишу: "Давай быстрее, там люди ждут!" И потом говорю," — с улыбкой завершил свой рассказ специалист.

Почему этот "обман" — на самом деле профессионализм

На первый взгляд, ситуация выглядит комично. Однако эта история не о некомпетентности, а о высочайшем профессионализме и честности.

Что показывает этот "секрет":

  1. Признание границ компетенции: ни один врач не может знать всего. Грамотный специалист всегда признает, когда вопрос выходит за рамки его специализации (в данном случае — общей практики) и обращается к узкому эксперту.
  2. Экономия времени пациента: вместо того чтобы отправлять пациента к другому врачу и заставлять его ждать приема, Мясников использует современные технологии для быстрой консультации.
  3. Забота о точности: в вопросах здоровья, особенно таких серьезных, как родинки (которые могут быть меланомой), лучше получить моментальное экспертное мнение, чем гадать.

Таким образом, "умный вид" доктора Мясникова — это на самом деле способ быстро и эффективно обеспечить пациенту консультацию узкого специалиста, не заставляя его ждать.

Главный вывод для всех: не бойтесь спрашивать

Доктор Мясников напоминает, что медицина — это командная работа. И если даже опытный врач общей практики не стесняется обращаться за помощью к коллегам, то и пациентам не стоит бояться задавать вопросы или просить о втором мнении.

А для врачей это отличный пример того, как важно поддерживать профессиональные связи и не пытаться быть экспертом во всех областях сразу.

Шоу-бизнес в Telegram

17 ноября 2025, 16:32
Александр Мясников. Фото: кадр из программы "О самом главном"
Россия 1 / "О самом главном"✓ Надежный источник

По теме

Доктор Мясников раскрыл самую большую ошибку при приеме таблеток: это не дозировка, а кое-что другое

"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60

После развода Полина Диброва уехала в Индию в компании известного актера

После развода Полина Диброва уехала в Индию в компании известного актера
Всего через несколько месяцев после скандального развода с 66-летним Дмитрием Дибровым, 36-летняя Полина Диброва совершила неожиданный шаг. Развод с прославленным телеведущим Дмитрием Дибровым принес его четвертой жене Полине не только свободу, но и неожиданный всплеск популярности.

Вика Газинская рассказала о новой коллекции и роли вдохновения – откровения актуального дизайнера

Вика Газинская рассказала о новой коллекции и роли вдохновения – откровения актуального дизайнера
Вика Газинская – одна из самых ярких фигур в российской моде. Ее работы отличаются уникальным стилем и глубокой привязанностью к культуре. Недавно она стала одной из первых гостей на выставке "Поленов и ученики", открывшейся в Государственном Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.

Самойлова сделала однозначное заявление о примирении с Джиганом после судебного заседания

Самойлова сделала однозначное заявление о примирении с Джиганом после судебного заседания
В Москве состоялось судебное заседание по делу о разводе известного блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. Этот процесс стал важной вехой в жизни обоих артистов. Оксана подала иск о разводе 6 октября — с тех пор слухи о состоянии их отношений не утихают.

Отрыв Волочковой и тяжелая ночь Джигурды – стартовало скандальное шоу "Звезды под капельницей"

Отрыв Волочковой и тяжелая ночь Джигурды – стартовало скандальное шоу "Звезды под капельницей"
14 ноября на телеканале "Пятница" стартовал новый проект "Звезды под капельницей", который обещал зрителям захватывающее и эмоциональное путешествие популярных артистов и блогеров, проходящих реабилитацию от зависимостей. Шоу стало настоящей сенсацией, так как впервые на телевидении звезды открыто делятся своими проблемами и борьбой с зависимостями на глазах у всей страны.

Частный детектив раскрыл настоящий процент измен со стороны неверных супругов

Частный детектив раскрыл настоящий процент измен со стороны неверных супругов
Частный детектив, работающий в Бразилии и известный на Reddit под ником United-Sandwich-9871, поделился интересными наблюдениями о своей практике и частых запросах клиентов. Его работа охватывает широкий спектр задач, но наиболее распространенными являются две: поиск должников и выяснение фактов неверности партнеров.

Выбор читателей

16/11ВскПригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" 16/11ВскНевролог рассказала о способе тренировки мозга для здоровой старости 16/11ВскВысоцкая откровенно рассказала о больших финансовых потерях из-за мемов о ее готовке 16/11ВскДиетолог раскрыл неожиданную пользу от яблок зимой 16/11ВскВрач дала россиянам советы по увлажнению воздуха в квартире 17/11ПндДибров спешно покинул Россию после резонанса из-за скандального видео