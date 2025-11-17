"Я не знаю, но делаю умный вид": Мясников раскрыл шокирующий секрет, как он ставит диагнозы в эфире

Мы привыкли видеть доктора Александра Мясникова уверенным экспертом, который знает ответы на все вопросы. Но даже у самых опытных врачей есть свои маленькие профессиональные хитрости.



Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в программе "О самом главном" на канале "Россия 1" поделился забавной историей, которая, по его словам, является частью его ежедневной работы.

В студии, беседуя с врачом-дерматовенерологом Ириной Гостевой, доктор Мясников признался, что не всегда знает ответ на все вопросы пациентов, особенно когда дело касается узких областей, например, дерматологии.

"Мне пациенты говорят: "Это у меня что [на теле]?" А я знаю, что это? Но я делаю умный вид и говорю: "Сейчас, пришлите мне фотографию," — рассказал Мясников.

Дальше начинается самое интересное. Пациент отправляет фото, а доктор Мясников пересылает его коллеге-дерматологу.

"Они присылают, я срочно ей [Гостевой] посылаю и пишу: "Давай быстрее, там люди ждут!" И потом говорю," — с улыбкой завершил свой рассказ специалист.

Почему этот "обман" — на самом деле профессионализм

На первый взгляд, ситуация выглядит комично. Однако эта история не о некомпетентности, а о высочайшем профессионализме и честности.

Что показывает этот "секрет":

Признание границ компетенции: ни один врач не может знать всего. Грамотный специалист всегда признает, когда вопрос выходит за рамки его специализации (в данном случае — общей практики) и обращается к узкому эксперту. Экономия времени пациента: вместо того чтобы отправлять пациента к другому врачу и заставлять его ждать приема, Мясников использует современные технологии для быстрой консультации. Забота о точности: в вопросах здоровья, особенно таких серьезных, как родинки (которые могут быть меланомой), лучше получить моментальное экспертное мнение, чем гадать.

Таким образом, "умный вид" доктора Мясникова — это на самом деле способ быстро и эффективно обеспечить пациенту консультацию узкого специалиста, не заставляя его ждать.

Главный вывод для всех: не бойтесь спрашивать

Доктор Мясников напоминает, что медицина — это командная работа. И если даже опытный врач общей практики не стесняется обращаться за помощью к коллегам, то и пациентам не стоит бояться задавать вопросы или просить о втором мнении.

А для врачей это отличный пример того, как важно поддерживать профессиональные связи и не пытаться быть экспертом во всех областях сразу.