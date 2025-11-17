Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Топ новостей недели

В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагнозаПевица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза "Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода?"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шокеДиректор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке

Лента новостей

Понедельник 17 ноября

18:26"Они просто предали": Татьяна Буланова со скандалом выгнала танцоров, ставших звездами Сети 17:41Перестаньте пить воду так: 4 привычки, которые бьют по почкам и метаболизму 16:32"Я не знаю, но делаю умный вид": Мясников раскрыл шокирующий секрет, как он ставит диагнозы в эфире 15:33После развода Полина Диброва уехала в Индию в компании известного актера 14:16Вика Газинская рассказала о новой коллекции и роли вдохновения – откровения актуального дизайнера 13:53Собянин открыл два лечебных корпуса Морозовской больницы после реконструкции 13:49Билеты на какие экспериментальные спектакли можно найти в "Мосбилете" 13:14"К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе": на киностудии "Мосфильм" пройдет ежегодная "Киноелка" 12:34Самойлова сделала однозначное заявление о примирении с Джиганом после судебного заседания 11:37Отрыв Волочковой и тяжелая ночь Джигурды – стартовало скандальное шоу "Звезды под капельницей" 10:14Частный детектив раскрыл настоящий процент измен со стороны неверных супругов 08:53Дибров спешно покинул Россию после резонанса из-за скандального видео 06:29Своевременный визит к зубному врачу помогает выявить опасные заболевания 03:16Метеоролог поделился с москвичами прогнозом по количеству снега в декабре 00:35Эксперт назвал признаки безопасной искусственной елки 16:53Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" 14:42Высоцкая откровенно рассказала о больших финансовых потерях из-за мемов о ее готовке 12:26Архитектор Сергей Мешалкин рассказал о восстановлении алтаря в Благовещенской надвратной церкви 10:09Невролог рассказала о способе тренировки мозга для здоровой старости 06:14Терапевт дал несколько советов на случай хронической усталости 03:21Врач дала россиянам советы по увлажнению воздуха в квартире 00:25Диетолог раскрыл неожиданную пользу от яблок зимой 16:15Обнародован точный порядок действий при взломе электронной почты – стоит изучить каждому 14:27Какой шум дома не подпадает под закон о тишине – объяснил юрист 12:04Как готовят борщ в разных регионах России – эксперты составили увлекательную "борщевую карту" 10:13Лещенко заявил, что чувствует себя Волочковой – названа причина странных слов певца 06:45Послал саму Канделаки, а теперь готов работать даром: Шаляпин горько пожалел о своей ошибке 03:09Маска сброшена: Кудрявцева в ужасе от истинного лица Гузеевой 00:50Не открывайте дверь: 4 вещи, которые нельзя выносить из дома 15 ноября 18:56В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие 18:12Юлия Высоцкая впервые откровенно рассказала о состоянии дочери страшной после аварии 16:48Раскрыта причина тотального краха карьеры внука Пугачевой в США 15:51Кадышева отказалась выступать в Новый год за баснословные деньги – названа сумма 13:44Дошутился: Максиму Галкину* светит реальный срок в Израиле 13:26Они назвали ее Соней: Высоцкая раскрыла душераздирающую тайну о приемной дочери 13:26Ученые ошарашены: найден способ заживлять раны быстрее, чем лекарства 12:40Арестованная за 250 миллионов Лерчек беременна четвертым – кто отец? 11:26"Маму видели употребляющей": Борисова слила отчаянный крик о помощи дочери Глюкозы 10:26Доктор Мясников раскрыл самую большую ошибку при приеме таблеток: это не дозировка, а кое-что другое 09:18Вы добрый человек, но вам не везет? Гюго объяснил, почему судьба смеется над вашей совестью 08:20Обнаружено мощное средство от бессонницы: оно удивляет даже ученых 03:23"Будь готов!": тест для тех, кто носил красный галстук 00:09Выбросьте курицу из холодильника! 5 бытовых запретов на 14 ноября, нарушение которых притягивает нищету 22:37Самойлова в слезах вышла на связь и шокировала заявлением: Моя жизнь мне не принадлежит 21:09Экс-депутата Магомеда Гаджиева обвиняют в организации заказного убийства 18:09Ходченкова впервые откровенно рассказала о причинах неудавшейся карьеры в Голливуде 16:37Эксперт перечислил все скрытые расходы при покупке квартиры 15:44С Бородиной приключился ужасный инцидент – попала на деньги сразу после важной покупки 14:12Овсянка, яйца или йогурт? Назван самый полезный завтрак – ответ вас удивит 12:58"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

"Они просто предали": Татьяна Буланова со скандалом выгнала танцоров, ставших звездами Сети

"Они просто предали": Татьяна Буланова со скандалом выгнала танцоров, ставших звездами Сети
67

Летом их танцы покорили интернет, а теперь они оказались в центре громкого скандала.

Певица Татьяна Буланова публично назвала своих бывших танцоров предателями и заявила, что они "не выдержали испытания медными трубами". Что на самом деле произошло за кулисами и почему звезда не смогла простить своих артистов?

Испытание славой: как танцоры Булановой стали звездами

Танцевальный коллектив Татьяны Булановой, особенно Дмитрий Берегуля и супруги Максим и Алена Алалыкины, летом этого года неожиданно для всех обрел вирусную популярность в Сети. Их зажигательные и эмоциональные выступления стали хитами, принеся известность не только певице, но и самим артистам.

Однако, как выяснил StarHit, эта внезапная слава обернулась громким конфликтом и полным разрывом отношений.

"Некрасивая история"

Певица Татьяна Буланова не стала скрывать своего возмущения. Она подтвердила, что больше не работает с популярными танцорами, и назвала их уход предательством.

"Я с ними больше не работаю. Не хочу об этом говорить, некрасивая история. Честно говоря, просто предали," — заявила Буланова.

Певица дала понять, что причиной конфликта стало именно их внезапно возросшее самомнение.

"Мне кажется, люди просто не выдержали испытания медными трубами," — подчеркнула звезда.

Буланова отметила, что с Дмитрием Берегулей отношения еще более-менее сохранились, но с супругами Алалыкиными — "хуже", и они "ведут себя некрасиво".

Ушли в разгар концертов: почему не было выбора

Певица призналась, что уход танцоров поставил ее в крайне сложное положение. Артисты покинули коллектив в самый неподходящий момент — в период активных концертов.

Буланова подчеркнула, что ей пришлось срочно искать замену и менять знаменитые танцы. Она не любит менять людей, но в этот раз выбора не было. Звезда заявила, что не собирается принимать бывших сотрудников обратно, даже если они захотят вернуться.

Молчание танцоров: что скрывают Алалыкины?

Журналисты попытались связаться с бывшими членами коллектива, но большинство из них отказались от комментариев, что только подогрело слухи о серьезности конфликта.

Дмитрий Берегуля, который, по словам Булановой, сохранил с ней более теплые отношения, посоветовал журналистам обращаться за подробностями именно к супругам Алене и Максиму Алалыкиным.

Пока танцоры хранят молчание, публика гадает: что же такого произошло, что заставило Буланову, известную своим мягким характером, публично назвать коллег предателями? Возможно, внезапная слава принесла им предложения, которые показались им более выгодными, чем работа с Булановой, но об этом мы узнаем, если супруги Алалыкины все-таки решатся рассказать свою версию событий.

Шоу-бизнес в Telegram

17 ноября 2025, 18:26
Татьяна Буланова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
StarHit✓ Надежный источник

По теме

Дмитрий Берегуля ушел от Булановой не сам? Что на самом деле произошло за кулисами
Татьяна Ивановна Буланова

Татьяна Ивановна Буланова певица

Перестаньте пить воду так: 4 привычки, которые бьют по почкам и метаболизму

Перестаньте пить воду так: 4 привычки, которые бьют по почкам и метаболизму
Не все знают, что способ употребления воды может превратить ее пользу во вред. Разберем четыре распространенные привычки, которые медленно, но верно мешают нашему организму.

"Я не знаю, но делаю умный вид": Мясников раскрыл шокирующий секрет, как он ставит диагнозы в эфире

"Я не знаю, но делаю умный вид": Мясников раскрыл шокирующий секрет, как он ставит диагнозы в эфире
Мы привыкли видеть доктора Александра Мясникова уверенным экспертом, который знает ответы на все вопросы. Но даже у самых опытных врачей есть свои маленькие профессиональные хитрости. Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в программе "О самом главном" на канале "Россия 1" поделился забавной историей, которая, по его словам, является частью его ежедневной работы.

После развода Полина Диброва уехала в Индию в компании известного актера

После развода Полина Диброва уехала в Индию в компании известного актера
Всего через несколько месяцев после скандального развода с 66-летним Дмитрием Дибровым, 36-летняя Полина Диброва совершила неожиданный шаг. Развод с прославленным телеведущим Дмитрием Дибровым принес его четвертой жене Полине не только свободу, но и неожиданный всплеск популярности.

Вика Газинская рассказала о новой коллекции и роли вдохновения – откровения актуального дизайнера

Вика Газинская рассказала о новой коллекции и роли вдохновения – откровения актуального дизайнера
Вика Газинская – одна из самых ярких фигур в российской моде. Ее работы отличаются уникальным стилем и глубокой привязанностью к культуре. Недавно она стала одной из первых гостей на выставке "Поленов и ученики", открывшейся в Государственном Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.

Самойлова сделала однозначное заявление о примирении с Джиганом после судебного заседания

Самойлова сделала однозначное заявление о примирении с Джиганом после судебного заседания
В Москве состоялось судебное заседание по делу о разводе известного блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. Этот процесс стал важной вехой в жизни обоих артистов. Оксана подала иск о разводе 6 октября — с тех пор слухи о состоянии их отношений не утихают.

Выбор читателей

16/11ВскПригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" 16/11ВскНевролог рассказала о способе тренировки мозга для здоровой старости 16/11ВскВысоцкая откровенно рассказала о больших финансовых потерях из-за мемов о ее готовке 16/11ВскДиетолог раскрыл неожиданную пользу от яблок зимой 17/11ПндДибров спешно покинул Россию после резонанса из-за скандального видео 16/11ВскВрач дала россиянам советы по увлажнению воздуха в квартире