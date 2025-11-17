"Они просто предали": Татьяна Буланова со скандалом выгнала танцоров, ставших звездами Сети

Летом их танцы покорили интернет, а теперь они оказались в центре громкого скандала.



Певица Татьяна Буланова публично назвала своих бывших танцоров предателями и заявила, что они "не выдержали испытания медными трубами". Что на самом деле произошло за кулисами и почему звезда не смогла простить своих артистов?

Испытание славой: как танцоры Булановой стали звездами

Танцевальный коллектив Татьяны Булановой, особенно Дмитрий Берегуля и супруги Максим и Алена Алалыкины, летом этого года неожиданно для всех обрел вирусную популярность в Сети. Их зажигательные и эмоциональные выступления стали хитами, принеся известность не только певице, но и самим артистам.

Однако, как выяснил StarHit, эта внезапная слава обернулась громким конфликтом и полным разрывом отношений.

"Некрасивая история"

Певица Татьяна Буланова не стала скрывать своего возмущения. Она подтвердила, что больше не работает с популярными танцорами, и назвала их уход предательством.

"Я с ними больше не работаю. Не хочу об этом говорить, некрасивая история. Честно говоря, просто предали," — заявила Буланова.

Певица дала понять, что причиной конфликта стало именно их внезапно возросшее самомнение.

"Мне кажется, люди просто не выдержали испытания медными трубами," — подчеркнула звезда.

Буланова отметила, что с Дмитрием Берегулей отношения еще более-менее сохранились, но с супругами Алалыкиными — "хуже", и они "ведут себя некрасиво".

Ушли в разгар концертов: почему не было выбора

Певица призналась, что уход танцоров поставил ее в крайне сложное положение. Артисты покинули коллектив в самый неподходящий момент — в период активных концертов.

Буланова подчеркнула, что ей пришлось срочно искать замену и менять знаменитые танцы. Она не любит менять людей, но в этот раз выбора не было. Звезда заявила, что не собирается принимать бывших сотрудников обратно, даже если они захотят вернуться.

Молчание танцоров: что скрывают Алалыкины?

Журналисты попытались связаться с бывшими членами коллектива, но большинство из них отказались от комментариев, что только подогрело слухи о серьезности конфликта.

Дмитрий Берегуля, который, по словам Булановой, сохранил с ней более теплые отношения, посоветовал журналистам обращаться за подробностями именно к супругам Алене и Максиму Алалыкиным.

Пока танцоры хранят молчание, публика гадает: что же такого произошло, что заставило Буланову, известную своим мягким характером, публично назвать коллег предателями? Возможно, внезапная слава принесла им предложения, которые показались им более выгодными, чем работа с Булановой, но об этом мы узнаем, если супруги Алалыкины все-таки решатся рассказать свою версию событий.