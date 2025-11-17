Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Отрыв Волочковой и тяжелая ночь Джигурды – стартовало скандальное шоу "Звезды под капельницей"

Отрыв Волочковой и тяжелая ночь Джигурды – стартовало скандальное шоу "Звезды под капельницей"
249

14 ноября на телеканале "Пятница" стартовал новый проект "Звезды под капельницей", который обещал зрителям захватывающее и эмоциональное путешествие популярных артистов и блогеров, проходящих реабилитацию от зависимостей.

Шоу стало настоящей сенсацией, так как впервые на телевидении звезды открыто делятся своими проблемами и борьбой с зависимостями на глазах у всей страны. В первом выпуске проекта, который привлек внимание зрителей, участие приняли восемь знаменитостей, среди которых оказались Анастасия Волочкова и Никита Джигурда.

Суть шоу заключается в том, что каждый участник проходит комплексную реабилитацию, включающую психологические сеансы и групповые занятия, направленные на преодоление зависимостей. За процессом наблюдает врач-нарколог Василий Шуров, который помогает звездам справиться с их проблемами. Важно отметить, что авторы проекта утверждают, что все происходящее на экране — это не постановка. Капельницы, эмоциональные переживания и даже романтические отношения между участниками — все это происходит в реальном времени.

Первая встреча участников прошла в уютном зале под звуки классической музыки. Анастасия Волочкова, прибывшая на белом лимузине в эффектном золотом платье, сразу же привлекла к себе внимание. Она отметила, что ей важно иметь балетный станок для поддержания формы. Последним на встречу пришел Никита Джигурда на мотоцикле, уже успевший выпить водки. На экране участники увидели фильм о вреде алкоголя, что вызвало недовольство у Евгении Осиповой, которая почувствовала себя как школьница.

Однако атмосфера быстро изменилась, когда за окном началась вечеринка с алкоголем. Джигурда не устоял перед соблазном и присоединился к празднику, за ним последовали и другие участники. Эта ситуация стала предвестником проблем, которые вскоре возникнут у звезд.

Утро после вечеринки оказалось тяжелым: Джигурда не помнил, как уснул на улице, а Волочкова проснулась не в своей комнате. Врач Шуров отметил, что такое поведение было предсказуемым и связано с потерей контроля над собой. Он собрал участников за круглым столом и предупредил, что подобные ситуации больше не должны повторяться. Однако актриса Осипова, почувствовав себя некомфортно среди других участников, покинула помещение.

После ее ухода Шуров показал звездам количество выпитого алкоголя — почти 10 литров за вечер. Участники были шокированы этой цифрой и не могли поверить, что смогли осилить такое количество спиртного. Врач объяснил, что печени потребуется двое суток для переработки этого объема алкоголя и предложил поставить капельницы. На это согласились только Рома Желудь и Астер.

Однако не все участники были готовы к реабилитации. Никита Джигурда отказался от тестирования и заявил, что не считает себя зависимым от алкоголя. Он покинул проект, оставив остальных участников подписать договор о прохождении лечения.

"Для меня этот выпуск не был смешным. Это чистая трагедия. Главной героиней, конечно, стала Анастасия Волочкова. Ушла за сутки, но успела за это время показать целую драму: романтику с "Просекко", поцелуем с Ромой Желудем, предложением пожениться, а на утро — пробуждение в номере с Джигурдой, Габаром и громкий скандал. Самое тяжелое — наблюдать отрицание проблемы. Настю буквально трясло, но она списывала это на "завистливых людей", а уход объяснила отсутствием балетного станка… Мне бесконечно жаль Анастасию. Вспоминаю ее в расцвете: невероятная красота, шарм, грация. Она сводила с ума, была гордостью русского балета. Больно смотреть, во что это превратилось сейчас. Почему никто из тех, кто был рядом в годы ее славы, не протянул руку? Почему допустили такое? Балет — это наша гордость, а она была примой. Такое теперь плачевное амплуа… Это по-настоящему горько", — написала в своем блоге Мария Погребняк.

Первый выпуск шоу "Звезды под капельницей" стал настоящим испытанием для всех его участников. Зрители смогли увидеть не только борьбу со своими демонами, но и сложные человеческие отношения в условиях стресса и давления. Программа обещает быть насыщенной эмоциями и интригующими событиями, которые будут развиваться в следующих выпусках. Как будут справляться с вызовами другие участники и какие еще сюрпризы приготовили создатели шоу — станет известно в ближайшие недели.

Шоу-бизнес в Telegram

17 ноября 2025, 11:37
Анастасия Волочкова и Рома Желудь. Кадр: Шоу "Звезды под капельницей" на канале "Пятница"
Шоу "Звезды под капельницей" на канале "Пятница"✓ Надежный источник

Лещенко заявил, что чувствует себя Волочковой – названа причина странных слов певца

"Дайте мне умереть спокойно": Анастасия Волочкова поделилась мыслями о прощании и стойкости
Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

 Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

В Москве состоялось судебное заседание по делу о разводе известного блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. Этот процесс стал важной вехой в жизни обоих артистов. Оксана подала иск о разводе 6 октября — с тех пор слухи о состоянии их отношений не утихают.

Частный детектив, работающий в Бразилии и известный на Reddit под ником United-Sandwich-9871, поделился интересными наблюдениями о своей практике и частых запросах клиентов. Его работа охватывает широкий спектр задач, но наиболее распространенными являются две: поиск должников и выяснение фактов неверности партнеров.

Известный российский телеведущий Дмитрий Дибров недавно оказался в центре общественного внимания из-за скандального инцидента, который вынудил его покинуть страну. В своих 66 лет он выбрал Бали как место для отдыха и уединения, чтобы избежать лишнего шума вокруг своей личности.

Врач-стоматолог Магомади Халилбеков поделился важной информацией о том, какие признаки могут указывать на наличие серьезных заболеваний, включая рак, во время обычного визита к стоматологу. В беседе с aif.

В декабре москвичи могут ожидать около 14 снежных дней, что создаст характерную зимнюю атмосферу в столице. Об этом сообщил метеоролог Александр Сергеев в беседе с NEWS.

