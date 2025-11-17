Дибров спешно покинул Россию после резонанса из-за скандального видео

Мошенники не оставляют Долину в покое Тесты Диброва заметили в непристойном виде Игры Сонник

Понедельник 17 ноября

10:14Частный детектив раскрыл настоящий процент измен со стороны неверных супругов 08:53Дибров спешно покинул Россию после резонанса из-за скандального видео 06:29Своевременный визит к зубному врачу помогает выявить опасные заболевания 03:16Метеоролог поделился с москвичами прогнозом по количеству снега в декабре 00:35Эксперт назвал признаки безопасной искусственной елки 16:53Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" 14:42Высоцкая откровенно рассказала о больших финансовых потерях из-за мемов о ее готовке 12:26Архитектор Сергей Мешалкин рассказал о восстановлении алтаря в Благовещенской надвратной церкви 10:09Невролог рассказала о способе тренировки мозга для здоровой старости 06:14Терапевт дал несколько советов на случай хронической усталости 03:21Врач дала россиянам советы по увлажнению воздуха в квартире 00:25Диетолог раскрыл неожиданную пользу от яблок зимой 16:15Обнародован точный порядок действий при взломе электронной почты – стоит изучить каждому 14:27Какой шум дома не подпадает под закон о тишине – объяснил юрист 12:04Как готовят борщ в разных регионах России – эксперты составили увлекательную "борщевую карту" 10:13Лещенко заявил, что чувствует себя Волочковой – названа причина странных слов певца 06:45Послал саму Канделаки, а теперь готов работать даром: Шаляпин горько пожалел о своей ошибке 03:09Маска сброшена: Кудрявцева в ужасе от истинного лица Гузеевой 00:50Не открывайте дверь: 4 вещи, которые нельзя выносить из дома 15 ноября 18:56В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие 18:12Юлия Высоцкая впервые откровенно рассказала о состоянии дочери страшной после аварии 16:48Раскрыта причина тотального краха карьеры внука Пугачевой в США 15:51Кадышева отказалась выступать в Новый год за баснословные деньги – названа сумма 13:44Дошутился: Максиму Галкину* светит реальный срок в Израиле 13:26Они назвали ее Соней: Высоцкая раскрыла душераздирающую тайну о приемной дочери 13:26Ученые ошарашены: найден способ заживлять раны быстрее, чем лекарства 12:40Арестованная за 250 миллионов Лерчек беременна четвертым – кто отец? 11:26"Маму видели употребляющей": Борисова слила отчаянный крик о помощи дочери Глюкозы 10:26Доктор Мясников раскрыл самую большую ошибку при приеме таблеток: это не дозировка, а кое-что другое 09:18Вы добрый человек, но вам не везет? Гюго объяснил, почему судьба смеется над вашей совестью 08:20Обнаружено мощное средство от бессонницы: оно удивляет даже ученых 03:23"Будь готов!": тест для тех, кто носил красный галстук 00:09Выбросьте курицу из холодильника! 5 бытовых запретов на 14 ноября, нарушение которых притягивает нищету 22:37Самойлова в слезах вышла на связь и шокировала заявлением: Моя жизнь мне не принадлежит 21:09Экс-депутата Магомеда Гаджиева обвиняют в организации заказного убийства 18:09Ходченкова впервые откровенно рассказала о причинах неудавшейся карьеры в Голливуде 16:37Эксперт перечислил все скрытые расходы при покупке квартиры 15:44С Бородиной приключился ужасный инцидент – попала на деньги сразу после важной покупки 14:12Овсянка, яйца или йогурт? Назван самый полезный завтрак – ответ вас удивит 12:58"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60 11:43Картошка полезнее авокадо? Неожиданный рейтинг продуктов для борьбы с вечной усталостью 10:15Никому не доверяет: раскрыта тайная причина, по которой Меладзе постоянно возвращается в Россию 09:09Сколько ей заплатили? Лариса Долина унизилась до хита Инстасамки 08:35"Признак мошенничества": ЦБ обозначил самую опасную операцию с деньгами, которую вы делаете каждый день 06:13Диетологи назвали 3 утренние ошибки, которые блокируют сжигание жира – вторую совершают все 03:49Врачи разрешили пить алкоголь? Разбираем вирусный миф, в который все поверили 00:40Один неверный шаг 13 ноября может стоить благополучия: главный запрет дня, о котором все забыли 21:50Россияне массово заинтересовались одним направлением для путешествия на Новый год 21:02Сын Ефремова откровенно рассказал о переживаниях из-за взаимоотношений с отцом 20:11Гузеева прервала молчание после громкого обвинения в афере с виллами на Бали
Дибров спешно покинул Россию после резонанса из-за скандального видео

Дибров спешно покинул Россию после резонанса из-за скандального видео
271

Известный российский телеведущий Дмитрий Дибров недавно оказался в центре общественного внимания из-за скандального инцидента, который вынудил его покинуть страну.

В своих 66 лет он выбрал Бали как место для отдыха и уединения, чтобы избежать лишнего шума вокруг своей личности. Причиной такого решения стало видео, которое стало вирусным в интернете, запечатлев момент, когда человек, похожий на Диброва, выходя из автомобиля с незнакомкой, случайно обнажил свои интимные части тела.

Это неловкое происшествие вызвало бурные обсуждения в обществе и не оставило равнодушными его поклонников и коллег. После этого инцидента Дмитрий решил, что лучше всего будет уехать из России, чтобы избежать негативного внимания со стороны СМИ и общественности.

Он предпочел отметить свой день рождения на Бали в тихой обстановке, без лишних мероприятий и суеты. По информации Mash, телеведущий опасается, что последствия этого скандала могут негативно сказаться на его карьере, особенно с учетом приближающегося сезона новогодних корпоративов и рекламных контрактов.

К тому же, стоит отметить, что недавно Дибров развелся с супругой Полиной. Она предпочитает оставаться сдержанной в комментариях относительно ситуации с видео, подчеркивая, что уважает свободу выбора каждого человека и не хочет углубляться в обсуждение инцидента.

Интересно, что Бали, ставший временным убежищем Диброва, славится как место, популярное среди пар, практикующих свингерство. Сам телеведущий ранее не скрывал своего интереса к подобным отношениям и утверждал, что в них отсутствует главный порок современного общества — ложь. Однако сейчас эта информация лишь подогревает интерес к его личной жизни и создает дополнительные вопросы о его мотивах.

После скандала многие знаменитости начали дистанцироваться от Диброва. Некоторые из них открыто заявили о нежелании иметь с ним дела. Это создало атмосферу изоляции для телеведущего в профессиональной среде. Однако среди тех, кто решил поддержать его, оказался актер Оскар Кучера. Он призвал журналистов прекратить преследование своего коллеги и дать ему возможность восстановиться после произошедшего.

Сейчас остается только догадываться о том, как сложится дальнейшая судьба Дмитрия Диброва. Появились слухи о том, что он может вернуться в Россию в конце ноября. Время покажет, сможет ли он восстановить свою репутацию и вернуться к привычной жизни после столь резонансного инцидента.

Шоу-бизнес в Telegram

17 ноября 2025, 08:53
Дмитрий Дибров. Кадр: YouTube
Mash✓ Надежный источник

