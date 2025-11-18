С солисткой группы "Фабрика" Сашей Савельевой случилось ужасное после родов: Рыдала целый час

Известная российская певица и экс-солистка группы "Фабрика" Саша Савельева рассказала о своих переживаниях и сложностях, с которыми столкнулась после рождения сына Леона.

Артистка не скрывает, что столкнулась с серьезной депрессией, которая охватила её после родов. В своем соцсетях Савельева поделилась откровениями о том, как тяжело ей было справляться с тревогой и страхом, которые буквально парализовали ее жизнь.

"Я начала осознавать, что радости в жизни больше нет. Я не могла спать, не могла нормально проводить время с ребенком, и это вызывало у меня чувство вины и стыда. Я чувствовала себя плохой матерью, ведь вокруг все, казалось, наслаждаются жизнью, а я погружалась в бездну тревоги", — поделилась Саша.

Она вспомнила ночи, когда не могла уснуть, глядя на мирно спящих мужа и сына. В такие моменты ей стало ясно, что так продолжаться не может.

Савельева решила обратиться за помощью к специалисту. "Я долго откладывала этот шаг, надеясь справиться сама. Но когда стало совсем тяжело, я поняла: мне нужна помощь", — рассказывает она. Встреча с психотерапевтом стала для нее настоящим откровением. "На первой встрече я рыдала целый час. Это было освобождающее чувство — наконец-то не притворяться сильной и не скрывать свои эмоции", — признается артистка.

После начала терапии жизнь Саши постепенно наладилась. Она научилась справляться с тревожными состояниями и теперь активно делится своим опытом с другими. "Я поняла, как важно признать свои слабости и обратиться за поддержкой. Это не слабость, а сила", — говорит Савельева. Она подчеркивает, что многие люди сталкиваются с подобными проблемами, и важно не оставаться наедине со своими переживаниями.

Кроме того, Саша затрагивает тему отношений между мужчиной и женщиной. Она вспоминает о своих неудачных романах и о том, как они влияли на её работу и эмоциональное состояние. "Я всегда считала, что женщина должна вдохновлять мужчину и решать все проблемы в отношениях. Если что-то шло не так, я винила себя", — сообщила она. Это чувство вины отразилось на ее карьере: "Я приходила на сцену с пустым взглядом, думая только о том, что сделала не так".

Сейчас Савельева старается помочь другим людям справляться с подобными трудностями. Она осознает важность поддержки и понимания в такие сложные моменты. "Я хочу, чтобы женщины знали: они не одни. Признавать свои чувства — это нормально. Мы все проходим через трудности", — заключила она.

Саша Савельева стала примером для многих, кто сталкивается с депрессией и тревогой. Ее смелость в признании своих слабостей вдохновляет других искать помощь и заботиться о своем психическом здоровье. "Это не просто слова — это мой опыт, который я хочу передать другим", — сказала она, надеясь, что ее история поможет хотя бы одному человеку.