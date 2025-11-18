Мошенники стали писать россиянам в мессенджерах от имени представителей УК и ТСЖ

В последние недели в России наблюдается рост мошеннических схем, связанных с использованием мессенджеров, и особенно активно злоумышленники действуют через Телеграм.

Как сообщает Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мошенники представляются сотрудниками управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) с целью вымогательства личных данных у граждан.

Схема мошенничества выглядит следующим образом: злоумышленники отправляют сообщения пользователям, выдавая себя за представителей УК или ТСЖ. В сообщениях они утверждают, что необходимо подтвердить персональные данные для продолжения обслуживания или решения якобы возникших проблем. Для этого они просят у граждан предоставить паспортные данные, СНИЛС, дату рождения и другую личную информацию.

Основная цель таких действий — собрать достаточно сведений для получения доступа к кредитной истории, а также к личным кабинетам на государственных порталах, таких как Госуслуги. В МВД подчеркнули, что подобная информация может быть использована для совершения финансовых преступлений, включая получение кредитов на имя жертвы.

Правоохранительные органы настоятельно призывают граждан не поддаваться на уловки мошенников и никогда не отправлять свои личные данные через мессенджеры. Важно помнить, что законные организации никогда не будут запрашивать такую информацию в незащищенном виде. МВД рекомендует следовать нескольким простым правилам безопасности: не переходить по подозрительным ссылкам, не открывать вложения от неизвестных отправителей и не сообщать свои логины и пароли.

Кроме того, стоит обратить внимание на безопасность своих аккаунтов. Использование надежных паролей и активация двухфакторной аутентификации значительно снизит риск несанкционированного доступа к вашим данным. Регулярная проверка кредитной истории и уведомлений от банков также поможет выявить подозрительную активность на ранних стадиях.

Если вы получили сообщение, которое выглядит официально, но вызывает сомнения, рекомендуется перезвонить в управляющую компанию по номеру, указанному на официальном сайте или вывеске, а не по номеру из сообщения. Это поможет избежать ловушки мошенников и защитить свои личные данные.

В условиях растущих угроз кибермошенничества крайне важно сохранять бдительность и осознанно подходить к вопросам безопасности в интернете. Только так можно минимизировать риски и защитить себя от возможных потерь. Будьте внимательны и осторожны при общении в мессенджерах, и помните: ваша безопасность — в ваших руках.