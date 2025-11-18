Эндокринолог развеяла миф о вреде питья во время еды

В последние годы в обществе активно обсуждается вопрос о том, можно ли запивать еду во время приема пищи.

Миф о том, что это может навредить пищеварению, оказался не более чем заблуждением. Врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева развенчала этот миф, подчеркнув, что жидкость во время еды не только допустима, но даже полезна для организма.

Согласно мнению Михалевой, многие люди ошибочно полагают, что употребление жидкости во время еды может разбавить соляную кислоту в желудке и тем самым ухудшить процесс переваривания пищи. Однако это мнение не имеет под собой научного обоснования.

"На самом деле, соляная кислота вырабатывается в необходимом количестве, независимо от того, запиваем ли мы еду или нет", — объяснил врач. Хеморецепторы в нашем организме регулируют выработку кислоты, и если ее уровень снижается, они просто активизируют процесс производства.

Кроме того, Михалева утверждает, что употребление жидкости во время еды может способствовать более эффективному пищеварению. Увлажненная пища легче перемешивается в желудке и становится более доступной для желудочного сока. Это особенно важно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, которым даже рекомендуется запивать еду водой для улучшения пищеварительных процессов.

Стоит отметить, что жидкость не растягивает желудок. Она быстро покидает его, в отличие от пищи, которая требует больше времени для переваривания. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что запивать еду не только безопасно, но и полезно. Это открытие может изменить подход многих людей к питанию и помочь им избавиться от ненужных ограничений.

Специалисты также подчеркивают, что разнообразие напитков во время еды может быть весьма полезным. Вода, чай, кофе и свежевыжатые соки могут стать отличным дополнением к вашему рациону. Главное — следить за своим самочувствием и выбирать те напитки, которые подходят именно вам.

Совсем недавно известный специалист по долголетию Дэн Бюттнер поделился своими рекомендациями по поводу идеального завтрака для продления жизни. Он отметил, что утренняя трапеза должна быть простой и питательной, а в ее состав стоит включать такие продукты, как фасоль, рис и авокадо. Эти рекомендации подтверждают важность сбалансированного питания и разнообразия в рационе.

Миф о запрете на запивание пищи можно смело считать устаревшим. Жидкость во время еды не только не вредит организму, но и помогает ему функционировать более эффективно. Это открытие может помочь многим людям улучшить качество своего питания и заботиться о здоровье без лишних ограничений.