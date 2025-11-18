Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Понедельник 17 ноября

Синоптики пообещали москвичам необычный ноябрь

Синоптики пообещали москвичам необычный ноябрь
70

Москвичей ожидает необычная ноябрьская погода, которая удивит резкими перепадами температур.

По информации Гидрометцентра России, после потепления, которое произойдет во вторник, 18 ноября, температура вновь начнет снижаться. Синоптики прогнозируют, что в этот день столицу накроет поток теплого средиземноморского воздуха, и температура поднимется до 7-12 градусов по области и до 7-9 градусов в Москве. Однако этот теплый день будет сопровождаться дождем и сильным ветром, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. К вечеру температура начнет падать, и дождь постепенно перейдет в мокрый снег.

На следующий день, 19 ноября, москвичи столкнутся с облачной погодой с прояснениями. Ночью возможны небольшие осадки, а температура в Москве будет колебаться от минус 2 до 0 градусов, в области — от минус 4 до плюс 1. Ветер будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы достигнут 15 метров в секунду. Днем ожидается отсутствие значительных осадков, а температура в Москве составит от 0 до плюс 2 градусов, по области — от минус 2 до плюс 3 градусов. В некоторых местах возможна гололедица.

В четверг, 20 ноября, погода останется облачной с прояснениями, и осадков не предвидится. Ночью температура в Москве опустится до минус 3-1 градуса, по области — от минус 5 до 0. Днем столбик термометра будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса в Москве, а по области — от минус 3 до плюс 2. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Пятница, 21 ноября, также обещает быть облачной с прояснениями и местами небольшими осадками. Ночью температура составит от минус 5 до 0 градусов, а днем — от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер будет южным со скоростью 3-8 метров в секунду. Суббота, 22 ноября, станет предвестником нового циклона: облачная погода с осадками ожидается ночью при температуре от минус 1 до плюс 4, а днем — от 0 до 5 градусов.

Синоптики также предупреждают о возможности мощного снежного циклона в начале следующей недели, что может привести к еще более резким изменениям погоды. Таким образом, ноябрь в Москве обещает быть насыщенным и непредсказуемым, с чередованием теплых и холодных дней. Жителям столицы стоит готовиться к изменениям и следить за прогнозами, чтобы не пропустить важные метеоизменения.

Шоу-бизнес в Telegram

18 ноября 2025, 00:26
Фото: Mos.ru
Гидрометцентр России✓ Надежный источник

