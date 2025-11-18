Кто несет ответственность за чистоту в подъезде многоквартирного дома – ответил эксперт по ЖКХ

Вопрос чистоты и порядка в подъездах многоквартирных домов всегда был актуален для россиян.

Как отметил эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь, за поддержание чистоты в этих общественных пространствах отвечают управляющие компании или товарищества собственников жилья (ТСЖ). Это важная часть их работы, которая входит в плату за содержание общего имущества, а не считается дополнительной услугой.

Согласно словам Бондаря, сумма, которую жильцы платят за уборку, обычно определяется на основе площади их квартиры. Однако стоит отметить, что единого стандарта уборки для всех домов не существует. Тем не менее, установлены минимальные требования, которые должны соблюдаться. Например, влажное подметание лестниц и площадок на первых двух этажах должно производиться ежедневно. Для этажей выше этот процесс может происходить реже — один или два раза в неделю. Это зависит от наличия лифта или мусоропровода в доме.

Кроме того, полностью мыть лестничные пролеты и площадки управляющие компании обязаны не реже одного раза в месяц. Если жильцы замечают, что уборка проводится некачественно или график не соблюдается, они имеют полное право обратиться с жалобой к управляющей компании или ТСЖ. В таком случае можно даже потребовать перерасчет платы за услуги.

Важно также помнить о правилах хранения вещей в подъездах. Ранее юристы предупреждали россиян о возможных штрафах за оставление детских колясок, санок или велосипедов в этих общественных местах. По действующим противопожарным нормам, хранение таких предметов в подъезде запрещено. В случае нарушения этого правила физических лиц могут наказать штрафом до 15 тысяч рублей, а юридические лица могут столкнуться с гораздо более серьезными последствиями — штрафами до 400 тысяч рублей.

Ответственность за чистоту в подъездах лежит на управляющих компаниях и ТСЖ. Жильцы должны быть активными участниками этого процесса, следя за качеством предоставляемых услуг и соблюдением правил. Важно помнить, что порядок в общественных местах зависит не только от управляющих организаций, но и от самих жителей, которые могут и должны влиять на ситуацию. Чистота и комфорт в подъезде — это общая задача, требующая совместных усилий всех жильцов.