Авторитет Филя Болгарский: ввязавшийся в криминальную историю Киркоров всполошил публику

В преддверии нового года телеканал ТНТ готовит для своих зрителей настоящую комедийную сенсацию – "Невероятные приключения Шурика".

Эта новогодняя интерпретация классического советского кино обещает не только ностальгические моменты, но и свежие идеи, которые уже всполошили самых преданных поклонников оригинала. В одной из ключевых ролей зрителей ждет неожиданное появление Филиппа Киркорова, который сыграет криминального авторитета по имени Филя Болгарский.

Филя — это не просто бандит с характером. Его образ наполнен ироничными деталями: корона, сделанная из хлебного мякиша, и татуировка на груди с надписью "Viva La Diva" придают ему особый шарм. Шрам на щеке напоминает о его бурном прошлом, а харизма и обаяние делают его интересным персонажем. В фильме Филя отбывает срок в колонии и делит камеру с колоритными уголовниками, которых сыграли известные комики и актеры: Илья Соболев, Владимир Селиванов, Максим Киселев, Андрей Гайдулян и Константин Мурзенко.

Сюжет комедии вращается вокруг невероятной истории любви Шурика и Нины, в исполнении Тимура Батрутдинова и Марины Кравец. Зрители смогут увидеть знакомые линии из старых фильмов, которые будут переплетены с новыми комедийными моментами. В картине присутствуют многочисленные отсылки к культовым фильмам, таким как "Операция „Ы“", "Служебный роман", "Кавказская пленница" и даже "Побег из Шоушенка". Эта смесь старого и нового создаст уникальную атмосферу, которая привлечет как молодежь, так и более старшее поколение.

Одной из ярких сцен станет исполнение Филей Болгарским песни Валерия Леонтьева "Дельтаплан". Этот номер обещает быть насыщенным самоиронией и юмором, что идеально вписывается в концепцию всей картины. Кроме Киркорова, в проекте участвуют популярные артисты: ANNA ASTI, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко и многие другие. Каждый из них добавит свою изюминку в общую атмосферу праздника.

Работа над мюзиклом ведется под руководством талантливых продюсеров Максима Ткаченко и Андрея Шелкова, а режиссура принадлежит Роману Киму и Мише Семичеву — авторам многих успешных новогодних проектов ТНТ. Премьера фильма состоится 11 декабря в кинотеатрах, а специальная версия «Невероятных приключений Шурика» выйдет в эфир 31 декабря.

Новый проект ТНТ обещает стать настоящим подарком для зрителей. Смешение классики с современными реалиями, яркие персонажи и комедийные элементы создадут уникальную атмосферу праздника. Филипп Киркоров в роли криминального авторитета Фили Болгарского станет одним из самых запоминающихся моментов этого новогоднего мюзикла. Не упустите возможность окунуться в мир невероятных приключений вместе с любимыми героями.