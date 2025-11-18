Авторитет Филя Болгарский: ввязавшийся в криминальную историю Киркоров всполошил публику

Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Вторник 18 ноября

11:35Авторитет Филя Болгарский: ввязавшийся в криминальную историю Киркоров всполошил публику 10:04Кто несет ответственность за чистоту в подъезде многоквартирного дома – ответил эксперт по ЖКХ 08:39С солисткой группы "Фабрика" Сашей Савельевой случилось ужасное после родов: Рыдала целый час 06:41Мошенники стали писать россиянам в мессенджерах от имени представителей УК и ТСЖ 03:37Эндокринолог развеяла миф о вреде питья во время еды 00:26Синоптики пообещали москвичам необычный ноябрь 21:30Ножницы вместо ножа и йогурт для курицы: 7 гениальных хитростей, которые вдвое ускорят ваш ужин 20:39Хотите мира в семье? Психологи назвали самый простой и приятный способ укрепить отношения за 10 минут 19:34Что будет с нашим телом, если есть хлеб каждый день? 18:26"Они просто предали": Татьяна Буланова со скандалом выгнала танцоров, ставших звездами Сети 17:41Перестаньте пить воду так: 4 привычки, которые бьют по почкам и метаболизму 16:32"Я не знаю, но делаю умный вид": Мясников раскрыл шокирующий секрет, как он ставит диагнозы в эфире 15:33После развода Полина Диброва уехала в Индию в компании известного актера 14:16Вика Газинская рассказала о новой коллекции и роли вдохновения – откровения актуального дизайнера 13:53Собянин открыл два лечебных корпуса Морозовской больницы после реконструкции 13:49Билеты на какие экспериментальные спектакли можно найти в "Мосбилете" 13:14"К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе": на киностудии "Мосфильм" пройдет ежегодная "Киноелка" 12:34Самойлова сделала однозначное заявление о примирении с Джиганом после судебного заседания 11:37Отрыв Волочковой и тяжелая ночь Джигурды – стартовало скандальное шоу "Звезды под капельницей" 10:14Частный детектив раскрыл настоящий процент измен со стороны неверных супругов 08:53Дибров спешно покинул Россию после резонанса из-за скандального видео 06:29Своевременный визит к зубному врачу помогает выявить опасные заболевания 03:16Метеоролог поделился с москвичами прогнозом по количеству снега в декабре 00:35Эксперт назвал признаки безопасной искусственной елки 16:53Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" 14:42Высоцкая откровенно рассказала о больших финансовых потерях из-за мемов о ее готовке 12:26Архитектор Сергей Мешалкин рассказал о восстановлении алтаря в Благовещенской надвратной церкви 10:09Невролог рассказала о способе тренировки мозга для здоровой старости 06:14Терапевт дал несколько советов на случай хронической усталости 03:21Врач дала россиянам советы по увлажнению воздуха в квартире 00:25Диетолог раскрыл неожиданную пользу от яблок зимой 16:15Обнародован точный порядок действий при взломе электронной почты – стоит изучить каждому 14:27Какой шум дома не подпадает под закон о тишине – объяснил юрист 12:04Как готовят борщ в разных регионах России – эксперты составили увлекательную "борщевую карту" 10:13Лещенко заявил, что чувствует себя Волочковой – названа причина странных слов певца 06:45Послал саму Канделаки, а теперь готов работать даром: Шаляпин горько пожалел о своей ошибке 03:09Маска сброшена: Кудрявцева в ужасе от истинного лица Гузеевой 00:50Не открывайте дверь: 4 вещи, которые нельзя выносить из дома 15 ноября 18:56В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие 18:12Юлия Высоцкая впервые откровенно рассказала о состоянии дочери страшной после аварии 16:48Раскрыта причина тотального краха карьеры внука Пугачевой в США 15:51Кадышева отказалась выступать в Новый год за баснословные деньги – названа сумма 13:44Дошутился: Максиму Галкину* светит реальный срок в Израиле 13:26Они назвали ее Соней: Высоцкая раскрыла душераздирающую тайну о приемной дочери 13:26Ученые ошарашены: найден способ заживлять раны быстрее, чем лекарства 12:40Арестованная за 250 миллионов Лерчек беременна четвертым – кто отец? 11:26"Маму видели употребляющей": Борисова слила отчаянный крик о помощи дочери Глюкозы 10:26Доктор Мясников раскрыл самую большую ошибку при приеме таблеток: это не дозировка, а кое-что другое 09:18Вы добрый человек, но вам не везет? Гюго объяснил, почему судьба смеется над вашей совестью 08:20Обнаружено мощное средство от бессонницы: оно удивляет даже ученых
Авторитет Филя Болгарский: ввязавшийся в криминальную историю Киркоров всполошил публику

Авторитет Филя Болгарский: ввязавшийся в криминальную историю Киркоров всполошил публику
162

В преддверии нового года телеканал ТНТ готовит для своих зрителей настоящую комедийную сенсацию – "Невероятные приключения Шурика".

Эта новогодняя интерпретация классического советского кино обещает не только ностальгические моменты, но и свежие идеи, которые уже всполошили самых преданных поклонников оригинала. В одной из ключевых ролей зрителей ждет неожиданное появление Филиппа Киркорова, который сыграет криминального авторитета по имени Филя Болгарский.

Филя — это не просто бандит с характером. Его образ наполнен ироничными деталями: корона, сделанная из хлебного мякиша, и татуировка на груди с надписью "Viva La Diva" придают ему особый шарм. Шрам на щеке напоминает о его бурном прошлом, а харизма и обаяние делают его интересным персонажем. В фильме Филя отбывает срок в колонии и делит камеру с колоритными уголовниками, которых сыграли известные комики и актеры: Илья Соболев, Владимир Селиванов, Максим Киселев, Андрей Гайдулян и Константин Мурзенко.

Сюжет комедии вращается вокруг невероятной истории любви Шурика и Нины, в исполнении Тимура Батрутдинова и Марины Кравец. Зрители смогут увидеть знакомые линии из старых фильмов, которые будут переплетены с новыми комедийными моментами. В картине присутствуют многочисленные отсылки к культовым фильмам, таким как "Операция „Ы“", "Служебный роман", "Кавказская пленница" и даже "Побег из Шоушенка". Эта смесь старого и нового создаст уникальную атмосферу, которая привлечет как молодежь, так и более старшее поколение.

Одной из ярких сцен станет исполнение Филей Болгарским песни Валерия Леонтьева "Дельтаплан". Этот номер обещает быть насыщенным самоиронией и юмором, что идеально вписывается в концепцию всей картины. Кроме Киркорова, в проекте участвуют популярные артисты: ANNA ASTI, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко и многие другие. Каждый из них добавит свою изюминку в общую атмосферу праздника.

Работа над мюзиклом ведется под руководством талантливых продюсеров Максима Ткаченко и Андрея Шелкова, а режиссура принадлежит Роману Киму и Мише Семичеву — авторам многих успешных новогодних проектов ТНТ. Премьера фильма состоится 11 декабря в кинотеатрах, а специальная версия «Невероятных приключений Шурика» выйдет в эфир 31 декабря.

Новый проект ТНТ обещает стать настоящим подарком для зрителей. Смешение классики с современными реалиями, яркие персонажи и комедийные элементы создадут уникальную атмосферу праздника. Филипп Киркоров в роли криминального авторитета Фили Болгарского станет одним из самых запоминающихся моментов этого новогоднего мюзикла. Не упустите возможность окунуться в мир невероятных приключений вместе с любимыми героями.

18 ноября 2025, 11:35
Филипп Киркоров. Кадр: VK Видео
