Вторник 18 ноября

13:08Принц Уильям откровенно рассказал о строгих запретах для своих детей
11:35Авторитет Филя Болгарский: ввязавшийся в криминальную историю Киркоров всполошил публику
10:04Кто несет ответственность за чистоту в подъезде многоквартирного дома – ответил эксперт по ЖКХ
08:39С солисткой группы "Фабрика" Сашей Савельевой случилось ужасное после родов: Рыдала целый час
06:41Мошенники стали писать россиянам в мессенджерах от имени представителей УК и ТСЖ
03:37Эндокринолог развеяла миф о вреде питья во время еды
Принц Уильям откровенно рассказал о строгих запретах для своих детей

Принц Уильям откровенно рассказал о строгих запретах для своих детей
2

Принц Уильям поделился с общественностью важными правилами, которых он и его супруга Кейт Миддлтон придерживаются в воспитании своих детей – 12-летнего Джорджа, 10-летней Шарлотты и 7-летнего Луи.

Одним из главных принципов их семейной жизни является полный запрет на использование смартфонов. Это решение обусловлено желанием родителей защитить детей от негативного влияния технологий и социальных сетей.

Выступая на экологической премии Earthshot Prize 2025 в Бразилии, принц Уильям отметил, что соблюдение этого правила становится все сложнее, особенно в отношении Джорджа, который скоро перейдет в среднюю школу. "Когда Джордж поступит в среднюю школу, он, возможно, получит свой первый смартфон, но с ограниченным доступом к интернету", — признался принц. Это говорит о том, что семья осознанно подходит к вопросу использования технологий и старается контролировать их влияние на жизнь детей.

По словам Уильяма, отказ от гаджетов не является случайным решением. Родители стремятся минимизировать воздействие социальных сетей и обеспечить безопасное информационное пространство для своих детей. В то же время, принц подчеркнул, что важно поддерживать связь между родителями и детьми. Для этого у них есть простой мобильный телефон без доступа к интернету, который они называют "кирпичом". Этот телефон позволяет детям отправлять SMS и звонить, но исключает возможность бесконтрольного серфинга в сети.

Кроме того, Уильям акцентировал внимание на значении честности в их семье. Он считает важным открыто обсуждать с детьми любые темы, даже самые сложные, отмечает женский журнал Клео.ру. Принц признался, что одной из самых трудных задач для него и Кейт является откровенность, особенно когда речь идет о здоровье принцессы. В весной 2024 года Кейт Миддлтон сообщила о своей болезни — раке, что стало настоящим испытанием для всей семьи. После курса лечения она достигла ремиссии и постепенно вернулась к своей общественной деятельности.

Несмотря на трудности, Кейт продолжает активно участвовать в благотворительных и государственных мероприятиях. Это свидетельствует о силе духа и стойкости принцессы, а также о поддержке, которую она получает от мужа и детей. Принц Уильям считает, что открытость в обсуждении здоровья и других жизненных вопросов помогает укрепить доверие между родителями и детьми.

Шоу-бизнес в Telegram

18 ноября 2025, 13:08
Принц Уильям. Кадр: YouTube
Daily Mail✓ Надежный источник

Авторитет Филя Болгарский: ввязавшийся в криминальную историю Киркоров всполошил публику

Авторитет Филя Болгарский: ввязавшийся в криминальную историю Киркоров всполошил публику
В преддверии нового года телеканал ТНТ готовит для своих зрителей настоящую комедийную сенсацию – "Невероятные приключения Шурика". Эта новогодняя интерпретация классического советского кино обещает не только ностальгические моменты, но и свежие идеи, которые уже всполошили самых преданных поклонников оригинала.

Кто несет ответственность за чистоту в подъезде многоквартирного дома – ответил эксперт по ЖКХ

Кто несет ответственность за чистоту в подъезде многоквартирного дома – ответил эксперт по ЖКХ
Вопрос чистоты и порядка в подъездах многоквартирных домов всегда был актуален для россиян. Как отметил эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь, за поддержание чистоты в этих общественных пространствах отвечают управляющие компании или товарищества собственников жилья (ТСЖ).

С солисткой группы "Фабрика" Сашей Савельевой случилось ужасное после родов: Рыдала целый час

С солисткой группы "Фабрика" Сашей Савельевой случилось ужасное после родов: Рыдала целый час
Известная российская певица и экс-солистка группы "Фабрика" Саша Савельева рассказала о своих переживаниях и сложностях, с которыми столкнулась после рождения сына Леона. Артистка не скрывает, что столкнулась с серьезной депрессией, которая охватила её после родов.

Мошенники стали писать россиянам в мессенджерах от имени представителей УК и ТСЖ

Мошенники стали писать россиянам в мессенджерах от имени представителей УК и ТСЖ
В последние недели в России наблюдается рост мошеннических схем, связанных с использованием мессенджеров, и особенно активно злоумышленники действуют через Телеграм. Как сообщает Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мошенники представляются сотрудниками управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) с целью вымогательства личных данных у граждан.

Эндокринолог развеяла миф о вреде питья во время еды

Эндокринолог развеяла миф о вреде питья во время еды
В последние годы в обществе активно обсуждается вопрос о том, можно ли запивать еду во время приема пищи. Миф о том, что это может навредить пищеварению, оказался не более чем заблуждением.

