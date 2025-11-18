Принц Уильям откровенно рассказал о строгих запретах для своих детей

Принц Уильям поделился с общественностью важными правилами, которых он и его супруга Кейт Миддлтон придерживаются в воспитании своих детей – 12-летнего Джорджа, 10-летней Шарлотты и 7-летнего Луи.

Одним из главных принципов их семейной жизни является полный запрет на использование смартфонов. Это решение обусловлено желанием родителей защитить детей от негативного влияния технологий и социальных сетей.

Выступая на экологической премии Earthshot Prize 2025 в Бразилии, принц Уильям отметил, что соблюдение этого правила становится все сложнее, особенно в отношении Джорджа, который скоро перейдет в среднюю школу. "Когда Джордж поступит в среднюю школу, он, возможно, получит свой первый смартфон, но с ограниченным доступом к интернету", — признался принц. Это говорит о том, что семья осознанно подходит к вопросу использования технологий и старается контролировать их влияние на жизнь детей.

По словам Уильяма, отказ от гаджетов не является случайным решением. Родители стремятся минимизировать воздействие социальных сетей и обеспечить безопасное информационное пространство для своих детей. В то же время, принц подчеркнул, что важно поддерживать связь между родителями и детьми. Для этого у них есть простой мобильный телефон без доступа к интернету, который они называют "кирпичом". Этот телефон позволяет детям отправлять SMS и звонить, но исключает возможность бесконтрольного серфинга в сети.

Кроме того, Уильям акцентировал внимание на значении честности в их семье. Он считает важным открыто обсуждать с детьми любые темы, даже самые сложные, отмечает женский журнал Клео.ру. Принц признался, что одной из самых трудных задач для него и Кейт является откровенность, особенно когда речь идет о здоровье принцессы. В весной 2024 года Кейт Миддлтон сообщила о своей болезни — раке, что стало настоящим испытанием для всей семьи. После курса лечения она достигла ремиссии и постепенно вернулась к своей общественной деятельности.

Несмотря на трудности, Кейт продолжает активно участвовать в благотворительных и государственных мероприятиях. Это свидетельствует о силе духа и стойкости принцессы, а также о поддержке, которую она получает от мужа и детей. Принц Уильям считает, что открытость в обсуждении здоровья и других жизненных вопросов помогает укрепить доверие между родителями и детьми.