Вторник 18 ноября

14:4085-летний мужчина превратил плановый визит к врачу в международное приключение
85-летний мужчина превратил плановый визит к врачу в международное приключение

80

В 85 лет жизнь может казаться спокойной и размеренной. Однако для одного французского пенсионера она превратилась в настоящее приключение.

Его плановый визит к врачу, который должен был состояться всего в двадцати километрах от дома, стал началом международного турне, о котором он даже не мечтал. Этот случай стал настоящим сюжетом для комедийного фильма и напоминанием о том, как легко можно сбиться с пути, особенно когда речь идет о навигации.

Дедушка, отправляясь на консультацию к врачу, доверился своему электронному навигатору. Установив маршрут, он следовал указаниям устройства, пока однажды не услышал команду «поверни направо». Следуя этому совету, он не заметил, как покинул привычные улицы родной коммуны и оказался на незнакомых дорогах. Вскоре его путь привел его через всю Италию, и он даже не осознавал, что его цель — поликлиника — постепенно уходит на второй план.

Проехав более полутора тысяч километров, пенсионер оказался в Хорватии, отмечает RidLife. Его близкие начали волноваться, когда не смогли связаться с ним. Они обратились в правоохранительные органы, и вскоре началась поисковая операция. Мобильный телефон дедушки был найден в одной из гостиниц на побережье Адриатики, где он спокойно отдыхал, наслаждаясь солнцем и морем. На все вопросы о том, как он оказался так далеко от дома, пенсионер лишь пожал плечами и признался, что просто продолжал ехать по дороге, не задумываясь о конечной цели.

Эта история стала настоящим уроком о том, как иногда даже самые простые дела могут обернуться неожиданными приключениями. Дедушка не планировал путешествие, но его доверие к навигатору и желание следовать указаниям привели к тому, что он открыл для себя новые страны и культуры. Возможно, он стал свидетелем красивых пейзажей и познакомился с интересными людьми по пути.

Ситуация также поднимает важные вопросы о безопасности пожилых людей за рулем и о том, как технологии могут влиять на их поведение. Хотя навигаторы значительно упрощают процесс ориентирования на местности, они не всегда могут обеспечить полное понимание маршрута и его последствий. В случае этого дедушки мы видим, как важно сохранять бдительность и быть внимательным к окружающей обстановке.

18 ноября 2025, 14:40
Фото: Freepik
RidLife✓ Надежный источник

Принц Уильям откровенно рассказал о строгих запретах для своих детей
Авторитет Филя Болгарский: ввязавшийся в криминальную историю Киркоров всполошил публику
Кто несет ответственность за чистоту в подъезде многоквартирного дома – ответил эксперт по ЖКХ
С солисткой группы "Фабрика" Сашей Савельевой случилось ужасное после родов: Рыдала целый час
Мошенники стали писать россиянам в мессенджерах от имени представителей УК и ТСЖ
