Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Топ новостей недели

В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагнозаПевица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза "Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода?"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шокеДиректор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке

Лента новостей

Вторник 18 ноября

16:16"Я не могу постоянно пить!": Волочкова раскрыла, как на самом деле устроен "звездный рехаб" 15:41Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь 15:13Губернатор Подмосковья навестил бойцов спецоперации в санатории 14:4085-летний мужчина превратил плановый визит к врачу в международное приключение 13:08Принц Уильям откровенно рассказал о строгих запретах для своих детей 11:35Авторитет Филя Болгарский: ввязавшийся в криминальную историю Киркоров всполошил публику 10:04Кто несет ответственность за чистоту в подъезде многоквартирного дома – ответил эксперт по ЖКХ 08:39С солисткой группы "Фабрика" Сашей Савельевой случилось ужасное после родов: Рыдала целый час 06:41Мошенники стали писать россиянам в мессенджерах от имени представителей УК и ТСЖ 03:37Эндокринолог развеяла миф о вреде питья во время еды 00:26Синоптики пообещали москвичам необычный ноябрь 21:30Ножницы вместо ножа и йогурт для курицы: 7 гениальных хитростей, которые вдвое ускорят ваш ужин 20:39Хотите мира в семье? Психологи назвали самый простой и приятный способ укрепить отношения за 10 минут 19:34Что будет с нашим телом, если есть хлеб каждый день? 18:26"Они просто предали": Татьяна Буланова со скандалом выгнала танцоров, ставших звездами Сети 17:41Перестаньте пить воду так: 4 привычки, которые бьют по почкам и метаболизму 16:32"Я не знаю, но делаю умный вид": Мясников раскрыл шокирующий секрет, как он ставит диагнозы в эфире 15:33После развода Полина Диброва уехала в Индию в компании известного актера 14:16Вика Газинская рассказала о новой коллекции и роли вдохновения – откровения актуального дизайнера 13:53Собянин открыл два лечебных корпуса Морозовской больницы после реконструкции 13:49Билеты на какие экспериментальные спектакли можно найти в "Мосбилете" 13:14"К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе": на киностудии "Мосфильм" пройдет ежегодная "Киноелка" 12:34Самойлова сделала однозначное заявление о примирении с Джиганом после судебного заседания 11:37Отрыв Волочковой и тяжелая ночь Джигурды – стартовало скандальное шоу "Звезды под капельницей" 10:14Частный детектив раскрыл настоящий процент измен со стороны неверных супругов 08:53Дибров спешно покинул Россию после резонанса из-за скандального видео 06:29Своевременный визит к зубному врачу помогает выявить опасные заболевания 03:16Метеоролог поделился с москвичами прогнозом по количеству снега в декабре 00:35Эксперт назвал признаки безопасной искусственной елки 16:53Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" 14:42Высоцкая откровенно рассказала о больших финансовых потерях из-за мемов о ее готовке 12:26Архитектор Сергей Мешалкин рассказал о восстановлении алтаря в Благовещенской надвратной церкви 10:09Невролог рассказала о способе тренировки мозга для здоровой старости 06:14Терапевт дал несколько советов на случай хронической усталости 03:21Врач дала россиянам советы по увлажнению воздуха в квартире 00:25Диетолог раскрыл неожиданную пользу от яблок зимой 16:15Обнародован точный порядок действий при взломе электронной почты – стоит изучить каждому 14:27Какой шум дома не подпадает под закон о тишине – объяснил юрист 12:04Как готовят борщ в разных регионах России – эксперты составили увлекательную "борщевую карту" 10:13Лещенко заявил, что чувствует себя Волочковой – названа причина странных слов певца 06:45Послал саму Канделаки, а теперь готов работать даром: Шаляпин горько пожалел о своей ошибке 03:09Маска сброшена: Кудрявцева в ужасе от истинного лица Гузеевой 00:50Не открывайте дверь: 4 вещи, которые нельзя выносить из дома 15 ноября 18:56В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие 18:12Юлия Высоцкая впервые откровенно рассказала о состоянии дочери страшной после аварии 16:48Раскрыта причина тотального краха карьеры внука Пугачевой в США 15:51Кадышева отказалась выступать в Новый год за баснословные деньги – названа сумма 13:44Дошутился: Максиму Галкину* светит реальный срок в Израиле 13:26Они назвали ее Соней: Высоцкая раскрыла душераздирающую тайну о приемной дочери 13:26Ученые ошарашены: найден способ заживлять раны быстрее, чем лекарства
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

"Я не могу постоянно пить!": Волочкова раскрыла, как на самом деле устроен "звездный рехаб"

"Я не могу постоянно пить!": Волочкова раскрыла, как на самом деле устроен "звездный рехаб"
150

Громкий скандал вокруг нового телешоу получил неожиданный поворот.

Анастасия Волочкова, известная своей прямотой, не стала долго молчать после скандального ухода из шоу "Звезды под капельницей". Балерина объяснила, что присоединилась к проекту из чистого любопытства, чтобы понять его концепцию. Однако реальность оказалась далека от заявленных целей. Вместо помощи и лечения, по словам артистки, участникам предлагали совсем обратное.

"Во-первых, у меня очень плотный график сейчас, я не могу постоянно пить", — заявила Волочкова, объясняя свой уход.

Звучит парадоксально для шоу об отказе от алкоголя, не правда ли? Но, по словам балерины, все встает на свои места, если знать закулисную правду. Она утверждает, что звезд, собранных якобы для лечения, на самом деле провоцировали употреблять спиртное.

"Простите, а что это за рехаб, где вместо лечения зависимости тебя фактически спаивают?" — задается резонным вопросом Анастасия.

Она назвала происходящее "подставой" и заявила, что не намерена участвовать в подобных постановках. Сейчас все ее мысли заняты подготовкой к новогодним спектаклям, а не сомнительными телеэкспериментами.

Последней каплей, по словам балерины, стал личный инцидент: один из участников без спроса взял ее букет роз. Для Волочковой, которая не раз подчеркивала свою любовь к цветам, это стало оскорблением.

"Цветы для меня — это сокровенная составляющая жизни", — пояснила она, давая понять, что не потерпит неуважения ни к себе, ни к тому, что ей дорого.

Стоит отметить, что Анастасия Волочкова — не единственная, кто раскритиковал проект. Коллеги по цеху также высказали свое недоумение. Актер Станислав Садальский назвал контент шоу непристойным, оставившим у него "осадок и чувство неловкости". А телеведущий Оскар Кучера прямо заявил, что ему жаль участников, которых, по его мнению, намеренно спаивают ради рейтингов. Он назвал эту идею грустной и неэтичной по отношению к людям, у которых действительно могут быть проблемы.

Сама же Волочкова в очередной раз подчеркнула: она сама знает, как ей жить, зависимостями не страдает и в услуги "звездного рехаба" точно не нуждается. Судя по всему, занавес над этим шоу для нее опустился окончательно и бесповоротно.

Шоу-бизнес в Telegram

18 ноября 2025, 16:16
Анастасия Волочкова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Общественная служба новостей"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Борисова и остальные: самые закаленные красотки шоу-бизнеса

Наташа Королева. Фото: Соцсети / @koroleva_star
Анастасия Волочкова. Фото: Соцсети / @volochkova_art
Дана Борисова. Фото: Соцсети / @danaborisova_official
Ольга Серябкина. Фото: Соцсети / @seryabkina
Виктория Боня. Фото: Соцсети / @v_bonya

По теме

Отрыв Волочковой и тяжелая ночь Джигурды – стартовало скандальное шоу "Звезды под капельницей"

Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

 Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь

Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь
Мы обсудим один из самых опасных мифов, который может привести к трагедии. Знакомая ситуация: вы сидите в процедурном кабинете, сдаете кровь.

85-летний мужчина превратил плановый визит к врачу в международное приключение

85-летний мужчина превратил плановый визит к врачу в международное приключение
В 85 лет жизнь может казаться спокойной и размеренной. Однако для одного французского пенсионера она превратилась в настоящее приключение. Его плановый визит к врачу, который должен был состояться всего в двадцати километрах от дома, стал началом международного турне, о котором он даже не мечтал.

Принц Уильям откровенно рассказал о строгих запретах для своих детей

Принц Уильям откровенно рассказал о строгих запретах для своих детей
Принц Уильям поделился с общественностью важными правилами, которых он и его супруга Кейт Миддлтон придерживаются в воспитании своих детей – 12-летнего Джорджа, 10-летней Шарлотты и 7-летнего Луи. Одним из главных принципов их семейной жизни является полный запрет на использование смартфонов.

Авторитет Филя Болгарский: ввязавшийся в криминальную историю Киркоров всполошил публику

Авторитет Филя Болгарский: ввязавшийся в криминальную историю Киркоров всполошил публику
В преддверии нового года телеканал ТНТ готовит для своих зрителей настоящую комедийную сенсацию – "Невероятные приключения Шурика". Эта новогодняя интерпретация классического советского кино обещает не только ностальгические моменты, но и свежие идеи, которые уже всполошили самых преданных поклонников оригинала.

Кто несет ответственность за чистоту в подъезде многоквартирного дома – ответил эксперт по ЖКХ

Кто несет ответственность за чистоту в подъезде многоквартирного дома – ответил эксперт по ЖКХ
Вопрос чистоты и порядка в подъездах многоквартирных домов всегда был актуален для россиян. Как отметил эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь, за поддержание чистоты в этих общественных пространствах отвечают управляющие компании или товарищества собственников жилья (ТСЖ).

Выбор читателей

17/11ПндПосле развода Полина Диброва уехала в Индию в компании известного актера 17/11ПндПерестаньте пить воду так: 4 привычки, которые бьют по почкам и метаболизму 16/11ВскПригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" 17/11ПндДибров спешно покинул Россию после резонанса из-за скандального видео 17/11Пнд"Они просто предали": Татьяна Буланова со скандалом выгнала танцоров, ставших звездами Сети 17/11ПндОтрыв Волочковой и тяжелая ночь Джигурды – стартовало скандальное шоу "Звезды под капельницей"