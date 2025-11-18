"Я не могу постоянно пить!": Волочкова раскрыла, как на самом деле устроен "звездный рехаб"

Громкий скандал вокруг нового телешоу получил неожиданный поворот.



Анастасия Волочкова, известная своей прямотой, не стала долго молчать после скандального ухода из шоу "Звезды под капельницей". Балерина объяснила, что присоединилась к проекту из чистого любопытства, чтобы понять его концепцию. Однако реальность оказалась далека от заявленных целей. Вместо помощи и лечения, по словам артистки, участникам предлагали совсем обратное.

"Во-первых, у меня очень плотный график сейчас, я не могу постоянно пить", — заявила Волочкова, объясняя свой уход.

Звучит парадоксально для шоу об отказе от алкоголя, не правда ли? Но, по словам балерины, все встает на свои места, если знать закулисную правду. Она утверждает, что звезд, собранных якобы для лечения, на самом деле провоцировали употреблять спиртное.

"Простите, а что это за рехаб, где вместо лечения зависимости тебя фактически спаивают?" — задается резонным вопросом Анастасия.

Она назвала происходящее "подставой" и заявила, что не намерена участвовать в подобных постановках. Сейчас все ее мысли заняты подготовкой к новогодним спектаклям, а не сомнительными телеэкспериментами.

Последней каплей, по словам балерины, стал личный инцидент: один из участников без спроса взял ее букет роз. Для Волочковой, которая не раз подчеркивала свою любовь к цветам, это стало оскорблением.

"Цветы для меня — это сокровенная составляющая жизни", — пояснила она, давая понять, что не потерпит неуважения ни к себе, ни к тому, что ей дорого.

Стоит отметить, что Анастасия Волочкова — не единственная, кто раскритиковал проект. Коллеги по цеху также высказали свое недоумение. Актер Станислав Садальский назвал контент шоу непристойным, оставившим у него "осадок и чувство неловкости". А телеведущий Оскар Кучера прямо заявил, что ему жаль участников, которых, по его мнению, намеренно спаивают ради рейтингов. Он назвал эту идею грустной и неэтичной по отношению к людям, у которых действительно могут быть проблемы.

Сама же Волочкова в очередной раз подчеркнула: она сама знает, как ей жить, зависимостями не страдает и в услуги "звездного рехаба" точно не нуждается. Судя по всему, занавес над этим шоу для нее опустился окончательно и бесповоротно.