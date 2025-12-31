Все успеть за 3 часа: экспресс-гид по подготовке к Новому году

Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллыРаскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионыЛариса Долина готовит новый иск: требует миллионы Долину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартиреДолину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире

Лента новостей

Среда 31 декабря

09:11Все успеть за 3 часа: экспресс-гид по подготовке к Новому году 06:57Названы самые распространенные ошибки при отъезде из квартиры на праздники 03:22Изменившаяся до неузнаваемости Седокова сделала заявление: Перемены – это легко и просто 00:29Песни из советского фильма "Ирония судьбы" вогнали Успенскую в депрессию 20:53Стало известно, куда Долина экстренно эвакуировала вещи из спорной квартиры 19:15Забудьте про отеки: простая инструкция, как проснуться свежим после бурной ночи 18:19[ТЕСТ] Хруст под ногами и мороз по коже: узнаете ли вы советский шедевр по одному сугробу? 17:13Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены 16:4566-летний Дибров перестал скрывать связь с многодетной матерью на закрытой вечеринке 15:30"Я в шоке": Виктория Боня объявила охоту на биоматериал Павла Дурова ради второго ребенка 14:37Без химии и таблеток: эти 6 простых продуктов выгонят паразитов из организма 13:31Тест: какие роли точно не играли эти культовые советские актеры? 12:54Долина категорически отказалась отдавать Лурье ключи от квартиры 12:30На "Воробьевых горах" стартовал горнолыжный сезон 12:18Новый год без сбоев: городские службы Москвы усиливают контроль в праздники 12:05"Театральный бульвар-2025": как Москва стала самой большой театральной сценой страны 11:43Новогодняя сказка в миниатюре: "Макет Москвы" на ВДНХ приглашает вместе провести зимние каникулы 11:35Астрологи назвали самые напряженные даты января – возможны эмоциональные перепады и сложности 11:08Зимние будни московских фонтанов: как город бережет водные композиции в холода 10:40"Зима в Москве" дарит подарки: жители ЮАО собрали игрушки и сладости для детей из новых регионов 10:09По Москве – на лыжах: где в столице можно заняться популярным видом зимнего спорта 09:43Зимний сон как награда: в зоопарке празднуют успех программы реабилитации медведей 09:38Беременная Лерчек перенесла экстренную операцию: Состояние ухудштлось 09:22Новогодняя карта Москвы: лучшие площадки для встречи праздника 08:45Родившая в 45 лет Орлова кардинально изменилась на прошедший год 06:41Как встретить Новый год без последствий для фигуры – нутрициолог дала 5 ценных рекомендаций 03:37Лариса Долина не может проявить сочувствие к другим людям – психолог 00:18Как обезопасить новогоднюю елку от кота – самые эффективные лайфхаки 21:12"Вряд ли совместима с прилагательным "народный": в Госдуме предложили лишить Долину звания 20:36Бросил жену и вернулся в Россию: Валерий Леонтьев пошел на риск ради миллионов 19:04[ТЕСТ] Улыбка на миллион или взгляд, который нельзя забыть: узнаете ли вы звезду по одной детали? 18:13Григорий Лепс решил остаться без крыши над головой ради каприза юной невесты 17:24Взлетевшая на Олимп Надежда Кадышева оказалась втянута в судебный скандал из-за долгов 16:14Новый поворот в битве за наследство: Седокова скрыла от родни мужа элитное жилье 15:53В Лефортове отремонтируют жилой дом 1929 года постройки 15:22Потерявшая квартиру Долина отказалась выезжать из апартаментов: не готова 14:52Певица слава получает угрозы из-за выпадов в адрес Долиной: Как тебе не страшно? 14:46В Нескучном саду состоялся финал новогодней игры "Что? Где? Когда?" для интеллектуалов "Московского долголетия" 14:24По следам режиссера: новый маршрут на портале "Узнай Москву" открывает город глазами Алексея Дубровского 14:11В поселке Дубровка стартует капремонт исторических домов 13:11Тест: угадайте советские фильмы с утренними названиями по одному кадру 13:06Электробусная революция: Москва ставит рекорды по внедрению экологичного транспорта 12:50Нутрии с "Городской фермы" на ВДНХ обрели имена: выбор сделали юные москвичи 12:32Галкин* принял решение бросить Пугачеву на Новый год — деньги оказались важнее 11:31Рэпер Джиган откровенно рассказал о самых необычных путешествиях: Это было просто чудо 11:08"Забег обещаний": делаем первый шаг к мечте в 2026 году 10:39Фестиваль "Усадьбы Москвы" открывает двери старинных особняков 10:08Возрождение шедевра: что сделано при реставрации усадьбы Морозова в Подсосенском переулке 10:01Чай значительно снижает риск переломов у пожилых людей — новое исследование 09:54"Ход конем": во Дворце пионеров разыграли шахматные партии и новогодние сюрпризы
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Все успеть за 3 часа: экспресс-гид по подготовке к Новому году

Все успеть за 3 часа: экспресс-гид по подготовке к Новому году
112

Включаем таймер на три часа. Поехали!

Часы тикают все громче, список дел длиннее, чем финальные титры "Властелина колец", а до прихода гостей (или просто до боя курантов) осталось всего ничего. Без паники. Выдохните. Наш план — это не инструкция по созданию идеального праздника для глянцевого журнала. Это спасательный круг для тех, кто хочет встретить Новый год весело, вкусно и без нервного срыва.

Часы 1 и 2: кухня, стол и напитки

Это самый затратный по времени блок, поэтому начнем с него. Наша цель — быстрые, но эффектные блюда. Забудьте о сложносочиненных салатах и горячем, которое требует шести часов в духовке.

1. Закуски, которые готовятся почти сами

Выберите 2-3 варианта из этого списка. Они готовятся параллельно за 20-30 минут.

    Рулетики из лаваша с творожным сыром и зеленью.

    Что нужно: тонкий лаваш, 200 г творожного сыра, пучок укропа, 1-2 зубчика чеснока (по желанию).

    Что делать: смешать сыр с мелко нарезанным укропом и выдавленным чесноком. Равномерно намазать на лаваш, плотно свернуть в рулет, обернуть пищевой пленкой и убрать в холодильник. Перед подачей нарезать на роллы толщиной 2-3 см.

      Канапе "Капрезе на шпажках". Выглядит нарядно, готовится за 5 минут.

        Что нужно: помидоры черри, маленькие шарики моцареллы, свежий базилик, оливковое масло, бальзамический соус.

          Что делать: нанизать на маленькие шпажки по одному помидору, листику базилика и шарику моцареллы. Сбрызнуть оливковым маслом и каплей бальзамика перед подачей.

            Тарталетки с "ленивой" начинкой. Готовые тарталетки — ваше спасение.

            Что нужно: упаковка тарталеток, начинка на выбор (красная икра, икорная паста, любой паштет, салат из крабовых палочек).

            Что делать: просто наполнить тарталетки выбранной начинкой и украсить веточкой петрушки или укропа.

            2. Праздничные напитки за 1 минуту

            Пока закуски охлаждаются, смешаем коктейли.

              Алкогольный: "Мандариновое настроение".

              Налейте в бокал для шампанского 50 мл свежевыжатого мандаринового сока и доверху долейте охлажденным игристым вином. Просто, ароматно и очень по-новогоднему.

                Безалкогольный: "Имбирный физз".

                Высокий стакан наполните льдом, налейте имбирный эль или лимонад, добавьте дольку лайма и веточку розмарина или мяты для аромата.

                Следующие 30 минут: атмосфера и магия

                Еда — это важно, но настроение создают детали.

                Правильный свет. Выключите яркий верхний свет. Включите торшеры, настольные лампы и, конечно, гирлянды. Разложите их не только на елке, но и на подоконнике, полках или просто положите в прозрачную вазу.

                Новогодний аромат. Положите в небольшую кастрюльку кожуру апельсина или мандарина, палочку корицы, пару звездочек аниса, залейте водой и поставьте на медленный огонь. Через 10 минут ваш дом наполнится волшебным ароматом праздника.

                Плейлист для настроения. Не тратьте время на подбор песен. Просто включите готовый новогодний плейлист на любом музыкальном сервисе. Фрэнк Синатра, Wham!, Мэрайя Кэри — пусть они работают, пока вы отдыхаете.

                Последние 30 минут: время для себя

                Самая важная часть плана.

                Экспресс-душ. Ничто так не освежает и не снимает усталость, как быстрый душ.

                Праздничный наряд. Достаньте то самое платье или уютный свитер с оленями. Переодеваясь, вы психологически переключаетесь с режима "заботливая хозяйка/хозяин" в режим "гость на собственной вечеринке".

                Бокал для себя. Налейте себе бокал того самого "Мандаринового настроения", включите любимый новогодний фильм фоном и просто посидите 5 минут в тишине.

                Таймер

                Вы это сделали. У вас есть вкусные закуски, накрытый стол, в доме царит праздничная атмосфера, а вы выглядите и чувствуете себя отдохнувшим. Помните, главный ингредиент вашего праздника — это ваше хорошее настроение, а не идеально нарезанный оливье.

                С наступающим Новым годом!

                Шоу-бизнес в Telegram

                31 декабря 2025, 09:11
                Фото: freepik.com
                "ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

                Названы самые распространенные ошибки при отъезде из квартиры на праздники

                Названы самые распространенные ошибки при отъезде из квартиры на праздники
                Перед новогодними праздниками многие из нас планируют поездки, чтобы провести время с близкими или отдохнуть в путешествиях. Однако, готовясь к отъезду, важно не забыть о безопасности своей квартиры. Адвокат и руководитель Дома права AVANTI Надежда Борзенко предупредил о распространенных ошибках, которые могут привести к серьезным последствиям, включая кражи и проблемы со страховыми выплатами.

                Изменившаяся до неузнаваемости Седокова сделала заявление: Перемены – это легко и просто

                Изменившаяся до неузнаваемости Седокова сделала заявление: Перемены – это легко и просто
                Новый год – отличное время для перемен. Такого мнения придерживается и Анна Седокова. Певица поделилась в соцсетях постом, в котором показала не только новый цвет волос, но и стильный наряд.

                Песни из советского фильма "Ирония судьбы" вогнали Успенскую в депрессию

                Песни из советского фильма "Ирония судьбы" вогнали Успенскую в депрессию
                Певица Любовь Успенская высказала непопулярное мнение о музыке из культового советского новогоднего фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". Она откровенно призналась, что считает песни из этого фильма слишком тоскливыми и даже вгоняющими в депрессию.

                Стало известно, куда Долина экстренно эвакуировала вещи из спорной квартиры

                Стало известно, куда Долина экстренно эвакуировала вещи из спорной квартиры
                Народная артистка нашла для своего гардероба самое неожиданное убежище в центре Москвы. История с выселением Ларисы Долиной из элитной квартиры в Хамовниках получила неожиданное логистическое продолжение.

                Забудьте про отеки: простая инструкция, как проснуться свежим после бурной ночи

                Забудьте про отеки: простая инструкция, как проснуться свежим после бурной ночи
                Даже самое идеальное праздничное застолье может обернуться утренним разочарованием, если забыть об одном важном правиле. Новогодняя ночь — это всегда изобилие вкусной еды, напитков и ярких эмоций.

                Выбор читателей

                29/12Пнд"Вряд ли совместима с прилагательным "народный": в Госдуме предложили лишить Долину звания 30/12ВтрВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены 29/12ПндНовый поворот в битве за наследство: Седокова скрыла от родни мужа элитное жилье 29/12ПндВзлетевшая на Олимп Надежда Кадышева оказалась втянута в судебный скандал из-за долгов 29/12ПндТест: угадайте советские фильмы с утренними названиями по одному кадру 29/12ПндПотерявшая квартиру Долина отказалась выезжать из апартаментов: не готова