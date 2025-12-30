Родившая в 45 лет Орлова кардинально изменилась на прошедший год

Жизнь Ольги Орловой в значительной степени изменилась в преддверии Нового года. За последние четыре с половиной месяца ей удалось сбросить пять килограммов.

Певица не скрывает, что этот результат стал возможен благодаря строгой диете и личной дисциплине. Ольга рассказала о том, как ей удалось добиться таких результатов, и какие изменения она внесла в свой рацион.

По словам Орловой, одним из ключевых моментов ее диеты стало полное исключение алкоголя, сладостей и молочных продуктов. Она также ограничила себя в ужинах, позволяя себе всего один фрукт в день.

Такой подход к питанию, по мнению звезды, стал основой ее успеха. Ольга подчеркнула, что не использовала никаких "волшебных" средств или таблеток для похудения — все изменения были достигнуты за счет ее собственных усилий и желания улучшить свое самочувствие.

Ни для кого не секрет, что порт является важным аспектом сжигания калорий. Однако сама Орлова призналась, что не любит заниматься физической активностью. Она пыталась заниматься йогой, но быстро утратила интерес к занятиям.

Ведущая отметила, что ей гораздо проще придерживаться диеты, чем заставлять себя тренироваться в спортзале. Однако это не мешает ей чувствовать себя комфортно в своем теле. Ольга приняла себя такой, какая она есть — артистка не испытывает серьезных комплексов по поводу своей фигуры.

Стоит отметить, что у Орловой есть двое детей: 24-летний сын Артем от первого мужа Александра Карманова и двухлетняя дочь Анна от предпринимателя Валерия Маслова, которую знаменитость родила в 45 лет. После родов у ведущей остался небольшой животик, но Ольга не переживает по этому поводу.