Беременная Лерчек перенесла экстренную операцию: Состояние ухудштлось

Вторник 30 декабря

09:43Зимний сон как награда: в зоопарке празднуют успех программы реабилитации медведей 09:38Беременная Лерчек перенесла экстренную операцию: Состояние ухудштлось 09:22Новогодняя карта Москвы: лучшие площадки для встречи праздника 08:45Родившая в 45 лет Орлова кардинально изменилась на прошедший год 06:41Как встретить Новый год без последствий для фигуры – нутрициолог дала 5 ценных рекомендаций 03:37Лариса Долина не может проявить сочувствие к другим людям – психолог 00:18Как обезопасить новогоднюю елку от кота – самые эффективные лайфхаки 21:12"Вряд ли совместима с прилагательным "народный": в Госдуме предложили лишить Долину звания 20:36Бросил жену и вернулся в Россию: Валерий Леонтьев пошел на риск ради миллионов 19:04[ТЕСТ] Улыбка на миллион или взгляд, который нельзя забыть: узнаете ли вы звезду по одной детали? 18:13Григорий Лепс решил остаться без крыши над головой ради каприза юной невесты 17:24Взлетевшая на Олимп Надежда Кадышева оказалась втянута в судебный скандал из-за долгов 16:14Новый поворот в битве за наследство: Седокова скрыла от родни мужа элитное жилье 15:53В Лефортове отремонтируют жилой дом 1929 года постройки 15:22Потерявшая квартиру Долина отказалась выезжать из апартаментов: не готова 14:52Певица слава получает угрозы из-за выпадов в адрес Долиной: Как тебе не страшно? 14:46В Нескучном саду состоялся финал новогодней игры "Что? Где? Когда?" для интеллектуалов "Московского долголетия" 14:24По следам режиссера: новый маршрут на портале "Узнай Москву" открывает город глазами Алексея Дубровского 14:11В поселке Дубровка стартует капремонт исторических домов 13:11Тест: угадайте советские фильмы с утренними названиями по одному кадру 12:32Галкин* принял решение бросить Пугачеву на Новый год — деньги оказались важнее 11:31Рэпер Джиган откровенно рассказал о самых необычных путешествиях: Это было просто чудо 11:08"Забег обещаний": делаем первый шаг к мечте в 2026 году 10:39Фестиваль "Усадьбы Москвы" открывает двери старинных особняков 10:08Возрождение шедевра: что сделано при реставрации усадьбы Морозова в Подсосенском переулке 10:01Чай значительно снижает риск переломов у пожилых людей — новое исследование 09:54"Ход конем": во Дворце пионеров разыграли шахматные партии и новогодние сюрпризы 08:53Уехавшая из России Асмус запустила себя: Приходится втягивать живот 06:34Гастроэнтеролог назвала самые опасные продукты на новогоднем столе 03:22Декораторы раскрыли стоимость новогодней елки Собчак: Изысканная ручная работа 00:14Эта поза для сна символизирует скорый развод – психотерапевт назвала признак разлада в паре 16:49Врач напомнил россиянам об одном новогоднем запрете – это поможет сохранить здоровье 14:03Как правильно подготовить новогоднюю ель для установки дома – лучшие рекомендации от эксперта 12:24Принц Гарри вышел в свет под другой фамилией и скрыл все свои титулы 10:08Кардиолог предупредил Долину о серьезном риске инфаркта из-за стресса 06:43Этот популярный напиток окрашивает зубы сильнее кофе – цвет быстро фиксируется на эмали 03:27Новый год без боли в животе: какие блюда и напитки опасны для ЖКТ 00:36Автоэксперт назвал причины поломки обогревателя в машине зимой 16:38Врач назвала лучшие процедуры для преображения к Новому году 16:29Волшебство зимы на Юго-Западе: лед, творчество и отличное настроение 16:07Новогодняя сказка для двоих: в Москве прошли церемонии бракосочетания в ГУМе и "Доме Деда Мороза" 14:0654 года со дня рождения Сергея Бодрова: за что вся страна полюбила скромного актера 13:23Россияне предпочитают отечественные напитки на новогоднем столе: исследования выявили новый тренд 12:18Как провести Новый год 2026: эти увлекательные игры рассмешат всех за столом 10:25Собчак отреагировала на долгожданное возвращение Урганта: Лучше поздно, чем никогда 06:20Тест по фильму "Иван Васильевич меняет профессию": заставит задуматься даже самых преданных фанатов 03:53Чем заменить шампанское в Новый год: 5 напитков, которые спасут ваше 1 января 00:25День, когда уборка приносит удачу: что нужно сделать 27 декабря для благополучия 21:22Тест: хорошо ли вы знаете наши любимые новогодние фильмы из СССР? 18:58Синоптик пообещал москвичам 33-сантиметровые сугробы к концу января
Беременная Лерчек перенесла экстренную операцию: Состояние ухудштлось

Беременная Лерчек перенесла экстренную операцию: Состояние ухудштлось
83

Состояние беременной Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, резко ухудшилось. В результате этого блогер была повторно госпитализирована и перенесла экстренную операцию.

По словам ее возлюбленного, Луиса Сквиччиарини, врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве, поскольку Валерия испытывала нестерпимые боли. Луис сообщил, что операция была необходима для предотвращения возможных осложнений. Он выразил надежду на то, что как Валерия, так и их будущий ребенок будут в порядке.

"Валерию госпитализировали, и по показаниям врача уже прооперировали. Под наркозом. Сразу напишу: операция прошла успешно", — сообщил он.

Информация о беременности Лерчек впервые просочилась в прессу 14 ноября, когда блогер находилась под домашним арестом. Тогда Валерия поделилась радостной новостью о том, что отцом ее будущего малыша является 37-летний танцевальный тренер Луис Сквиччиарини, отмечает женский журнал Клео.ру.

У Лерчек уже есть трое детей от бывшего мужа Артема Чекалина. Напомним, блогеры Валерия и Артем Чекалины обвиняются в совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов по подложным документам. Установлено, что с сентября 2021 года по февраль 2022 Чекалины вместе с соучастниками при продаже курсов фитнес-марафонов совершили валютные операции по переводу более 251,6 млн рублей.

30 декабря 2025, 09:38
Валерия Чекалина (Лерчек). Кадр: YouTube-канал "Эмпатия Манучи"
Оставшаяся одна Лерчек сделала неожиданное признание: Развод это плохо

Родившая в 45 лет Орлова кардинально изменилась на прошедший год

Родившая в 45 лет Орлова кардинально изменилась на прошедший год
Жизнь Ольги Орловой в значительной степени изменилась в преддверии Нового года. За последние четыре с половиной месяца ей удалось сбросить пять килограммов. Певица не скрывает, что этот результат стал возможен благодаря строгой диете и личной дисциплине.

Как встретить Новый год без последствий для фигуры – нутрициолог дала 5 ценных рекомендаций

Как встретить Новый год без последствий для фигуры – нутрициолог дала 5 ценных рекомендаций
До новогодних праздниках осталось всего ничего. Многие все еще задаются вопросом, как украсить праздничный стол так, чтобы он был не только красивым и вкусным, но и полезным для здоровья. Особенно это актуально для тех, кто следит за своей фигурой.

Лариса Долина не может проявить сочувствие к другим людям – психолог

Лариса Долина не может проявить сочувствие к другим людям – психолог
У Ларисы Долиной отсутствует эмпатия. Такое мнение выразил психолог Михаил Хорс. Хорс отметил, что содержание композиции "Последнее прощай", которая была выпущена в день ее переезда из квартиры Полины Лурье, не отражает подлинных эмоций Долиной, а скорее является попыткой использовать свою личную ситуацию для продвижения нового трека.

Как обезопасить новогоднюю елку от кота – самые эффективные лайфхаки

Как обезопасить новогоднюю елку от кота – самые эффективные лайфхаки
К сегодняшнему дни большинство из нас уже поставили и нарядила новогоднюю елку. Однако, если у вас есть пушистый питомец, например, кот, дерево рискует быть сваленным хвостатым другом. Дело в том, что коты — любопытные создания.

"Вряд ли совместима с прилагательным "народный": в Госдуме предложили лишить Долину звания

"Вряд ли совместима с прилагательным "народный": в Госдуме предложили лишить Долину звания
Громкий квартирный скандал обернулся для певицы последствиями, которые могут стоить ей гораздо больше, чем просто элитные квадратные метры. Кажется, народная любовь к Ларисе Долиной стремительно сменяется народным гневом, который уже докатился до парламента.

