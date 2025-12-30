Лариса Долина не может проявить сочувствие к другим людям – психолог

У Ларисы Долиной отсутствует эмпатия. Такое мнение выразил психолог Михаил Хорс.

Хорс отметил, что содержание композиции "Последнее прощай", которая была выпущена в день ее переезда из квартиры Полины Лурье, не отражает подлинных эмоций Долиной, а скорее является попыткой использовать свою личную ситуацию для продвижения нового трека.

По словам психолога, отсутствие эмпатии у человека часто свидетельствует о том, что он не способен испытывать глубокие чувства. В данном случае он считает, что Долина не проявляет сочувствия к другим людям и использует свои переживания как инструмент для создания музыкального продукта.

"Когда человек не может сопереживать другим, это говорит о том, что он сам не испытывает настоящих эмоций", — пояснил Хорс.

Песня "Последнее прощай" посвящена расставанию с любимым человеком, однако многие слушатели восприняли ее как прощание с квартирой в Хамовниках, откуда Долину выселили по решению суда. Это создало определенное недоразумение и вызвало вопросы о том, насколько искренни слова артистки. Хорс подчеркнул, что такая интерпретация может свидетельствовать о том, что Долина не учитывает чувства своей аудитории и не понимает, как ее действия могут восприниматься окружающими.