Бросил жену и вернулся в Россию: Валерий Леонтьев пошел на риск ради миллионов

После трех лет затишья легендарный "Казанова" снова в Москве, оставив супругу за океаном ради масштабного заработка.

Казалось, Валерий Леонтьев окончательно выбрал тихую пенсию под пальмами Майами. Три года назад певец переехал в США, где поселился в доме своей жены, бизнесвумен Людмилы Исакович. Слухи о завершении карьеры и отказе от гастролей лишь крепли, но декабрь преподнес поклонникам неожиданный сюрприз. Артист бросил жену-американку почти на месяц и вернулся в Россию, чтобы вновь выйти на сцену.

В Москве певец остановился в собственной квартире. Причина столь внезапного визита прагматична и весьма приятна для его бюджета: на ближайшую неделю у Леонтьева запланирован плотный график корпоративных выступлений. По слухам, этот "командировочный" вояж принесет ему не менее 60 миллионов рублей.

Однако Москва — лишь первая точка в его прибыльном маршруте. Отработав новогодние заказы в столице, Валерий Яковлевич отправится в Таиланд. Там его ждет грандиозное выступление для соскучившихся российских поклонников. Гонорар за этот концерт в тропиках, по информации инсайдеров, составит около 30 миллионов рублей.

Стоит отметить, что к работе 76-летний артист подходит с осторожностью. Из-за проблем со здоровьем он дает не больше одного концерта в день, чтобы не перегружать организм. Но праздники вынудили пойти на риск и работать более напряженно. При этом его райдер остается на удивление скромным для звезды такого масштаба: минеральная вода без газа, фрукты, необходимые в быту мелочи вроде гладильной доски и ламп, и лишь одна деталь выдает статус — бутылка элитного 18-летнего виски.