Как обезопасить новогоднюю елку от кота – самые эффективные лайфхаки

Долину предупредили о риске инфаркта Тесты Иван Ургант вернулся на экраны Игры Сонник

Топ новостей недели

Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллыРаскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионыЛариса Долина готовит новый иск: требует миллионы Долину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартиреДолину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире

Лента новостей

Понедельник 29 декабря

21:12"Вряд ли совместима с прилагательным "народный": в Госдуме предложили лишить Долину звания 20:36Бросил жену и вернулся в Россию: Валерий Леонтьев пошел на риск ради миллионов 19:04[ТЕСТ] Улыбка на миллион или взгляд, который нельзя забыть: узнаете ли вы звезду по одной детали? 18:13Григорий Лепс решил остаться без крыши над головой ради каприза юной невесты 17:24Взлетевшая на Олимп Надежда Кадышева оказалась втянута в судебный скандал из-за долгов 16:14Новый поворот в битве за наследство: Седокова скрыла от родни мужа элитное жилье 15:53В Лефортове отремонтируют жилой дом 1929 года постройки 15:22Потерявшая квартиру Долина отказалась выезжать из апартаментов: не готова 14:52Певица слава получает угрозы из-за выпадов в адрес Долиной: Как тебе не страшно? 14:46В Нескучном саду состоялся финал новогодней игры "Что? Где? Когда?" для интеллектуалов "Московского долголетия" 14:24По следам режиссера: новый маршрут на портале "Узнай Москву" открывает город глазами Алексея Дубровского 14:11В поселке Дубровка стартует капремонт исторических домов 13:11Тест: угадайте советские фильмы с утренними названиями по одному кадру 12:32Галкин* принял решение бросить Пугачеву на Новый год — деньги оказались важнее 11:31Рэпер Джиган откровенно рассказал о самых необычных путешествиях: Это было просто чудо 11:08"Забег обещаний": делаем первый шаг к мечте в 2026 году 10:39Фестиваль "Усадьбы Москвы" открывает двери старинных особняков 10:08Возрождение шедевра: что сделано при реставрации усадьбы Морозова в Подсосенском переулке 10:01Чай значительно снижает риск переломов у пожилых людей — новое исследование 09:54"Ход конем": во Дворце пионеров разыграли шахматные партии и новогодние сюрпризы 08:53Уехавшая из России Асмус запустила себя: Приходится втягивать живот 06:34Гастроэнтеролог назвала самые опасные продукты на новогоднем столе 03:22Декораторы раскрыли стоимость новогодней елки Собчак: Изысканная ручная работа 00:14Эта поза для сна символизирует скорый развод – психотерапевт назвала признак разлада в паре 16:49Врач напомнил россиянам об одном новогоднем запрете – это поможет сохранить здоровье 14:03Как правильно подготовить новогоднюю ель для установки дома – лучшие рекомендации от эксперта 12:24Принц Гарри вышел в свет под другой фамилией и скрыл все свои титулы 10:08Кардиолог предупредил Долину о серьезном риске инфаркта из-за стресса 06:43Этот популярный напиток окрашивает зубы сильнее кофе – цвет быстро фиксируется на эмали 03:27Новый год без боли в животе: какие блюда и напитки опасны для ЖКТ 00:36Автоэксперт назвал причины поломки обогревателя в машине зимой 16:38Врач назвала лучшие процедуры для преображения к Новому году 16:29Волшебство зимы на Юго-Западе: лед, творчество и отличное настроение 16:07Новогодняя сказка для двоих: в Москве прошли церемонии бракосочетания в ГУМе и "Доме Деда Мороза" 14:0654 года со дня рождения Сергея Бодрова: за что вся страна полюбила скромного актера 13:23Россияне предпочитают отечественные напитки на новогоднем столе: исследования выявили новый тренд 12:18Как провести Новый год 2026: эти увлекательные игры рассмешат всех за столом 10:25Собчак отреагировала на долгожданное возвращение Урганта: Лучше поздно, чем никогда 06:20Тест по фильму "Иван Васильевич меняет профессию": заставит задуматься даже самых преданных фанатов 03:53Чем заменить шампанское в Новый год: 5 напитков, которые спасут ваше 1 января 00:25День, когда уборка приносит удачу: что нужно сделать 27 декабря для благополучия 21:22Тест: хорошо ли вы знаете наши любимые новогодние фильмы из СССР? 18:58Синоптик пообещал москвичам 33-сантиметровые сугробы к концу января 17:52Лариса Долина оставила тревожное послание после суда: "Боль невыносима" 15:37Вдова Лобоцкого подробно рассказала о последних минутах Алентовой: Это кажется мистическим 14:04Лера Кудрявцева набросилась на работников маркетплейса, оставивших ее дочь без подарка: Бешеная 13:34ТЕСТ для тех, кто думает, что знает "Операцию "Ы" и другие приключения Шурика" наизусть 13:22Посетителей парка "Зарядье" ждет уникальное мультимедийное шоу на "Матрешке Москвы" 13:18Прорвал блокаду: Иван Ургант нашел способ вернуться на экраны России 13:06Промышленный парк "Сенькино" в ТиНАО станет новым этапом развития производственной инфраструктуры Москвы
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Как обезопасить новогоднюю елку от кота – самые эффективные лайфхаки

Как обезопасить новогоднюю елку от кота – самые эффективные лайфхаки

К сегодняшнему дни большинство из нас уже поставили и нарядила новогоднюю елку. Однако, если у вас есть пушистый питомец, например, кот, дерево рискует быть сваленным хвостатым другом.

Дело в том, что коты — любопытные создания. Елка может стать для них настоящим объектом внимания. Чтобы избежать неприятных ситуаций и сохранить целостность новогоднего дерева, вот восемь способов обезопасить елку от кота.

Изолируйте процесс установки

Прежде всего, не позволяйте вашему коту находиться в комнате во время установки и украшения елки. Если вы дадите ему возможность исследовать дерево на начальном этапе, в дальнейшем будет сложно отучить его от этой привычки. Лучше всего закрыть дверь или использовать загородку, чтобы питомец не мог попасть к елке.

Минимизируйте количество игрушек

Ограничьте количество подвесных украшений на елке. Используйте игрушки на прищепках, которые можно надежно закрепить на ветвях. Также убедитесь, что провода электрогирлянд плотно прижаты к стволу и ветвям — это снизит риск их повреждения.

Цитрусовый барьер

Коты не переносят запах цитрусовых. Разложите вокруг елки кожуру от апельсинов или мандаринов, или же воспользуйтесь эфирными маслами с цитрусовым ароматом. Эвкалиптовое масло также может помочь. Однако перед использованием убедитесь, что у вашего питомца нет аллергии на эти вещества.

Создайте пространство

Убедитесь, что вокруг елки достаточно свободного места. Если дерево расположено слишком близко к мебели, кот может использовать ее как "лестницу", чтобы добраться до веток.

Вода как преграда

Разместите вокруг елки широкие и плоские емкости с водой. Кот вряд ли решится пересечь "водный ров", что поможет защитить елку от его атак.

Двусторонний скотч

Коты не любят ощущение прилипания, поэтому можно использовать двусторонний скотч вокруг основания елки или на ее ветвях. Это создаст дополнительный дискомфорт для вашего питомца.

Пищевая фольга

Разложите вокруг елки пищевую фольгу — она будет скользкой и неприятной для кота, что также поможет удержать его подальше от дерева.

Избегайте стрессовых факторов. Не стоит ставить рядом с елкой предметы, которые могут вызвать стресс у питомца — например, пылесос или другие пугающие вещи. Это может привести к тому, что кот будет избегать не только елку, но и всю комнату.

Шоу-бизнес в Telegram

30 декабря 2025, 00:18
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Главная ошибка при украшении квартиры: названо единственное место, куда нельзя ставить елку

"Вряд ли совместима с прилагательным "народный": в Госдуме предложили лишить Долину звания

"Вряд ли совместима с прилагательным "народный": в Госдуме предложили лишить Долину звания
Громкий квартирный скандал обернулся для певицы последствиями, которые могут стоить ей гораздо больше, чем просто элитные квадратные метры. Кажется, народная любовь к Ларисе Долиной стремительно сменяется народным гневом, который уже докатился до парламента.

Бросил жену и вернулся в Россию: Валерий Леонтьев пошел на риск ради миллионов

Бросил жену и вернулся в Россию: Валерий Леонтьев пошел на риск ради миллионов
После трех лет затишья легендарный "Казанова" снова в Москве, оставив супругу за океаном ради масштабного заработка. Казалось, Валерий Леонтьев окончательно выбрал тихую пенсию под пальмами Майами.

[ТЕСТ] Улыбка на миллион или взгляд, который нельзя забыть: узнаете ли вы звезду по одной детали?

[ТЕСТ] Улыбка на миллион или взгляд, который нельзя забыть: узнаете ли вы звезду по одной детали?
Иногда привычный образ рассыпается на части, заставляя нас усомниться в собственной зрительной памяти. Мы видим эти лица каждый день: в лентах соцсетей, на обложках журналов и экранах телевизоров.

Григорий Лепс решил остаться без крыши над головой ради каприза юной невесты

Григорий Лепс решил остаться без крыши над головой ради каприза юной невесты
Ради исполнения заветной мечты артист готов пойти на крайние меры и распрощаться с самым дорогим, что у него есть. Известный певец Григорий Лепс выставил на продажу сразу два своих роскошных особняка, расположенных на элитном Новорижском шоссе.

Взлетевшая на Олимп Надежда Кадышева оказалась втянута в судебный скандал из-за долгов

Взлетевшая на Олимп Надежда Кадышева оказалась втянута в судебный скандал из-за долгов
Громкий успех и всенародная любовь этой зимой неожиданно омрачились неприятным известием из зала суда. Кажется, что карьера Надежды Кадышевой сейчас переживает настоящий ренессанс.

Выбор читателей

28/12ВскЭтот популярный напиток окрашивает зубы сильнее кофе – цвет быстро фиксируется на эмали 28/12ВскАвтоэксперт назвал причины поломки обогревателя в машине зимой 28/12ВскКардиолог предупредил Долину о серьезном риске инфаркта из-за стресса 28/12ВскНовый год без боли в животе: какие блюда и напитки опасны для ЖКТ 28/12ВскПринц Гарри вышел в свет под другой фамилией и скрыл все свои титулы 28/12ВскВрач напомнил россиянам об одном новогоднем запрете – это поможет сохранить здоровье