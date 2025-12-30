Долину предупредили о риске инфаркта Тесты Иван Ургант вернулся на экраны Игры Сонник

Астрологи назвали самые напряженные даты января – возможны эмоциональные перепады и сложности

138

Январь традиционно считается переходным месяцем в астрологии. Этот месяц завершает один цикл и задает основу для нового года.

В это время многие процессы, как внешние, так и внутренние, могут быть нестабильными. Астрологи обращают внимание на то, что в такие периоды у людей часто возникают эмоциональные перепады, сложности в коммуникации и ощущение неопределенности.

3–5 января — эмоциональная нестабильность

Начало месяца часто связано с адаптацией к новому ритму жизни после праздников, отмечает RidLife. В это время астрологи отмечают усиление влияния аспектов, касающихся эмоциональной сферы. В результате могут проявляться следующие состояния:

• Повышенная раздражительность.

• Трудности в общении.

• Импульсивные реакции.

Рекомендации астрологов на этот период:

• Избегать конфликтов и выяснений отношений.

• Не принимать решений на эмоциях.

• Снизить деловую активность, если это возможно.

10–11 января — сложности в коммуникации

Этот период считается менее благоприятным для вопросов, связанных с информацией, переговорами и документами. По наблюдениям астрологов, возрастает риск недопонимания и ошибок из-за спешки или невнимательности. Важно проявлять осторожность:

• При подписании договоров.

• В деловых обсуждениях.

• При планировании поездок.

Полезно перепроверять детали и не торопиться с окончательными выводами.

17–19 января — снижение энергии

Во второй половине месяца многие люди ощущают упадок сил и снижение мотивации. Астрология связывает такие периоды с временным энергетическим спадом. Возможные проявления:

• Усталость.

• Апатия.

• Желание отложить важные дела.

Астрологи рекомендуют использовать это время для восстановления сил, а не для резких изменений в жизни.

25–26 января — возврат незавершенных тем

Конец месяца часто поднимает вопросы, которые были отложены ранее. Это касается как рабочих задач, так и личных отношений. Астрологический совет в это время:

• Завершать начатое.

• Не возвращаться к старым конфликтам.

• Избегать эмоциональных решений, связанных с прошлым.

Общие рекомендации для знаков зодиака

Практикующие астрологи советуют в напряжённые дни придерживаться универсальных правил:

• Действовать спокойнее, чем обычно.

• Избегать импульсивных покупок и обещаний.

• Давать себе время на размышления.

• Уделять внимание отдыху и восстановлению.

Эти рекомендации могут проявляться по-разному для каждого знака зодиака, но общий принцип остается неизменным — осознанность и умеренность.

Если важное событие совпало с напряженной датой

Не всегда возможно перенести дела на более спокойные дни. В таком случае астрологи советуют заранее подготовиться, четко планировать действия и не торопиться с решениями. Также важно избегать лишнего давления на себя и окружающих.

30 декабря 2025
Фото: Freepik
Беременная Лерчек перенесла экстренную операцию: Состояние ухудштлось

Состояние беременной Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, резко ухудшилось. В результате этого блогер была повторно госпитализирована и перенесла экстренную операцию. По словам ее возлюбленного, Луиса Сквиччиарини, врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве, поскольку Валерия испытывала нестерпимые боли.

Родившая в 45 лет Орлова кардинально изменилась на прошедший год

Жизнь Ольги Орловой в значительной степени изменилась в преддверии Нового года. За последние четыре с половиной месяца ей удалось сбросить пять килограммов. Певица не скрывает, что этот результат стал возможен благодаря строгой диете и личной дисциплине.

Как встретить Новый год без последствий для фигуры – нутрициолог дала 5 ценных рекомендаций

До новогодних праздниках осталось всего ничего. Многие все еще задаются вопросом, как украсить праздничный стол так, чтобы он был не только красивым и вкусным, но и полезным для здоровья. Особенно это актуально для тех, кто следит за своей фигурой.

Лариса Долина не может проявить сочувствие к другим людям – психолог

У Ларисы Долиной отсутствует эмпатия. Такое мнение выразил психолог Михаил Хорс. Хорс отметил, что содержание композиции "Последнее прощай", которая была выпущена в день ее переезда из квартиры Полины Лурье, не отражает подлинных эмоций Долиной, а скорее является попыткой использовать свою личную ситуацию для продвижения нового трека.

Как обезопасить новогоднюю елку от кота – самые эффективные лайфхаки

К сегодняшнему дни большинство из нас уже поставили и нарядила новогоднюю елку. Однако, если у вас есть пушистый питомец, например, кот, дерево рискует быть сваленным хвостатым другом. Дело в том, что коты — любопытные создания.

