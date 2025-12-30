Тест: какие роли точно не играли эти культовые советские актеры?

Однако даже самые известные артисты имеют в своей биографии роли, которые им не довелось сыграть. При этом о них порой ходят слухи.
В этом тесте предлагаем вам вспомнить пять легендарных актеров советского кинематографа и три роли для каждого из них. Две из этих ролей действительно были воплощены на экране, а третья — вымышленная. Эта роль никогда не была сыграна актером, но она так органично вписывается в его образ, что многие зрители уверены в ее реальности.
1. Юрий Никулин не был в кино...
А) Монахом
Б) Космонавтом
В) Дворником
2. Лариса Удовиченко никогда не играла...
А) Цирковую артистку
Б) Начинающую актрису
В) Помещицу
3. В каком амплуа не снимался Андрей Миронов?
А) Астрофизик
Б) Король
В) Ветеринар
4. Анатолий Папанов никогда не представал в амплуа:
А) Атамана
Б) Акушера-гинеколога
В) Певца
5. Что насчет Ирины Муравьевой? Кем она не была по сценарию?
А) Дояркой
Б) Следователем
В) Хитрой вдовой
Правильные ответы:
1. — Б) Космонавтом
2. — А) Цирковую артистку
3. — Б) Король
4. — В) Певца
5. — Б) Следователем