Тест: какие роли точно не играли эти культовые советские актеры?

Советское кино оставило нам множество ярких образов. Звезды той эпохи порой настолько мастерски перевоплощались, что зритель забывал, где заканчивается актер и начинается его персонаж.

Однако даже самые известные артисты имеют в своей биографии роли, которые им не довелось сыграть. При этом о них порой ходят слухи.

В этом тесте предлагаем вам вспомнить пять легендарных актеров советского кинематографа и три роли для каждого из них. Две из этих ролей действительно были воплощены на экране, а третья — вымышленная. Эта роль никогда не была сыграна актером, но она так органично вписывается в его образ, что многие зрители уверены в ее реальности.

1. Юрий Никулин не был в кино...

А) Монахом

Б) Космонавтом

В) Дворником

2. Лариса Удовиченко никогда не играла...

А) Цирковую артистку

Б) Начинающую актрису

В) Помещицу

3. В каком амплуа не снимался Андрей Миронов?

А) Астрофизик

Б) Король

В) Ветеринар

4. Анатолий Папанов никогда не представал в амплуа:

А) Атамана

Б) Акушера-гинеколога

В) Певца

5. Что насчет Ирины Муравьевой? Кем она не была по сценарию?

А) Дояркой

Б) Следователем

В) Хитрой вдовой

Правильные ответы:

1. — Б) Космонавтом

2. — А) Цирковую артистку

3. — Б) Король

4. — В) Певца

5. — Б) Следователем