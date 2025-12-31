Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Среда 31 декабря

Названы самые распространенные ошибки при отъезде из квартиры на праздники

Названы самые распространенные ошибки при отъезде из квартиры на праздники
156

Перед новогодними праздниками многие из нас планируют поездки, чтобы провести время с близкими или отдохнуть в путешествиях. Однако, готовясь к отъезду, важно не забыть о безопасности своей квартиры.

Адвокат и руководитель Дома права AVANTI Надежда Борзенко предупредил о распространенных ошибках, которые могут привести к серьезным последствиям, включая кражи и проблемы со страховыми выплатами.

Первое, на что стоит обратить внимание, — это страховой договор. Перед отъездом обязательно изучите его условия. Некоторые страховые компании требуют уведомления о длительном отсутствии владельцев жилья, так как это считается фактором повышенного риска. Если вы не сообщите об этом, страховщик может снизить размер компенсации или даже полностью отказать в выплате в случае происшествия. Это важный момент, который нельзя игнорировать.

Еще одной полезной рекомендацией является фиксация состояния квартиры перед отъездом. Сделайте фотографии или видеозаписи всех помещений и ценных вещей с указанием даты. Это поможет вам в случае возникновения споров с соседями или страховой компанией, если что-то пойдет не так. Документирование состояния вашего имущества — это простой, но эффективный способ защитить свои интересы.

Также стоит задуматься о том, как вы будете сообщать о своей поездке. Публикации в социальных сетях с информацией о датах отъезда, билетах или геолокации могут привлечь внимание злоумышленников. Лучше воздержаться от таких постов до вашего возвращения. Помните, что безопасность вашего жилья начинается с вашей осмотрительности.

Передача запасных ключей надежным соседям также может стать хорошей мерой предосторожности. В случае возникновения непредвиденных ситуаций, таких как протечка воды или короткое замыкание, соседи смогут оперативно отреагировать и предотвратить серьезные повреждения. Убедитесь, что ваши соседи готовы помочь и знают, как действовать в экстренной ситуации.

Современные технологии могут значительно повысить уровень безопасности вашего жилья. Установка камер видеонаблюдения с доступом через смартфон позволит вам контролировать обстановку даже на расстоянии. Вы сможете следить за тем, что происходит в вашей квартире, и быть в курсе любых изменений.

Не забывайте также о простых вещах: закройте окна и двери, отключите электроприборы и проверьте состояние систем отопления и водоснабжения. Это поможет избежать бытовых аварий во время вашего отсутствия.

31 декабря 2025, 06:57
Фото: Freepik
MagadanMedia.ru✓ Надежный источник

Как встретить Новый год без последствий для фигуры – нутрициолог дала 5 ценных рекомендаций

Изменившаяся до неузнаваемости Седокова сделала заявление: Перемены – это легко и просто

Изменившаяся до неузнаваемости Седокова сделала заявление: Перемены – это легко и просто
Новый год – отличное время для перемен. Такого мнения придерживается и Анна Седокова. Певица поделилась в соцсетях постом, в котором показала не только новый цвет волос, но и стильный наряд.

Песни из советского фильма "Ирония судьбы" вогнали Успенскую в депрессию

Песни из советского фильма "Ирония судьбы" вогнали Успенскую в депрессию
Певица Любовь Успенская высказала непопулярное мнение о музыке из культового советского новогоднего фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". Она откровенно призналась, что считает песни из этого фильма слишком тоскливыми и даже вгоняющими в депрессию.

Стало известно, куда Долина экстренно эвакуировала вещи из спорной квартиры

Стало известно, куда Долина экстренно эвакуировала вещи из спорной квартиры
Народная артистка нашла для своего гардероба самое неожиданное убежище в центре Москвы. История с выселением Ларисы Долиной из элитной квартиры в Хамовниках получила неожиданное логистическое продолжение.

Забудьте про отеки: простая инструкция, как проснуться свежим после бурной ночи

Забудьте про отеки: простая инструкция, как проснуться свежим после бурной ночи
Даже самое идеальное праздничное застолье может обернуться утренним разочарованием, если забыть об одном важном правиле. Новогодняя ночь — это всегда изобилие вкусной еды, напитков и ярких эмоций.

[ТЕСТ] Хруст под ногами и мороз по коже: узнаете ли вы советский шедевр по одному сугробу?

[ТЕСТ] Хруст под ногами и мороз по коже: узнаете ли вы советский шедевр по одному сугробу?
Зима в нашем кино – это не просто время года, а отдельный персонаж, создающий неповторимую атмосферу уюта или драмы. Советские режиссёры умели снимать снег так, что нам через экран становилось холодно или, наоборот, тепло на душе.

