Названы самые распространенные ошибки при отъезде из квартиры на праздники

Перед новогодними праздниками многие из нас планируют поездки, чтобы провести время с близкими или отдохнуть в путешествиях. Однако, готовясь к отъезду, важно не забыть о безопасности своей квартиры.

Адвокат и руководитель Дома права AVANTI Надежда Борзенко предупредил о распространенных ошибках, которые могут привести к серьезным последствиям, включая кражи и проблемы со страховыми выплатами.

Первое, на что стоит обратить внимание, — это страховой договор. Перед отъездом обязательно изучите его условия. Некоторые страховые компании требуют уведомления о длительном отсутствии владельцев жилья, так как это считается фактором повышенного риска. Если вы не сообщите об этом, страховщик может снизить размер компенсации или даже полностью отказать в выплате в случае происшествия. Это важный момент, который нельзя игнорировать.

Еще одной полезной рекомендацией является фиксация состояния квартиры перед отъездом. Сделайте фотографии или видеозаписи всех помещений и ценных вещей с указанием даты. Это поможет вам в случае возникновения споров с соседями или страховой компанией, если что-то пойдет не так. Документирование состояния вашего имущества — это простой, но эффективный способ защитить свои интересы.

Также стоит задуматься о том, как вы будете сообщать о своей поездке. Публикации в социальных сетях с информацией о датах отъезда, билетах или геолокации могут привлечь внимание злоумышленников. Лучше воздержаться от таких постов до вашего возвращения. Помните, что безопасность вашего жилья начинается с вашей осмотрительности.

Передача запасных ключей надежным соседям также может стать хорошей мерой предосторожности. В случае возникновения непредвиденных ситуаций, таких как протечка воды или короткое замыкание, соседи смогут оперативно отреагировать и предотвратить серьезные повреждения. Убедитесь, что ваши соседи готовы помочь и знают, как действовать в экстренной ситуации.

Современные технологии могут значительно повысить уровень безопасности вашего жилья. Установка камер видеонаблюдения с доступом через смартфон позволит вам контролировать обстановку даже на расстоянии. Вы сможете следить за тем, что происходит в вашей квартире, и быть в курсе любых изменений.

Не забывайте также о простых вещах: закройте окна и двери, отключите электроприборы и проверьте состояние систем отопления и водоснабжения. Это поможет избежать бытовых аварий во время вашего отсутствия.