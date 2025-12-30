66-летний Дибров перестал скрывать связь с многодетной матерью на закрытой вечеринке

Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионы Долину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире

16:4566-летний Дибров перестал скрывать связь с многодетной матерью на закрытой вечеринке 15:30"Я в шоке": Виктория Боня объявила охоту на биоматериал Павла Дурова ради второго ребенка 14:37Без химии и таблеток: эти 6 простых продуктов выгонят паразитов из организма 13:31Тест: какие роли точно не играли эти культовые советские актеры? 12:54Долина категорически отказалась отдавать Лурье ключи от квартиры 12:30На "Воробьевых горах" стартовал горнолыжный сезон 12:18Новый год без сбоев: городские службы Москвы усиливают контроль в праздники 12:05"Театральный бульвар-2025": как Москва стала самой большой театральной сценой страны 11:43Новогодняя сказка в миниатюре: "Макет Москвы" на ВДНХ приглашает вместе провести зимние каникулы 11:35Астрологи назвали самые напряженные даты января – возможны эмоциональные перепады и сложности 11:08Зимние будни московских фонтанов: как город бережет водные композиции в холода 10:40"Зима в Москве" дарит подарки: жители ЮАО собрали игрушки и сладости для детей из новых регионов 10:09По Москве – на лыжах: где в столице можно заняться популярным видом зимнего спорта 09:43Зимний сон как награда: в зоопарке празднуют успех программы реабилитации медведей 09:38Беременная Лерчек перенесла экстренную операцию: Состояние ухудштлось 09:22Новогодняя карта Москвы: лучшие площадки для встречи праздника 08:45Родившая в 45 лет Орлова кардинально изменилась на прошедший год 06:41Как встретить Новый год без последствий для фигуры – нутрициолог дала 5 ценных рекомендаций 03:37Лариса Долина не может проявить сочувствие к другим людям – психолог 00:18Как обезопасить новогоднюю елку от кота – самые эффективные лайфхаки 21:12"Вряд ли совместима с прилагательным "народный": в Госдуме предложили лишить Долину звания 20:36Бросил жену и вернулся в Россию: Валерий Леонтьев пошел на риск ради миллионов 19:04[ТЕСТ] Улыбка на миллион или взгляд, который нельзя забыть: узнаете ли вы звезду по одной детали? 18:13Григорий Лепс решил остаться без крыши над головой ради каприза юной невесты 17:24Взлетевшая на Олимп Надежда Кадышева оказалась втянута в судебный скандал из-за долгов 16:14Новый поворот в битве за наследство: Седокова скрыла от родни мужа элитное жилье 15:53В Лефортове отремонтируют жилой дом 1929 года постройки 15:22Потерявшая квартиру Долина отказалась выезжать из апартаментов: не готова 14:52Певица слава получает угрозы из-за выпадов в адрес Долиной: Как тебе не страшно? 14:46В Нескучном саду состоялся финал новогодней игры "Что? Где? Когда?" для интеллектуалов "Московского долголетия" 14:24По следам режиссера: новый маршрут на портале "Узнай Москву" открывает город глазами Алексея Дубровского 14:11В поселке Дубровка стартует капремонт исторических домов 13:11Тест: угадайте советские фильмы с утренними названиями по одному кадру 13:06Электробусная революция: Москва ставит рекорды по внедрению экологичного транспорта 12:50Нутрии с "Городской фермы" на ВДНХ обрели имена: выбор сделали юные москвичи 12:32Галкин* принял решение бросить Пугачеву на Новый год — деньги оказались важнее 11:31Рэпер Джиган откровенно рассказал о самых необычных путешествиях: Это было просто чудо 11:08"Забег обещаний": делаем первый шаг к мечте в 2026 году 10:39Фестиваль "Усадьбы Москвы" открывает двери старинных особняков 10:08Возрождение шедевра: что сделано при реставрации усадьбы Морозова в Подсосенском переулке 10:01Чай значительно снижает риск переломов у пожилых людей — новое исследование 09:54"Ход конем": во Дворце пионеров разыграли шахматные партии и новогодние сюрпризы 08:53Уехавшая из России Асмус запустила себя: Приходится втягивать живот 06:34Гастроэнтеролог назвала самые опасные продукты на новогоднем столе 03:22Декораторы раскрыли стоимость новогодней елки Собчак: Изысканная ручная работа 00:14Эта поза для сна символизирует скорый развод – психотерапевт назвала признак разлада в паре 16:49Врач напомнил россиянам об одном новогоднем запрете – это поможет сохранить здоровье 14:03Как правильно подготовить новогоднюю ель для установки дома – лучшие рекомендации от эксперта 12:24Принц Гарри вышел в свет под другой фамилией и скрыл все свои титулы 10:08Кардиолог предупредил Долину о серьезном риске инфаркта из-за стресса
66-летний Дибров перестал скрывать связь с многодетной матерью на закрытой вечеринке

66-летний Дибров перестал скрывать связь с многодетной матерью на закрытой вечеринке
125

Главная сенсация праздничного вечера случилась не на сцене, а за одним из гостевых столиков.

Юморист Михаил Грушевский отмечал свой день рождения в элегантном столичном ресторане Regent. По сложившейся традиции, артист вместе с супругой Евгенией устроили теплый прием для близких, выступая своеобразным "разогревом" перед появлением Деда Мороза. Однако все внимание гостей довольно быстро переключилось с именинника на одного из его самых давних друзей.

Дмитрий Дибров, который дружит с Грушевским уже 30 лет, никогда не пропускает семейные праздники юмориста. Но в этот раз 66-летний телеведущий пришел не один. Он воспользовался поводом, чтобы официально представить собравшимся свою новую даму сердца, тем самым перестав скрывать эти отношения.

Избранницей шоумена оказалась 43-летняя Екатерина Гусева — известный нутрициолог и мама троих детей. Их знакомство, судя по всему, началось с заботы о здоровье: именно Екатерина в свое время помогла Диброву сбросить лишний вес и постройнеть. Теперь же их общение переросло в нечто большее.

Михаил Грушевский высоко оценил выбор друга. Он отметил, что Екатерина — девушка из интеллигентной московской семьи с прекрасным образованием и является очень интересным собеседником. Гости вечера также заметили, что пара смотрится удивительно гармонично и общается на одном интеллектуальном уровне. Судя по счастливым лицам на совместных фото, Дмитрий Дибров входит в новый год с совершенно новыми планами и новой любовью.

30 декабря 2025, 16:45
Дмитрий Дибров. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"КП"✓ Надежный источник

Диброва на массаже, а Газманова на танцах: как отдыхают жены звездных пенсионеров

Муж ее просто выкупил?: брошенная жена Товстика сделала шокирующее заявление о сделке с Дибровым

Полина Диброва нанесла сокрушительный удар бывшему мужу
Дмитрий Александрович Дибров

Дмитрий Александрович Дибров шоумен, музыкант, телеведущий

"Я в шоке": Виктория Боня объявила охоту на биоматериал Павла Дурова ради второго ребенка

"Я в шоке": Виктория Боня объявила охоту на биоматериал Павла Дурова ради второго ребенка
Одна неосторожная публикация в соцсетях спровоцировала волну слухов, которые неожиданно оказались правдой. Звезда "Дома-2" Виктория Боня снова оказалась в центре внимания.

Без химии и таблеток: эти 6 простых продуктов выгонят паразитов из организма

Без химии и таблеток: эти 6 простых продуктов выгонят паразитов из организма
Эти доступные средства работают не хуже аптечных препаратов, если знать, как их правильно применять. Паразиты — проблема деликатная и часто скрытая, но игнорировать ее опасно для здоровья.

Тест: какие роли точно не играли эти культовые советские актеры?

Тест: какие роли точно не играли эти культовые советские актеры?
Советское кино оставило нам множество ярких образов. Звезды той эпохи порой настолько мастерски перевоплощались, что зритель забывал, где заканчивается актер и начинается его персонаж. Однако даже самые известные артисты имеют в своей биографии роли, которые им не довелось сыграть.

Долина категорически отказалась отдавать Лурье ключи от квартиры

Долина категорически отказалась отдавать Лурье ключи от квартиры
Певица Лариса Долина отказалась отдать ключи покупательнице квартиры Полине Лурье. Новый виток конфликта длится с тех пор, как Лурье, которая приобрела жилье, обратилась к Долиной с просьбой освободить квартиру до 30 декабря.

Астрологи назвали самые напряженные даты января – возможны эмоциональные перепады и сложности

Астрологи назвали самые напряженные даты января – возможны эмоциональные перепады и сложности
Январь традиционно считается переходным месяцем в астрологии. Этот месяц завершает один цикл и задает основу для нового года. В это время многие процессы, как внешние, так и внутренние, могут быть нестабильными.

Выбор читателей

