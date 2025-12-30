Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионы Долину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире

19:15Забудьте про отеки: простая инструкция, как проснуться свежим после бурной ночи 18:19[ТЕСТ] Хруст под ногами и мороз по коже: узнаете ли вы советский шедевр по одному сугробу? 17:13Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены 16:4566-летний Дибров перестал скрывать связь с многодетной матерью на закрытой вечеринке 15:30"Я в шоке": Виктория Боня объявила охоту на биоматериал Павла Дурова ради второго ребенка 14:37Без химии и таблеток: эти 6 простых продуктов выгонят паразитов из организма 13:31Тест: какие роли точно не играли эти культовые советские актеры? 12:54Долина категорически отказалась отдавать Лурье ключи от квартиры
Забудьте про отеки: простая инструкция, как проснуться свежим после бурной ночи

Забудьте про отеки: простая инструкция, как проснуться свежим после бурной ночи
87

Даже самое идеальное праздничное застолье может обернуться утренним разочарованием, если забыть об одном важном правиле.

Новогодняя ночь — это всегда изобилие вкусной еды, напитков и ярких эмоций. Однако наутро многие сталкиваются с реальностью, которая портит все настроение: лицо отекает, теряет свежесть и выглядит уставшим. Этот "сюрприз" — результат того, как наш организм реагирует на праздничные излишества.

Чтобы 1 января ваше отражение в зеркале вас радовало, а не пугало, достаточно понимать причины отеков и соблюдать несколько простых рекомендаций.

Почему лицо превращается в "подушку"?

Главных виновников утренней припухлости всего пять, и все они присутствуют на новогоднем столе:

  1. Избыток соли. Соленья, копчености и майонезные салаты задерживают воду в тканях.
  2. Алкоголь. Спиртное обезвоживает организм, нарушает баланс электролитов и провоцирует задержку жидкости.
  3. Недостаток чистой воды. Когда вы пьете мало жидкости, организм включает режим "сбережения" и начинает накапливать её про запас.
  4. Сладкое. Сахар, как и соль, отлично удерживает воду.
  5. Нарушение режима. Обильная еда ночью и короткий сон мешают нормальному лимфотоку.

Как предотвратить катастрофу: 6 золотых правил

Вам не обязательно сидеть весь праздник с пустым стаканом и листом салата. Просто следуйте этой стратегии:

  • Правило "1+1". На каждый бокал вина или шампанского выпивайте стакан чистой воды. Это снизит нагрузку на организм и предотвратит обезвоживание.
  • Следите за солью. Старайтесь не налегать на маринады и копчености. Если очень хочется — съешьте немного, но "закусите" свежим огурцом или зеленью.
  • Добавьте "анти-отечные" продукты. Петрушка, сельдерей, огурцы — природные диуретики. А бананы и авокадо богаты калием, который помогает сбалансировать уровень соли.
  • Пейте воду с добавками. Вода с лимоном, мятой или огурцом работает как легкий детокс.
  • Не ешьте сладкое на ночь. Если без десерта никак, выберите фрукты вместо тяжелого торта.
  • Закончите вечер водой. За час до сна выпивайте стакан воды, чтобы помочь организму восстановиться за ночь.

План "Б": что делать, если отеки все-таки появились?

Если утро уже наступило, а лицо выглядит несвежим, действуйте быстро:

  1. Запустите детокс. Выпейте стакан теплой воды с лимоном — это ускорит вывод токсинов.
  2. Охладитесь. Контрастный душ или протирание лица кубиком льда (можно использовать холодные ложки) отлично тонизируют кожу и сосуды.
  3. Сделайте массаж. Лёгкий лимфодренажный массаж лица по линиям оттока жидкости поможет снять припухлость.
  4. Используйте чай. Компрессы на глаза из ватных дисков, смоченных в холодном зеленом чае или отваре ромашки, уберут мешки под глазами за 10–15 минут.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете наслаждаться праздником без последствий для своей красоты.

30 декабря 2025, 19:15
Фото: freepik.com
