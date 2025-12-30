Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

12:54Долина категорически отказалась отдавать Лурье ключи от квартиры
20:53Стало известно, куда Долина экстренно эвакуировала вещи из спорной квартиры
Стало известно, куда Долина экстренно эвакуировала вещи из спорной квартиры

Стало известно, куда Долина экстренно эвакуировала вещи из спорной квартиры
111

Народная артистка нашла для своего гардероба самое неожиданное убежище в центре Москвы.

История с выселением Ларисы Долиной из элитной квартиры в Хамовниках получила неожиданное логистическое продолжение. Певица, оказавшаяся в сложной ситуации, сделала настоящий "ход конем" и отправила свои платья к шахматистам — именно там теперь будут храниться ее личные вещи.

Как сообщает Telegram-канал Mash, процесс переезда занял около трех часов. Рабочие тщательно упаковали сценические костюмы и другое имущество звезды, загрузив все это в грузовую "Газель". Однако маршрут автомобиля удивил многих: машина направилась не на другую квартиру или обычный склад, а прямиком во двор здания Федерации шахмат России.

Выяснилось, что Долина арендовала на территории Федерации внушительное складское помещение площадью 160 квадратных метров. Именно туда грузчики доставили и выгрузили многочисленные коробки с вещами артистки. Теперь ее концертный гардероб будет храниться под одной крышей с гроссмейстерами.

Этот переезд происходит на фоне острого конфликта с новой владелицей жилья. Ранее адвокат покупательницы Полины Лурье заявила, что Долина отказалась освобождать квартиру до Нового года, обозначив дату выезда не ранее 5 января.

Юридическую сторону вопроса прояснил звездный адвокат Сергей Жорин. Он подтвердил, что принудительно выставить певицу на улицу до 5 января никто не сможет. Для этого необходимо инициировать исполнительное производство, после чего судебные приставы обязаны по закону дать срок для добровольного исполнения решения суда. Так что у артистки еще есть время, чтобы завершить свою сложную партию с недвижимостью.

30 декабря 2025, 20:53
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Telegram @mash ✓ Надежный источник

