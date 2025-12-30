Стало известно, куда Долина экстренно эвакуировала вещи из спорной квартиры

Народная артистка нашла для своего гардероба самое неожиданное убежище в центре Москвы.



История с выселением Ларисы Долиной из элитной квартиры в Хамовниках получила неожиданное логистическое продолжение. Певица, оказавшаяся в сложной ситуации, сделала настоящий "ход конем" и отправила свои платья к шахматистам — именно там теперь будут храниться ее личные вещи.

Как сообщает Telegram-канал Mash, процесс переезда занял около трех часов. Рабочие тщательно упаковали сценические костюмы и другое имущество звезды, загрузив все это в грузовую "Газель". Однако маршрут автомобиля удивил многих: машина направилась не на другую квартиру или обычный склад, а прямиком во двор здания Федерации шахмат России.

Выяснилось, что Долина арендовала на территории Федерации внушительное складское помещение площадью 160 квадратных метров. Именно туда грузчики доставили и выгрузили многочисленные коробки с вещами артистки. Теперь ее концертный гардероб будет храниться под одной крышей с гроссмейстерами.

Этот переезд происходит на фоне острого конфликта с новой владелицей жилья. Ранее адвокат покупательницы Полины Лурье заявила, что Долина отказалась освобождать квартиру до Нового года, обозначив дату выезда не ранее 5 января.

Юридическую сторону вопроса прояснил звездный адвокат Сергей Жорин. Он подтвердил, что принудительно выставить певицу на улицу до 5 января никто не сможет. Для этого необходимо инициировать исполнительное производство, после чего судебные приставы обязаны по закону дать срок для добровольного исполнения решения суда. Так что у артистки еще есть время, чтобы завершить свою сложную партию с недвижимостью.