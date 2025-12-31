Песни из советского фильма "Ирония судьбы" вогнали Успенскую в депрессию

Певица Любовь Успенская высказала непопулярное мнение о музыке из культового советского новогоднего фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Она откровенно призналась, что считает песни из этого фильма слишком тоскливыми и даже вгоняющими в депрессию.

"Слишком тоскливые там есть мелодии, вгоняют в депрессию, честно говоря", — цитирует Успенскую "Общественная служба новостей".

Артистка уверена, что такие мелодии не создают праздничного настроения, а скорее напротив — погружают в грусть и ностальгию. Успенская также отметила, что самой праздничной композицией для нее является песня "Пять минут" из комедии "Карнавальная ночь", исполненная Людмилой Гурченко. Эта мелодия, по ее мнению, действительно способна создать атмосферу праздника и радости.

Она добавила, что в ее собственном репертуаре также есть несколько треков, которые вызывают у нее теплые воспоминания о зимних праздниках. "Они погружают меня в состояние зимней сказки, теплых воспоминаний о событиях, которые разворачивались именно накануне и в сам Новый год", — сказала певица.

