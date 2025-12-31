Песни из советского фильма "Ирония судьбы" вогнали Успенскую в депрессию

Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Лента новостей

Вторник 30 декабря

00:29Песни из советского фильма "Ирония судьбы" вогнали Успенскую в депрессию 20:53Стало известно, куда Долина экстренно эвакуировала вещи из спорной квартиры 19:15Забудьте про отеки: простая инструкция, как проснуться свежим после бурной ночи 18:19[ТЕСТ] Хруст под ногами и мороз по коже: узнаете ли вы советский шедевр по одному сугробу? 17:13Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены 16:4566-летний Дибров перестал скрывать связь с многодетной матерью на закрытой вечеринке 15:30"Я в шоке": Виктория Боня объявила охоту на биоматериал Павла Дурова ради второго ребенка 14:37Без химии и таблеток: эти 6 простых продуктов выгонят паразитов из организма 13:31Тест: какие роли точно не играли эти культовые советские актеры? 12:54Долина категорически отказалась отдавать Лурье ключи от квартиры 12:30На "Воробьевых горах" стартовал горнолыжный сезон 12:18Новый год без сбоев: городские службы Москвы усиливают контроль в праздники 12:05"Театральный бульвар-2025": как Москва стала самой большой театральной сценой страны 11:43Новогодняя сказка в миниатюре: "Макет Москвы" на ВДНХ приглашает вместе провести зимние каникулы 11:35Астрологи назвали самые напряженные даты января – возможны эмоциональные перепады и сложности 11:08Зимние будни московских фонтанов: как город бережет водные композиции в холода 10:40"Зима в Москве" дарит подарки: жители ЮАО собрали игрушки и сладости для детей из новых регионов 10:09По Москве – на лыжах: где в столице можно заняться популярным видом зимнего спорта 09:43Зимний сон как награда: в зоопарке празднуют успех программы реабилитации медведей 09:38Беременная Лерчек перенесла экстренную операцию: Состояние ухудштлось 09:22Новогодняя карта Москвы: лучшие площадки для встречи праздника 08:45Родившая в 45 лет Орлова кардинально изменилась на прошедший год 06:41Как встретить Новый год без последствий для фигуры – нутрициолог дала 5 ценных рекомендаций 03:37Лариса Долина не может проявить сочувствие к другим людям – психолог 00:18Как обезопасить новогоднюю елку от кота – самые эффективные лайфхаки 21:12"Вряд ли совместима с прилагательным "народный": в Госдуме предложили лишить Долину звания 20:36Бросил жену и вернулся в Россию: Валерий Леонтьев пошел на риск ради миллионов 19:04[ТЕСТ] Улыбка на миллион или взгляд, который нельзя забыть: узнаете ли вы звезду по одной детали? 18:13Григорий Лепс решил остаться без крыши над головой ради каприза юной невесты 17:24Взлетевшая на Олимп Надежда Кадышева оказалась втянута в судебный скандал из-за долгов 16:14Новый поворот в битве за наследство: Седокова скрыла от родни мужа элитное жилье 15:53В Лефортове отремонтируют жилой дом 1929 года постройки 15:22Потерявшая квартиру Долина отказалась выезжать из апартаментов: не готова 14:52Певица слава получает угрозы из-за выпадов в адрес Долиной: Как тебе не страшно? 14:46В Нескучном саду состоялся финал новогодней игры "Что? Где? Когда?" для интеллектуалов "Московского долголетия" 14:24По следам режиссера: новый маршрут на портале "Узнай Москву" открывает город глазами Алексея Дубровского 14:11В поселке Дубровка стартует капремонт исторических домов 13:11Тест: угадайте советские фильмы с утренними названиями по одному кадру 13:06Электробусная революция: Москва ставит рекорды по внедрению экологичного транспорта 12:50Нутрии с "Городской фермы" на ВДНХ обрели имена: выбор сделали юные москвичи 12:32Галкин* принял решение бросить Пугачеву на Новый год — деньги оказались важнее 11:31Рэпер Джиган откровенно рассказал о самых необычных путешествиях: Это было просто чудо 11:08"Забег обещаний": делаем первый шаг к мечте в 2026 году 10:39Фестиваль "Усадьбы Москвы" открывает двери старинных особняков 10:08Возрождение шедевра: что сделано при реставрации усадьбы Морозова в Подсосенском переулке 10:01Чай значительно снижает риск переломов у пожилых людей — новое исследование 09:54"Ход конем": во Дворце пионеров разыграли шахматные партии и новогодние сюрпризы 08:53Уехавшая из России Асмус запустила себя: Приходится втягивать живот 06:34Гастроэнтеролог назвала самые опасные продукты на новогоднем столе 03:22Декораторы раскрыли стоимость новогодней елки Собчак: Изысканная ручная работа
Песни из советского фильма "Ирония судьбы" вогнали Успенскую в депрессию

Песни из советского фильма "Ирония судьбы" вогнали Успенскую в депрессию
139

Певица Любовь Успенская высказала непопулярное мнение о музыке из культового советского новогоднего фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Она откровенно призналась, что считает песни из этого фильма слишком тоскливыми и даже вгоняющими в депрессию.

"Слишком тоскливые там есть мелодии, вгоняют в депрессию, честно говоря", — цитирует Успенскую "Общественная служба новостей".

Артистка уверена, что такие мелодии не создают праздничного настроения, а скорее напротив — погружают в грусть и ностальгию. Успенская также отметила, что самой праздничной композицией для нее является песня "Пять минут" из комедии "Карнавальная ночь", исполненная Людмилой Гурченко. Эта мелодия, по ее мнению, действительно способна создать атмосферу праздника и радости.

Она добавила, что в ее собственном репертуаре также есть несколько треков, которые вызывают у нее теплые воспоминания о зимних праздниках. "Они погружают меня в состояние зимней сказки, теплых воспоминаний о событиях, которые разворачивались именно накануне и в сам Новый год", — сказала певица.

Ранее Успенская делилась своими мыслями о пенсионной системе. Она открыто заявила, что считает унизительным получать пенсию и планирует работать до конца своих дней.

Шоу-бизнес в Telegram

31 декабря 2025, 00:29
Любовь Успенская. Фото: Феликс Грозданов
Общественная служба новостей✓ Надежный источник

