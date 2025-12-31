Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Среда 31 декабря

09:38Беременная Лерчек перенесла экстренную операцию: Состояние ухудштлось
Прощай, старый год: 5 вопросов, которые стоит задать себе 31 декабря

Прощай, старый год: 5 вопросов, которые стоит задать себе 31 декабря
175

Найдите уютный уголок, налейте себе чашку чая и давайте немного поразмышляем.

Последний день года — время особенное. Воздух пропитан ароматом мандаринов и предвкушением чуда, а телефон разрывается от поздравлений. В этой приятной суете так легко пробежать мимо важного — короткой остановки, чтобы поговорить с самим собой.

Подведение итогов часто ассоциируется с оценкой достижений и поиском недостатков. Но мы предлагаем другой путь. Давайте на несколько минут отложим списки дел и просто зададим себе пять теплых вопросов. Их цель — не поставить себе "оценку" за год, а с благодарностью проводить его, забрав с собой самое ценное.

1. За что я больше всего благодарен этому году?

Это самый важный вопрос, и он намеренно стоит первым. Попробуйте вспомнить не только большие события вроде повышения на работе или крупной покупки. Благодарность часто прячется в мелочах: в утреннем кофе, сваренном для вас близким человеком; в случайно услышанной песне, которая подняла настроение; в прогулке по солнечному парку; в неожиданном звонке старого друга. Составьте в уме свой маленький "список благодарности", и вы удивитесь, каким наполненным был ваш год.

2. Какой момент заставил меня искренне рассмеяться?

Вспомните тот самый случай, когда вы смеялись до слез, до боли в животе. Может, это была нелепая оговорка, забавный случай с домашним питомцем или шутка в компании друзей, понятная только вам. Чистый, искренний смех — это индикатор счастья. Поймайте это ощущение снова, улыбнитесь воспоминанию. Эта эмоция — настоящий подарок, который стоит забрать с собой в будущее.

3. Чему новому я научился (пусть даже это рецепт идеальных сырников)?

Речь не обязательно о прорывных навыках или пройденных курсах. Возможно, вы научились лучше понимать себя, отстаивать свои границы или просить о помощи. А может, вы наконец освоили то самое сложное блюдо, научились сажать цветы или разобрались в новом приложении на телефоне. Любой новый опыт — это рост. Признайте и похвалите себя за это.

4. Кто был моим "человеком года"?

Это может быть один человек или несколько. Тот, кто поддерживал в трудную минуту. Тот, с кем вы разделили самые радостные моменты. Тот, кто вдохновлял или просто был рядом, когда это было нужно. Подумайте об этих людях с теплотой. И если есть возможность, отправьте им сегодня короткое сообщение со словами "спасибо, что ты есть". Человеческие связи — наша главная опора.

5. Какое маленькое открытие о себе я сделал в этом году?

Возможно, вы обнаружили, что обожаете вставать на рассвете, или поняли, что джаз успокаивает вас лучше любой медитации. Может, вы осознали, что способны на большее, чем думали, или, наоборот, поняли, как важно позволять себе отдыхать. Эти маленькие открытия о себе — как путеводные звезды. Они помогают лучше понять свои истинные желания и строить жизнь, которая приносит радость.

Провожая старый год, важно помнить: вы справились. Вы прожили еще 365 разных дней. И теперь вы стоите на пороге чего-то нового — не с грузом ошибок, а с багажом ценного опыта.

С наступающим!

31 декабря 2025, 15:22
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Мы уверены, что люди, как и салаты, обладают своим уникальным "вкусом". Пройдите наш шуточный тест и узнайте, какое блюдо отражает вашу суть в эту новогоднюю ночь! Каждый салат на новогоднем столе — это не просто набор ингредиентов, а целая история и характер.

Включаем таймер на три часа. Поехали! Часы тикают все громче, список дел длиннее, чем финальные титры "Властелина колец", а до прихода гостей (или просто до боя курантов) осталось всего ничего.

Перед новогодними праздниками многие из нас планируют поездки, чтобы провести время с близкими или отдохнуть в путешествиях. Однако, готовясь к отъезду, важно не забыть о безопасности своей квартиры. Адвокат и руководитель Дома права AVANTI Надежда Борзенко предупредил о распространенных ошибках, которые могут привести к серьезным последствиям, включая кражи и проблемы со страховыми выплатами.

Новый год – отличное время для перемен. Такого мнения придерживается и Анна Седокова. Певица поделилась в соцсетях постом, в котором показала не только новый цвет волос, но и стильный наряд.

Певица Любовь Успенская высказала непопулярное мнение о музыке из культового советского новогоднего фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". Она откровенно призналась, что считает песни из этого фильма слишком тоскливыми и даже вгоняющими в депрессию.

