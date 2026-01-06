В мире косметологии существует множество процедур, которые обещают мгновенные результаты и преображение внешности. Однако не все из них действительно эффективны.

Звездный медработник Ануш Мовсесян, обладая десятилетним опытом в области нехирургических манипуляций, выделила пять бесполезных процедур, которые стоит избегать.

Первой в списке оказалась процедура нитевого лифтинга. Мовсесян отметил, что несмотря на популярность этой манипуляции, она не дает ожидаемых результатов. Для достижения эффекта необходимо учитывать множество факторов, таких как возраст пациента, эластичность кожи и даже толщина дермы. В случае несоответствия хотя бы одному из этих критериев, результат может оказаться неудовлетворительным.

Следующей процедурой, которую медик назвала бесполезной, стал так называемый "ботокс для Барби". Эта манипуляция подразумевает введение ботокса в трапециевидные мышцы шеи и плеч с целью визуального уменьшения их объема. Однако, по словам Мовсесян, эта техника не только неэффективна, но и может привести к нежелательным последствиям.

Также в список попала "русская техника увеличения губ", которая предполагает вертикальное введение филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Вместо того чтобы увеличивать объем губ, эта методика просто изменяет их форму. Эксперт подчеркивает, что такой подход часто приводит к неестественным результатам и разочарованию клиентов.

Еще одной бесполезной процедурой, по мнению Мовсесян, является ботокс для стоп. Этот метод используется для снятия дискомфорта при ношении обуви на высоком каблуке. Однако, как утверждает специалист, инъекции не дают значительного облегчения и могут быть даже вредны для здоровья.

Наконец, медик остановилась на плазменной ручке, которая обещает улучшение состояния кожи. Несмотря на заманчивые обещания, Мовсесян утверждает, что этот прибор часто не оправдывает ожиданий и может оставить после себя пигментацию, которая будет сохраняться на коже в течение нескольких месяцев.