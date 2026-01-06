Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы
Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери
Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионы
Долину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире

Вторник 6 января

16:46Названы самые бесполезные процедуры в косметологии — против них выступил медик
13:0947 лет назад вышел советский мьюзикл "Ах, водевиль, водевиль…" – идеальный фильм для праздников
10:14Как провести рождественский сочельник в 2026 году – история и традиции праздника
20:36Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму
16:21Как плавно войти в рабочий режим после каникул: 5 советов без стресса
12:14Тест: Какой вы зимний напиток?
09:45Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников
21:19Викторина: Угадайте советский новогодний фильм по одной фразе
Названы самые бесполезные процедуры в косметологии — против них выступил медик

Названы самые бесполезные процедуры в косметологии — против них выступил медик
171

В мире косметологии существует множество процедур, которые обещают мгновенные результаты и преображение внешности. Однако не все из них действительно эффективны.

Однако не все из них действительно эффективны. Звездный медработник Ануш Мовсесян, обладая десятилетним опытом в области нехирургических манипуляций, выделила пять бесполезных процедур, которые стоит избегать.

Первой в списке оказалась процедура нитевого лифтинга. Мовсесян отметил, что несмотря на популярность этой манипуляции, она не дает ожидаемых результатов. Для достижения эффекта необходимо учитывать множество факторов, таких как возраст пациента, эластичность кожи и даже толщина дермы. В случае несоответствия хотя бы одному из этих критериев, результат может оказаться неудовлетворительным.

Следующей процедурой, которую медик назвала бесполезной, стал так называемый "ботокс для Барби". Эта манипуляция подразумевает введение ботокса в трапециевидные мышцы шеи и плеч с целью визуального уменьшения их объема. Однако, по словам Мовсесян, эта техника не только неэффективна, но и может привести к нежелательным последствиям.

Также в список попала "русская техника увеличения губ", которая предполагает вертикальное введение филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Вместо того чтобы увеличивать объем губ, эта методика просто изменяет их форму. Эксперт подчеркивает, что такой подход часто приводит к неестественным результатам и разочарованию клиентов.

Еще одной бесполезной процедурой, по мнению Мовсесян, является ботокс для стоп. Этот метод используется для снятия дискомфорта при ношении обуви на высоком каблуке. Однако, как утверждает специалист, инъекции не дают значительного облегчения и могут быть даже вредны для здоровья.

Наконец, медик остановилась на плазменной ручке, которая обещает улучшение состояния кожи. Несмотря на заманчивые обещания, Мовсесян утверждает, что этот прибор часто не оправдывает ожиданий и может оставить после себя пигментацию, которая будет сохраняться на коже в течение нескольких месяцев.

6 января 2026, 16:46
Фото: Freepik
New York Post ✓ Надежный источник

Переживавшая из-за внешности Загитова заговорила об услугах пластических хирургов

47 лет назад вышел советский мьюзикл "Ах, водевиль, водевиль…" – идеальный фильм для праздников

47 лет назад вышел советский мьюзикл "Ах, водевиль, водевиль…" – идеальный фильм для праздников
В январе 1979 года на экраны вышел советский мюзикл "Ах, водевиль, водевиль…" с Олегом Табаковым в одной из ролей. Картина сочетает в себе элементы комедии и музыки, что делает его особенно привлекательным для просмотра в период новогодних праздников.

Как провести рождественский сочельник в 2026 году – история и традиции праздника

Как провести рождественский сочельник в 2026 году – история и традиции праздника
Рождественский сочельник – это важный день, предшествующий празднику Рождества Христова, который отмечается 7 января по юлианскому календарю. Дата Рождественский сочельник — это важный день, предшествующий празднику Рождества Христова, который отмечается 7 января по юлианскому календарю.

Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму
Омар Хайям, великий персидский поэт и мудрец, воспевал радость земной жизни, любовь и вино. Он не писал семейных кодексов, но вся его философия пронизана идеей о том, как важно ценить гармонию и не отравлять настоящее призраками прошлого или ядом ненужных слов. Хотя прямого трактата "О чем молчать жене" у Хайяма нет, народная мудрость, вдохновленная его стихами, сформулировала несколько "тайн".

Как плавно войти в рабочий режим после каникул: 5 советов без стресса

Как плавно войти в рабочий режим после каникул: 5 советов без стресса
Каникулы подходят к концу, и одна только мысль о рабочих буднях может вызывать легкую панику. Организм привык к отдыху, и возвращение в строгий график — это всегда небольшой стресс.

Тест: Какой вы зимний напиток?

Тест: Какой вы зимний напиток?
Какой же напиток лучше всего отражает вашу суть в эти зимние дни? Пройдите наш тест и узнайте! Зимние напитки — это не просто способ согреться.

