Понедельник 12 января

Счастье уплывет, а деньги исчезнут: какое слово ни в коем случае нельзя произносить в канун старого Нового года, 13 января

Счастье уплывет, а деньги исчезнут: какое слово ни в коем случае нельзя произносить в канун старого Нового года, 13 января
80

Этот день считается одним из самых мистических в году, и одна маленькая ошибка может стоить вам удачи на все двенадцать месяцев.

13 января отмечают канун Старого Нового года, который в народе называют Васильев вечер или Щедрый вечер (праздник Меланки). Это время, когда границы между мирами истончаются, а приметы работают с двойной силой. Наши предки верили: как проведешь этот вечер, так и пойдет весь год. Поэтому существовал целый список строгих запретов, нарушать которые не решались даже скептики.

Деньги и табу на математику: чего нельзя произносить

Финансовая магия в этот день работает особенно мощно, но с ней нужно быть осторожным.

Главный запрет касается долгов. 13 января категорически нельзя давать деньги в долг, даже если просит близкий друг. Считается, что вместе с купюрами вы отдадите свой финансовый успех, и весь год сами будете перебиваться с копейки на копейку. Также не стоит пересчитывать мелочь — это верная примета к слезам.

Но самое удивительное правило касается разговоров. В этот день запрещено произносить вслух слово "тринадцать". Предки верили, что, назвав это число, можно призвать нечистую силу, которая перевернет все планы вверх дном.

Ужин со смыслом: почему курица может "унести" счастье

Щедрый вечер предполагает богатый стол, но меню нужно составлять с умом.

В этот день под строгим запретом блюда из птицы и рыбы. Логика у предков была железная: счастье может "улететь" или "уплыть" из дома. Поэтому курицу и карпа лучше оставить на другой день.

А вот что нужно есть обязательно, так это свинину. Святой Василий считался покровителем свиноводов. В народе верили, что свинья "нарывает" счастье рылом, привязывая его к дому. Поэтому блюда из мяса свиньи были залогом благополучия.

Внешний вид и мусор: как не вымести удачу

Бытовые мелочи 13 января тоже обретают особый смысл.

Нельзя встречать этот праздник в старой, грязной или темной одежде. Это время обновления, поэтому наряд должен быть свежим и ярким, чтобы привлечь новые возможности.

И еще одно важное правило: ни в коем случае не выносите мусор во второй половине дня. Считается, что вместе с сором вы вынесете из дома благополучие и удачу, которые только-только начали накапливаться перед Новым годом.

Верить в эти приметы или нет — выбор за вами, но почему бы не перестраховаться и не съесть кусок свинины вместо рыбы, на всякий случай?

Шоу-бизнес в Telegram

13 января 2026, 00:18
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

