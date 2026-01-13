Страдающая вдали от родины Лолита требовала поцелуев от первых встречных

Отчаяние и отсутствие самого необходимого заставили звезду искать физической близости с совершенно незнакомыми людьми.



Долгожданный зимний отпуск обернулся для певицы настоящим испытанием на прочность. Лолита Милявская в своем Telegram-канале призналась, что ее заграничная поездка пошла не по плану с самого начала. Вместо того чтобы наслаждаться отдыхом, 62-летняя звезда слегла с тяжелой простудой, сопровождавшейся высокой температурой и насморком.

Из десяти дней каникул восемь артистка провела в постели, пытаясь справиться с болезнью. Ситуация усугублялась тем, что под рукой не оказалось элементарных медицинских приборов. У Лолиты не было градусника, поэтому ей пришлось проявить изобретательность, граничащую с отчаянием. Чтобы понять, насколько серьезно ее состояние, певица в буквальном смысле просила гостей отеля поцеловать ее в лоб. Только так случайные прохожие могли помочь ей определить наличие жара.

Итог поездки оказался неутешительным.

"Не думаю, что будет завтра. Богу виднее", — с грустью констатировала звезда.

Тем не менее, в оставшиеся дни Лолита решила позволить себе маленькие радости: она запретила себе думать о проблемах и налегает на макароны, пытаясь хоть немного восстановить силы перед возвращением домой.