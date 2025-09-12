Тест: угадай фильм по дому – сколько культовых киновселенных вы узнаете с первого взгляда?

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии

Бывший муж Дженнифер Лопес, актер и фитнес-тренер Оджани Ноа, сделал громкие обвинения в адрес своей экс-супруги. Он утверждает, что Дженнифер изменяла ему во время их короткого, но бурного брака, который длился всего один год с 1997 по 1998 год.