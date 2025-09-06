"Я был серой мышкой": 42-летняя Алсу сравнила себя в детстве с наследниками

7 сентября 2006 года в Седарс-Синайском медицинском центре (США) у Алсу на свет появилась дочь, которой дали имя Сафина в честь Ралифа Сафина, деда новорожденной. Накануне 19-летия Сафины корреспондент "Дни.ру" встретился с ее знаменитой матерью в Кремле.

– На день рождения Сафины устроим большой девичник, – говорит Алсу. – Она позвала своих подружек, а я – своих. Что касается подарков, то дочь меня уже кое о чем попросила. А я люблю делать подарки нужные и полезные.

Рассказала певица и про увлечения наследницы, которая не пошла по пути матери и не стала артисткой. Хотя данные у нее есть. "Сафина – очень умная девочка. Она поступила в институт, вся в учебе. Мальчика пока у нее нет", – говорит артистка.

Всего у Алсу трое детей – 19-летняя Сафина, 17-летня Микелла и Рафаэль, которому в августе исполнилось 9. "Я вспоминаю себя в их годы, – улыбается Заслуженная артистка России. – Но я была серой мышкой, которую не слышно и не видно".

Помогла же раскрыться и расцвести ей любимая профессия. Ведь уже в 15 лет началась музыкальная карьера – свет увидели два первых сингла Алсу под названием "Зимний сон" и "Иногда". А в 2000-м, когда Алсу еще не исполнилось и 17-ти, она выступала на престижной песенном конкурсе "Евровидение", где с песней Solo заняла второе место. Сегодня исполнительнице идет уже 43-й год.