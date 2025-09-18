Только богатые люди так отвечают на звонок: что они ценят больше денег

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Елена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Понедельник 20 октября

16:32Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака
Только богатые люди так отвечают на звонок: что они ценят больше денег

Только богатые люди так отвечают на звонок: что они ценят больше денег
1663

Для 99% людей телефонный звонок – это звуковой триггер, заставляющий бросить все и немедленно схватить трубку. Но есть небольшая прослойка людей, которые делают это совершенно иначе.

Манера большинства обеспеченных людей ответа на звонок — это не просто привычка, а маркер мышления, которое и приводит к богатству. И дело тут совсем не в волшебной фразе. Дело в том, кто управляет ситуацией.

Два подхода к телефону: реактивный и проактивный

Чтобы понять разницу, давайте разделим всех людей на две группы по их отношению ко времени.

"Бедный" подход (реактивный): "Мое время принадлежит тому, кто мне позвонил". Человек с таким мышлением видит звонок как приказ. Он обязан ответить. Он позволяет звонящему задавать тон, тему и продолжительность разговора. Его время утекает, как песок сквозь пальцы, на пустые разговоры, спам и просьбы, которые можно было решить в сообщении.

"Богатый" подход (проактивный): "Мое время — мой самый ценный актив". Человек с таким мышлением воспринимает любой внезапный звонок как попытку "украсть" его ресурс. Поэтому он не реагирует, а управляет. Его задача — мгновенно оценить важность звонка и вернуть себе контроль над своим временем.

Именно из этого подхода и рождается та самая манера ответа.

Три принципа ответа на звонок богатого человека

Вот как это выглядит на практике. Это не готовый скрипт, а три фильтра, через которые проходит любой входящий вызов.

Принцип №1: телефон — не поводок, а инструмент

Первое и главное правило: успешные люди не отвечают на незнакомые номера. Вообще.

Это самый мощный фильтр. Они исходят из простой логики: если у человека действительно важное и срочное дело, он найдет другой способ связаться. Он напишет в мессенджер, на почту, оставит голосовое сообщение. Если же он просто хотел что-то "впарить" или задать несрочный вопрос — он отсеется сам собой.

Человек с "бедным" мышлением боится пропустить "важный звонок". Человек с "богатым" мышлением знает, что по-настоящему важные дела редко делаются спонтанными звонками с незнакомых номеров.

Принцип №2: мгновенное установление рамок

Если звонок все-таки принят (от известного контакта), разговор никогда не начинается с расплывчатого "Алло?". Вместо этого с первой же секунды устанавливаются четкие рамки.

Сравните:

  • Обычный ответ: "Привет, как дела? … А, ну да, слушаю тебя…" (Разговор может затянуться на 20 минут).
  • "Богатый" ответ: "Иван, добрый день. У меня есть буквально две минуты перед встречей. Чем могу помочь?"

Что происходит во втором случае?

  • Вы показываете, что цените свое время. Вы не сидите без дела в ожидании звонка.
  • Вы задаете лимит. Собеседник понимает, что у него нет времени на долгие предисловия.
  • Вы заставляете его сразу перейти к сути. Фраза "Чем могу помочь?" — это прямой призыв к делу.

Другие варианты: "Слушаю вас, у меня есть минута", "Говорите кратко, я за рулем". Цель одна — перехватить инициативу и не дать разговору превратиться в пустую болтовню.

Принцип №3: разговор должен заканчиваться действием, а не многоточием

Бессмысленные разговоры часто заканчиваются ничем: "Ну, ладно, созвонимся", "Подумаем над этим". Это порождает новые звонки и отнимает еще больше времени.

Разговор по "богатому" принципу всегда заканчивается четким следующим шагом.

  • "Отлично, я вас понял. Пришлите мне детали на почту, я посмотрю сегодня вечером и отвечу".
  • "Давайте так: я сейчас занят, но смогу вам перезвонить ровно в 17:00 и мы все обсудим".
  • "Это не телефонный разговор. Давайте назначим встречу в Zoom завтра в 10:00 на 15 минут".

Такой подход убивает двух зайцев. Во-первых, он эффективно завершает текущий разговор. Во-вторых, он переводит коммуникацию в более удобный и контролируемый формат (почта, запланированный звонок).

Как применить это сегодня?

Вам не нужно быть миллионером, чтобы начать ценить свое время как миллионер.

Начните с малого. Перестаньте отвечать на незнакомые номера. Просто попробуйте делать это в течение недели. Сначала будет тревожно, но потом вы с удивлением обнаружите, что не пропустили ничего важного. Зато вы вернули себе часы сфокусированного времени, которое раньше уходило на спамеров и ненужные разговоры.

Это первый шаг к тому, чтобы перестать быть рабом своего телефона. Потому что по-настоящему богатые люди богаты не только деньгами, но и временем, которым они управляют. А не наоборот.

18 сентября 2025, 14:30
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"

По теме

В 2025 году сменился самый богатый человек планеты

"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком

"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком
В эфире программы "О самом главном" известный врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о питании при гастрите и назвал продукт, который, вопреки всем стереотипам, может стать настоящим спасением для желудка. Услышав диагноз "гастрит", большинство людей тут же исключают из рациона все острое, соленое и пряное.

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года
Последняя декада октября обещает быть не просто красивой, но и судьбоносной. Неделя с 20 по 26 октября 2025 года пройдет под влиянием сразу нескольких мощных астрологических событий, которые откроют одним знакам двери в новую жизнь, а другим — помогут завершить старые дела и обрести гармонию.

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой
Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера
На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу
В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений
Нейропсихолог Ирина Коржаева поделилась полезными методами, которые помогут улучшить память и развить умственные способности. В своей практике она акцентирует внимание на важности постоянного обучения и открытия нового, что активизирует различные участки мозга и способствует их взаимодействию.

