Один неверный шаг – и удача сгорит: что нельзя делать 17 сентября, в день иконы "Неопалимая Купина"

Елена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Понедельник 20 октября

16:32Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака
Один неверный шаг – и удача сгорит: что нельзя делать 17 сентября, в день иконы "Неопалимая Купина"

Один неверный шаг – и удача сгорит: что нельзя делать 17 сентября, в день иконы "Неопалимая Купина"
1719

17 сентября – день иконы "Неопалимая Купина", защитницы от огня. Узнайте, какие 5 строгих запретов нельзя нарушать в эту дату, чтобы не навлечь пожар, ссоры и финансовые потери.

Каждый день в народном календаре — это не просто дата, а страница из книги мудрости наших предков. 17 сентября — особенный день, который проходил под знаком огня, как реального, так и метафорического. В это время почитают икону Божией Матери "Неопалимая Купина", которая, согласно преданиям, защищает дома от пожаров, а души — от злых языков.

Наши предки относились к этому дню с особым трепетом и осторожностью. Они верили, что любое неосторожное действие или слово может, словно искра, разжечь пламя большой беды. Давайте разберемся, какие запреты нужно было соблюдать неукоснительно, чтобы не "сжечь" свое счастье.

Главные запреты дня Неопалимой Купины

1. Категорически нельзя сквернословить и сплетничать

Это, пожалуй, главный запрет дня. Наши предки верили, что бранное слово, произнесенное 17 сентября, обладает разрушительной силой. Оно не просто "вылетает", а оставляет на ауре человека настоящий "ожог", делая его уязвимым для сглаза и порчи. Сплетни и клевета в этот день приравнивались к поджогу чужой репутации. Считалось, что тот, кто сегодня обсуждает других за спиной, рискует в скором времени сам оказаться в центре громкого и унизительного скандала.

2. Запрещено разводить костры и неосторожно обращаться с огнем

Этот запрет кажется очевидным, ведь день посвящен защите от пожаров. Но дело не только в бытовой безопасности. 17 сентября любой открытый огонь, кроме церковной свечи и печи для приготовления еды, считался нечистым и опасным. Запрещалось жечь мусор, сухую траву или устраивать посиделки у костра. Предки верили, что в пламени такого костра можно "сжечь" свою удачу, здоровье и семейное благополучие. Даже простая неосторожность со спичками или свечой могла, по поверьям, навлечь на дом настоящий пожар.

3. Нельзя отказывать в милостыне и помощи

"Неопалимая Купина" — символ защиты. Отказывая в этот день в помощи просящему, бедняку или страннику, человек как бы добровольно снимал с себя эту божественную защиту. Он становился "открытым" для любых жизненных невзгод, которые могли обрушиться на него, словно огненный шквал. Считалось, что скупость, проявленная 17 сентября, обернется серьезными финансовыми потерями в будущем: деньги начнут "таять" или "сгорать" на непредвиденные расходы.

4. Запрещено давать и брать деньги в долг

Любые финансовые операции, связанные с долгами, в этот день были под строгим табу. Дать кому-то в долг 17 сентября — означало отдать свое финансовое благополучие. Взять в долг — повесить на себя ярмо, которое будет "жечь" карман и не даст выбраться из нужды очень долгое время. Наши предки старались в этот день вообще не проводить никаких денежных операций, кроме самых необходимых покупок.

5. Нельзя ходить в лес в одиночку и кричать там

Лес 17 сентября считался местом особенно активной нечистой силы. По поверьям, именно в этот день лешие "водят хороводы", готовясь к зиме, и могут утащить за собой заплутавшего путника. Громкие крики, смех или ругань в лесу могли разбудить лесного духа, который в отместку нашлет на человека болезни или неудачи. Особенно этот запрет касался мужчин, которые отправлялись на охоту.

Что же тогда можно и нужно делать 17 сентября?

Чтобы день прошел благополучно и принес в дом защиту, предки советовали:

  • Молиться иконе "Неопалимая Купина". Просить ее о защите дома от огня, семью — от ссор, а себя — от злых языков.
  • Очистить дом. Провести небольшую уборку, вынести мусор, проветрить помещения, символически "выгоняя" весь негатив.
  • Подавать милостыню. Считалось, что добро, сделанное в этот день, вернется сторицей.
  • Избегать конфликтов. Провести день в мире и согласии с близкими, прощать обиды и не держать зла.

Народные приметы и запреты — это не просто суеверия. Это концентрированная мудрость поколений, которая учит нас простым, но важным вещам: следить за своими словами, быть осторожными, проявлять милосердие и жить в гармонии с окружающим миром. День Неопалимой Купины — прекрасное напоминание о том, что самое разрушительное пламя часто разгорается не от спички, а от злого слова или дурного поступка.

17 сентября 2025, 00:13
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года
Последняя декада октября обещает быть не просто красивой, но и судьбоносной. Неделя с 20 по 26 октября 2025 года пройдет под влиянием сразу нескольких мощных астрологических событий, которые откроют одним знакам двери в новую жизнь, а другим — помогут завершить старые дела и обрести гармонию.

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой
Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера
На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу
В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений

Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений
Нейропсихолог Ирина Коржаева поделилась полезными методами, которые помогут улучшить память и развить умственные способности. В своей практике она акцентирует внимание на важности постоянного обучения и открытия нового, что активизирует различные участки мозга и способствует их взаимодействию.

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии

Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии
Бывший муж Дженнифер Лопес, актер и фитнес-тренер Оджани Ноа, сделал громкие обвинения в адрес своей экс-супруги. Он утверждает, что Дженнифер изменяла ему во время их короткого, но бурного брака, который длился всего один год с 1997 по 1998 год.

