Один неверный шаг – и удача сгорит: что нельзя делать 17 сентября, в день иконы "Неопалимая Купина"

17 сентября – день иконы "Неопалимая Купина", защитницы от огня. Узнайте, какие 5 строгих запретов нельзя нарушать в эту дату, чтобы не навлечь пожар, ссоры и финансовые потери.

Каждый день в народном календаре — это не просто дата, а страница из книги мудрости наших предков. 17 сентября — особенный день, который проходил под знаком огня, как реального, так и метафорического. В это время почитают икону Божией Матери "Неопалимая Купина", которая, согласно преданиям, защищает дома от пожаров, а души — от злых языков.

Наши предки относились к этому дню с особым трепетом и осторожностью. Они верили, что любое неосторожное действие или слово может, словно искра, разжечь пламя большой беды. Давайте разберемся, какие запреты нужно было соблюдать неукоснительно, чтобы не "сжечь" свое счастье.

Главные запреты дня Неопалимой Купины

1. Категорически нельзя сквернословить и сплетничать

Это, пожалуй, главный запрет дня. Наши предки верили, что бранное слово, произнесенное 17 сентября, обладает разрушительной силой. Оно не просто "вылетает", а оставляет на ауре человека настоящий "ожог", делая его уязвимым для сглаза и порчи. Сплетни и клевета в этот день приравнивались к поджогу чужой репутации. Считалось, что тот, кто сегодня обсуждает других за спиной, рискует в скором времени сам оказаться в центре громкого и унизительного скандала.

2. Запрещено разводить костры и неосторожно обращаться с огнем

Этот запрет кажется очевидным, ведь день посвящен защите от пожаров. Но дело не только в бытовой безопасности. 17 сентября любой открытый огонь, кроме церковной свечи и печи для приготовления еды, считался нечистым и опасным. Запрещалось жечь мусор, сухую траву или устраивать посиделки у костра. Предки верили, что в пламени такого костра можно "сжечь" свою удачу, здоровье и семейное благополучие. Даже простая неосторожность со спичками или свечой могла, по поверьям, навлечь на дом настоящий пожар.

3. Нельзя отказывать в милостыне и помощи

"Неопалимая Купина" — символ защиты. Отказывая в этот день в помощи просящему, бедняку или страннику, человек как бы добровольно снимал с себя эту божественную защиту. Он становился "открытым" для любых жизненных невзгод, которые могли обрушиться на него, словно огненный шквал. Считалось, что скупость, проявленная 17 сентября, обернется серьезными финансовыми потерями в будущем: деньги начнут "таять" или "сгорать" на непредвиденные расходы.

4. Запрещено давать и брать деньги в долг

Любые финансовые операции, связанные с долгами, в этот день были под строгим табу. Дать кому-то в долг 17 сентября — означало отдать свое финансовое благополучие. Взять в долг — повесить на себя ярмо, которое будет "жечь" карман и не даст выбраться из нужды очень долгое время. Наши предки старались в этот день вообще не проводить никаких денежных операций, кроме самых необходимых покупок.

5. Нельзя ходить в лес в одиночку и кричать там

Лес 17 сентября считался местом особенно активной нечистой силы. По поверьям, именно в этот день лешие "водят хороводы", готовясь к зиме, и могут утащить за собой заплутавшего путника. Громкие крики, смех или ругань в лесу могли разбудить лесного духа, который в отместку нашлет на человека болезни или неудачи. Особенно этот запрет касался мужчин, которые отправлялись на охоту.

Что же тогда можно и нужно делать 17 сентября?

Чтобы день прошел благополучно и принес в дом защиту, предки советовали:

Молиться иконе "Неопалимая Купина". Просить ее о защите дома от огня, семью — от ссор, а себя — от злых языков.

Очистить дом. Провести небольшую уборку, вынести мусор, проветрить помещения, символически "выгоняя" весь негатив.

Подавать милостыню. Считалось, что добро, сделанное в этот день, вернется сторицей.

Избегать конфликтов. Провести день в мире и согласии с близкими, прощать обиды и не держать зла.

Народные приметы и запреты — это не просто суеверия. Это концентрированная мудрость поколений, которая учит нас простым, но важным вещам: следить за своими словами, быть осторожными, проявлять милосердие и жить в гармонии с окружающим миром. День Неопалимой Купины — прекрасное напоминание о том, что самое разрушительное пламя часто разгорается не от спички, а от злого слова или дурного поступка.