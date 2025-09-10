Яна Рудковская ответила на громкие обвинения в покупке поддельных брендовых вещей

Яна Рудковская ответила на упреки в том, что ее гардероб может содержать подделки. Известная продюсер и светская львица выразила недоумение по поводу сомнений в подлинности ее вещей от Dior, сравнив это с сомнением в оригинальности Эйфелевой башни.

Это заявление стало реакцией на обсуждение, которое развернулось в одном из выпусков шоу Ксении Собчак, где блогер Сергей Григорьев-Апполонов (известный как Grey Wies) высказал мнение о том, что не встречал таких вещей в Париже, где он сейчас живет.

Ксения Собчак, комментируя стиль Яны, отметила, что после того, как Рудковская начала активно носить Dior, у нее возникло желание изменить свой стиль. На это Сергей добавил, что не понимает, откуда у Яны такие вещи с уникальными принтами. Эти комментарии вызвали бурную реакцию у Рудковской, которая решила прояснить ситуацию и подчеркнуть свою связь с брендом.

В своем обращении Яна заявила, что является одним из крупнейших клиентов Dior как в России, так и в Париже. Она уверенно подтвердила подлинность своих нарядов, упомянув о наличии чеков и контактов с представителями модного дома. "Сомневаться в моем Dior — это примерно как спорить с Эйфелевой башней о ее подлинности", — написала она.

Рудковская также отметила, что ее коллекция вещей от Dior включает винтажные экземпляры, которые были приобретены еще во времена работы Джона Гальяно. Она призвала всех, кто сомневается в её вкусах и выборе, не делать этого, если они не понимают разницы между оригинальными изделиями и их репликами. Яна уверена, что ее гардероб может соперничать с коллекциями музеев моды, отмечает женский журнал Клео.ру.

Как известная ценительница люкса, Рудковская часто появляется на светских мероприятиях в нарядах от известных брендов и делится своими находками в социальных сетях. В её доме регулярно проходят мероприятия Dior, и сама она является постоянной гостьей показов модного дома. Несмотря на свою активную позицию в мире моды, Яна сталкивается с периодическими обвинениями в ношении подделок, что лишь подчеркивает ее статус публичной фигуры.