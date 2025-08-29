Что нельзя делать 29 августа в Ореховый спас – смысл праздника, традиции и приметы

29 августа отмечается перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа.

Этот день, известный как Ореховый спас, также имеет другие названия: Хлебный Спас, Спас на холсте и Холщовый Спас. Это третий и последний из Спасов, празднуемых в августе, и он сочетает в себе как церковные, так и народные традиции.

О чем вспоминают в Церкви 29 августа

Праздник связан с легендой о царе Авгаре из Едессы, который страдал от проказы. Узнав о чудесах Иисуса, он отправил своего писца Анания с просьбой исцелить его. Поскольку Иисус не мог прийти, Ананий попросил разрешения написать его портрет. Когда попытки оказались безуспешными, Иисус умылся и вытер лицо полотном, оставив на нем свой лик. Царь исцелился, увидев изображение. Впоследствии полотно стало святыней, и в 944 году было перевезено в Константинополь.

Что такое Ореховый Спас?

Ореховый спас является заключительным праздником августа, который отмечает сбор урожая. В этот день завершается уборка хлеба, и печется первый хлеб из нового урожая. Хлеб освящается и разделяется с семьей.

Смысл праздника

Основной смысл праздника заключается в благодарности Спасителю за все дары, включая урожай и его плоды. Это время для молитвы и размышлений о милостях Божьих.

Традиции богослужения

В храмах верующие прикладываются к копиям изображения Спасителя, просят о помощи и благодарят за благодеяния. Служба Образа Господня (Убруса) совершается совместно со службой попразднства Успения.

Народные приметы

• Если птицы улетают на юг, к Покрову (14 октября) ожидаются морозы.

• Дождь и гроза предвещают теплую осень.

• Хорошая погода сулит короткую зиму и раннюю весну.

• Бледные звезды на небе говорят о сухой и теплой погоде.

Что можно делать 29 августа

• Посетить храм на богослужение и освятить плоды.

• Испечь хлеб из нового урожая и угостить родных.

• Накрыть стол и пригласить близких.

• Подарить символические подарки: орехи или домашние угощения.

• Приготовить ореховую настойку.

• Совершать покупки.

Что нельзя делать 29 августа

• Не рекомендуется ходить в лес.

• Нельзя обижать людей.

• Избегайте конфликтов и ссор.

• Не оставайтесь в одиночестве.

• Не ленитесь.

Что можно есть 29 августа: постные правила

Поскольку этот день выпадает на пятницу, следует соблюдать пост и употреблять только растительную пищу.

Ореховый спас — это не только религиозный праздник, но и время для семейных встреч, традиций и благодарности за урожай. Уважая обычаи, мы можем сделать этот день особенным для себя и своих близких.