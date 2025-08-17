Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Понедельник 20 октября

Косметолог предупредила о скрытой опасности самого популярного средства от морщин
"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках
38727

Невероятно, но факт: в самом сердце России скрывается уголок, который многие сравнивают с тропическим раем. Белоснежный песок, чистейшая лазурная вода и практически полное отсутствие туристов – звучит как мечта, не правда ли?

Когда речь заходит об идеальном пляжном отдыхе, на ум сразу приходят экзотические страны: Мальдивы, Таиланд, Карибы. Мы представляем себе белоснежный песок, бирюзовую воду и пальмы, склоняющиеся над берегом. И, конечно же, толпы туристов и заоблачные цены. Но что, если мы скажем, что подобный райский уголок находится гораздо ближе, чем вы думаете – прямо здесь, в России? И главное – он почти пуст!

Добро пожаловать на… Мальдивы Ленинградской области. В нескольких десятках километров от Санкт-Петербурга, вблизи поселка Лосево, раскинулось уникальное природное чудо, которое поразительно напоминает тропические пейзажи.

Что делает его таким особенным?

Белоснежный песок: забудьте о привычных серых берегах. Здесь песок ослепительно белый и мелкий, как мука. Он скрипит под ногами и совершенно не нагревается даже в самый жаркий день, позволяя с комфортом гулять по пляжу. Это связано с особым составом кварцевых отложений, которые и создают такой необычный оттенок.

Лазурная, прозрачная вода: самая поразительная особенность – это цвет воды. Она поражает своей чистотой и оттенками – от небесно-голубого до насыщенного бирюзового. Видимость здесь достигает нескольких метров, и даже на глубине прекрасно видно дно. Такой цвет обусловлен наличием в воде определенных минералов и отражением света от белого дна. Купаться в такой воде – одно удовольствие, она прекрасно освежает и при этом достаточно быстро прогревается в летние месяцы.

Почти полное отсутствие людей (хотя каждый год их количество увеличивается): в отличие от популярных курортов, это место пока остается малоизвестным широкой публике. Здесь вы не найдете толп туристов, навязчивых продавцов сувениров и шумных кафе. Это идеальное место для тех, кто ищет уединения, спокойствия и возможность насладиться природой в тишине. Вы сможете расслабиться, почитать книгу, устроить пикник или просто наслаждаться шумом волн и криками чаек, чувствуя себя единственным человеком на планете.

Где находится это чудо?

Эти "Мальдивы" — это берега карьера с кварцевым песком, расположенного неподалеку от поселка Лосево в Приозерском районе Ленинградской области. Важно понимать, что это не морской или озерный пляж в привычном смысле, а именно затопленный карьер. Именно его происхождение объясняет необыкновенный цвет песка и воды.

Советы для идеального отдыха:

  • Запаситесь всем необходимым: поскольку это дикое место, здесь нет магазинов, кафе или туалетов. Возьмите с собой питьевую воду, еду, полотенца, зонт от солнца (очень важно, так как нет естественной тени), средства от комаров и крем от загара.
  • Уберите за собой: сохраним это уникальное место чистым! Весь мусор обязательно забирайте с собой.
  • Будьте осторожны: карьер имеет большую глубину, поэтому следите за детьми и оценивайте свои силы при купании. Дно местами может быть неровным.
  • Лучшее время для посещения: лето, особенно июль и август, когда вода максимально прогревается. В будние дни людей здесь значительно меньше, чем в выходные.

Так что, если вы мечтаете о тропическом отдыхе, но не готовы тратить целое состояние и преодолевать тысячи километров, эти "Мальдивы" в Ленинградской области могут стать вашим идеальным открытием. Это настоящая жемчужина, которая позволит вам почувствовать себя на райском острове, не покидая пределов нашей удивительной страны. Откройте для себя этот уголок блаженства, пока о нем не узнал весь мир.

17 августа 2025, 12:18
Фото: youtube.com
