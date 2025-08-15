Космический танец: как звезда, поглотившая черную дыру, потрясла ученых

Исследование, основанное на анализе данных с использованием машинного обучения, показало: причиной взрыва могло стать столкновение гигантской звезды с черной дырой. Результаты готовятся к публикации в Astrophysical Journal.
Что делает SN 2023zkd особенной?
Обычно сверхновые возникают при гибели массивных звезд или в результате термоядерных процессов в белых карликах. Такие взрывы следуют предсказуемой кривой яркости: вспышка света, за которой следует постепенное затухание. Но SN 2023zkd повела себя иначе.
- Яркость объекта росла несколько лет до основного взрыва.
- После первого пика яркости последовал второй, что крайне необычно.
- Анализ показал, что звезда могла взаимодействовать с черной дырой, вращаясь с ней по тесной орбите.
Эти особенности заставили ученых предположить, что звезда попыталась "поглотить" черную дыру, но гравитационное воздействие последней вызвало катастрофический взрыв.
Как звезда и черная дыра привели к аномалии?
Гипотеза ученых основана на уникальном взаимодействии двух объектов. Звезда и черная дыра, вероятно, находились на близких орбитах, постепенно сближаясь. В какой-то момент звезда начала поглощать черную дыру, но компактность и мощная гравитация черной дыры спровоцировали разрушение звезды. Первый пик яркости связывают с самим взрывом сверхновой, а второй — с взаимодействием выброшенного материала с плотным облаком, окружавшим систему.
Значение открытия для науки
Такое событие — редкость, и его регистрация открывает новые горизонты для астрономии. Современные технологии, включая машинное обучение, позволяют автоматически обнаруживать подобные аномалии. Это дает возможность глубже изучать процессы, управляющие жизнью и смертью звезд. Случай SN 2023zkd подтверждает, что черные дыры могут играть ключевую роль в космических катастрофах, разрушая звезды изнутри.