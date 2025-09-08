Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Понедельник 20 октября

Ваш Android стал медленным? Выполните эти 3 действия, и он снова будет "летать" как новый

Ваш Android стал медленным? Выполните эти 3 действия, и он снова будет "летать" как новый
2170

Камера открывается целую вечность, а приложения "тормозят"? Не спешите тратить деньги на новый смартфон. Чаще всего проблема в "цифровом мусоре", который можно убрать самостоятельно.

Вот три простых, но невероятно эффективных действия, которые заставят ваш Android снова "летать".

Действие №1: очистите кэш — "пыльный чердак" вашего телефона

Что это такое? Кэш — это временные файлы, которые приложения создают для ускорения своей работы. Например, мессенджер сохраняет в кэше миниатюры фото, чтобы не загружать их каждый раз заново. Со временем этих файлов становится так много, что они из помощников превращаются во вредителей, забивая память и замедляя систему.

Как очистить:

  1. Зайдите в "Настройки" вашего телефона.
  2. Перейдите в раздел "Приложения" (или "Управление приложениями").
  3. Выберите приложение, которое, по вашему мнению, "тормозит" больше всего (чаще всего это мессенджеры вроде Telegram, соцсети или браузер Chrome).
  4. Нажмите на него и найдите пункт "Память" (или "Хранилище").
  5. Вы увидите кнопку "Очистить кэш". Смело нажимайте.

Важно: не путайте кнопку "Очистить кэш" с "Очистить данные" ("Стереть данные"). Вторая кнопка удалит все ваши логины, пароли и настройки в приложении, так что ее нажимать не нужно. Повторите эту процедуру для 5-10 самых используемых приложений, и вы сразу заметите разницу.

Действие №2: освободите место — дайте телефону "вздохнуть"

Почему это важно? Когда внутренняя память телефона заполнена на 90% и более, операционная система начинает работать крайне медленно. Ей просто не хватает свободного пространства для временных файлов и нормальной работы.

Что делать:

  1. Удалите ненужные приложения. Будьте честны с собой: вы действительно пользуетесь той игрой, которую скачали полгода назад? А тем фоторедактором? Безжалостно удалите все, что не открывали последний месяц.
  2. Найдите "пожирателей" памяти. В "Настройках" зайдите в раздел "Память" (или "Хранилище"). Там вы увидите, что именно занимает больше всего места: фото, видео, приложения или "другое".
  3. Перенесите фото и видео. Ваши гигабайты видео в 4K — главный враг свободного места. Перенесите их на компьютер или загрузите в облачное хранилище (Google Фото, Яндекс.Диск), а с телефона удалите.
  4. Воспользуйтесь встроенной утилитой. На большинстве современных Android-смартфонов есть функция "Очистка". Она сама найдет дубликаты файлов, старые скриншоты и другой мусор, который можно безопасно удалить.

Ваша цель — освободить хотя бы 15-20% от общего объема памяти.

Действие №3: ускорьте анимацию — секретный трюк для мгновенного отклика

Что это такое? Это самый крутой лайфхак, который не удаляет ничего, но заставляет телефон ощущаться в два раза быстрее. Речь идет о визуальных эффектах: как плавно открываются окна, сворачиваются приложения и т.д. Мы просто сделаем эту анимацию быстрее или отключим ее совсем.

Как это сделать:

Найдите настройки анимации. Пролистайте меню вниз, пока не найдете три пункта:

Станьте разработчиком. Зайдите в "Настройки"— "О телефоне" — "Сведения о ПО".

Найдите строку "Номер сборки" и быстро нажмите на нее 7-8 раз подряд. Вы увидите сообщение "Вы стали разработчиком.".

Откройте новое меню. Вернитесь в главный экран "Настроек". В самом низу появится новый пункт — "Параметры разработчика". Зайдите в него.

    • Анимация окон
    • Анимация переходов
    • Длительность анимации

      Этот трюк создает вау-эффект. Ваш телефон начнет реагировать на касания моментально, без малейших задержек.

      Выполните эти три шага, и вы удивитесь, насколько отзывчивым и быстрым может быть ваш "старый" телефон. Он готов служить вам верой и правдой еще долгое время.

      8 сентября 2025, 20:01
      Фото: freepik.com
      Youtube / За 5 минут✓ Надежный источник

      Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года

      Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года
      Последняя декада октября обещает быть не просто красивой, но и судьбоносной. Неделя с 20 по 26 октября 2025 года пройдет под влиянием сразу нескольких мощных астрологических событий, которые откроют одним знакам двери в новую жизнь, а другим — помогут завершить старые дела и обрести гармонию.

      Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

      Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой
      Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

      75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

      75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера
      На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

      В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

      В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу
      В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

      Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений

      Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений
      Нейропсихолог Ирина Коржаева поделилась полезными методами, которые помогут улучшить память и развить умственные способности. В своей практике она акцентирует внимание на важности постоянного обучения и открытия нового, что активизирует различные участки мозга и способствует их взаимодействию.

      Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии

      Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии
      Бывший муж Дженнифер Лопес, актер и фитнес-тренер Оджани Ноа, сделал громкие обвинения в адрес своей экс-супруги. Он утверждает, что Дженнифер изменяла ему во время их короткого, но бурного брака, который длился всего один год с 1997 по 1998 год.

