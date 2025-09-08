Прокуратура официально завершила расследование в отношении семьи Чекалиных

Общественность пристально следит за ходом уголовного дела, связанного с известной блогершей Валерией Чекалиной, более известной под псевдонимом Лерчек, и ее бывшим супругом Артемом Чекалиным.

Следственные органы завершили расследование и предъявили супругам обвинение в совершении незаконных валютных операций в особо крупном размере. Согласно материалам дела, блогеры перевели за границу более 250 миллионов рублей с сентября 2021 года по февраль 2022 года, используя подложные документы и счета компаний, связанных с их деятельностью в сфере онлайн-марафонов.

На данный момент Валерия и Артем находятся под домашним арестом и начали изучать многотомное уголовное дело. По информации источников, им предстоит ознакомиться с сотнями страниц материалов, которые могут оказать существенное влияние на их дальнейшую судьбу. В то же время их бывший партнер Роман Вишняк уже признал свою вину и заключил досудебное соглашение, что может усложнить положение Чекалиных.

Адвокат Константин Третьяков отметил, что изначально дело началось как налоговый спор. Федеральная налоговая служба выявила недоимку в размере 250 миллионов рублей, однако в ходе бракоразводного процесса ситуация изменилась, и дело переквалифицировалось в уголовное. Даже полное погашение задолженности не избавляет Чекалиных от возможного наказания, которое может составить до 10 лет лишения свободы.

Это не первое столкновение блогеров с правосудием. Ранее против них уже возбуждали два дела: одно касалось неуплаты налогов на сумму более 300 миллионов рублей, а другое — отмывания денег через покупку валюты на сумму 130 миллионов рублей. Оба дела были закрыты, а задолженность в размере 504 миллионов рублей была погашена. Тем не менее, эти инциденты оставили негативный след на репутации супругов, отмечает женский журнал Клео.ру.

Личная жизнь Чекалиных также привлекает внимание СМИ. Они расстались весной прошлого года после 11 лет совместной жизни, у них осталось трое детей: Алиса, Богдан и Лев. Несмотря на громкое расставание и текущие уголовные обвинения, имена Валерии и Артема продолжают обсуждаться в российских социальных сетях и блогосфере.

Ситуация Чекалиных напоминает недавние события вокруг другой известной блогерши Елены Блиновской, которая была приговорена к пяти годам колонии за махинации с бизнесом и неуплату налогов. У нее также остались пятеро детей, которые теперь находятся под опекой бабушки.