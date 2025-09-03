Трагедия во время матча: что оборвало жизнь восходящей звезды хоккея в 19 лет

Талантливый спортсмен, которого прочили в звезды мирового хоккея, внезапно ушел из жизни прямо во время матча. Эта история потрясла спортивный мир, оставив множество вопросов без ответов. Что стало причиной трагедии – роковая случайность или системные ошибки?

Путь к вершинам: история Алексея Черепанова

Алексей Черепанов родился 15 января 1989 года в селе Озерки Алтайского края. Хоккей стал частью его жизни с ранних лет. Отец возил юного Лешу за 50 километров в Барнаул, чтобы тот тренировался в команде "Мотор". Уже тогда мальчик выделялся упорством и талантом. В 12 лет его заметил тренер омского "Авангарда" Игорь Семенов. Переезд в Омск и жизнь в интернате для юных хоккеистов закалили характер Черепанова, подготовив его к большим свершениям.

К 17 годам он дебютировал в основном составе "Авангарда" – редкое достижение для юного игрока. Главный тренер Валерий Белоусов, известный сдержанным отношением к молодежи, сразу разглядел в нем потенциал. В сезоне 2006/2007 Черепанов побил рекорд результативности для новичков Суперлиги, установленный Павлом Буре, забросив 21 шайбу и сделав 16 голевых передач в 56 матчах.

Достижения "Сибирского экспресса"

Лучший снайпер и нападающий молодежного чемпионата мира 2007 года (серебряная медаль).

Золотая медаль на юниорском первенстве.

Бронза чемпионата России с "Авангардом".

Выбор на драфте НХЛ 2007 года клубом "Нью-Йорк Рейнджерс" под 17-м номером – лучший результат среди россиян.

Вызов в национальную сборную России на этап Евротура.

Его прозвали "Сибирским экспрессом" за невероятную скорость, технику и энергию на льду. Казалось, перед ним открыты все двери – от игр за сборную до карьеры в НХЛ.

Последний матч

13 октября 2008 года "Авангард" встречался с "Витязем" в Чехове. Утром того дня Черепанов получил радостную новость: тренер Вячеслав Быков включил его в расширенный состав сборной России. На льду Алексей, выступавший под номером 7, открыл счет в первом периоде. Однако игра была напряженной, и в третьем периоде "Авангард" перешел на игру в три звена, увеличив нагрузку на лидеров.

За три минуты до конца матча Черепанов, находясь на скамейке запасных, внезапно потерял сознание. На арене началась паника. Отсутствие дежурной машины скорой помощи и неисправный дефибриллятор усугубили ситуацию. Врачи "Авангарда" пытались реанимировать игрока, но спасти его не удалось. В 20:55 в больнице Чехова сердце хоккеиста остановилось навсегда.

Тайна трагедии

Официальная причина ухода из жизни Алексея Черепанова – хронический миокардит, ишемическая болезнь сердца и кардиомиопатия. Эти диагнозы несовместимы с профессиональным спортом, но Черепанов никогда не жаловался на проблемы с сердцем. Регулярные медосмотры в клубе, сборной и на драфте НХЛ не выявили патологий. Как такое заболевание осталось незамеченным?

Позже выяснилось, что хоккеист жаловался на усталость и принимал "витамины" для повышения работоспособности. В его организме обнаружили препарат "кордиамин", стимулирующий сердечно-сосудистую систему. Это вызвало подозрения: могли ли врачи клуба, не зная о состоянии сердца, использовать запрещенные вещества? Прокуратура провела проверку, но доказать вину не удалось. Врача "Авангарда" Сергея Белкина пожизненно дисквалифицировали за халатность, а его коллегу Дмитрия Батушенко наказали на два года.

Наследие и уроки

Трагедия Черепанова потрясла хоккейный мир. В его честь названы приз лучшему новичку КХЛ, улица в родном селе Озерки и звезда в созвездии Возничего – "Звездочка Чери". В Омске под сводами G-Drive Арены висит баннер с его фамилией и номером 7. Мать Алексея, Маргарита Черепанова, написала книгу и основала детскую хоккейную школу в Барнауле, чтобы сохранить память о сыне.

Эта трагедия стала сигналом о необходимости тщательного контроля здоровья спортсменов. Вопросы о роли врачей, качестве медобслуживания на аренах и применении препаратов до сих пор остаются открытыми. Алексей Черепанов мог стать легендой мирового хоккея, но его история напоминает о хрупкости жизни и важности заботы о тех, кто стремится к вершинам.