Невероятная гибкость: в скачущем подростке не сразу узнали 54-летнюю артистку Кутепову

У Международного фестиваля театра и кино "Амурская осень" есть традиция – привозить не только антрепризные спектакли, но и постановки прославленных театров Москвы и Петербурга. В этом году в Благовещенск приехала "Мастерская Петра Фоменко" с давно уже ставшим культовым спектаклем "Семейное счастье" по роману Льва Толстого. Роль Маши в нем уже четверть века играет Ксения Кутепова.

Когда в начале "нулевых" состоялась премьера "Семейного счастья", Ксении Кутепововой было 29 лет. Но и сейчас, когда ей уже 54, она со все той же легкостью без конца прыгает через чемоданы в первом акте спектакля, где играет 17-летнюю Машу. Зрители в зале начинают шелестеть программками – мол, неужели юную героиню Толстого так достоверно играет 54-летняяя женщина?

"На самом деле, с каждым годом прыгать по сцене все сложнее и сложнее, – признается актриса. – Но я как-то пытаюсь держать себя в тонусе. За этой кажущейся на сцене легкостью на сцене стоит постоянная работа и самоограничения. Я занимаюсь спортом, увлекаюсь теннисом, сижу на диете, плюс в театре есть специальный человек, который следит за нашей физической формой. Поэтому я решила: когда прыгать уже не смогу, то спектакль придется закрыть".

Примечательно, что сейчас спектакль идет в том виде и составе, каким его и ставил Петр Фоменко. Режиссера нет на свете уже 13 лет, но на качестве постановки это с годами не отразилось. "Конечно, все меняется, и когда Петр Наумович был жив, он вместе с нам менял этот спектакль", – говорит Кутепова.

Спектакль называется "Семейное счастье". А есть ли оно у самой актрисы? "Я замужем уже 29 лет (за 59-летним режиссером театра и кино, сценаристом и продюсером Сергеем Осипьяом – Прим. ред.). – больше, чем идет эта постановка, – призналась Ксения. – И за это время было столько эмоций и событий, что ответить на этот вопрос мне будет сложно. Поэтому оставлю его открытым, как остается открытым финал и в нашем спектакле".