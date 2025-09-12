Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Как сохранить здоровье кистей рук: советы врача с 40-летним стажем

Как сохранить здоровье кистей рук: советы врача с 40-летним стажем
1068

Онемение, боль, отеки суставов – с этими симптомами сталкиваются многие. Почему возникают проблемы с кистями, как их правильно диагностировать и лечить, а главное, как не навредить себе при попытке справиться с болью самостоятельно? Об этом рассказывает доктор медицинских наук ИринаГермановна Чуловская, кистевой хирург с более чем 40-летним опытом работы.

Почему кисти рук требуют особого внимания?

Кисти рук — одна из самых сложных и функциональных частей тела. Они состоят из множества мелких костей, суставов, связок и нервов, которые работают в тесной взаимосвязи. Постоянная нагрузка, будь то повторяющиеся движения при наборе текста или физическая работа, может привести к воспалениям, травмам или хроническим заболеваниям.

Осенью, когда многие занимаются дачными работами, поток пациентов с обострениями заболеваний кистей заметно возрастает. По словам доктора медицинских наук, доктор медицинских наук, профессора кистевой хирургии Ирины Чуловской с более чем 40-летним опытом работы, игнорирование симптомов или неправильные действия способны усугубить проблему, превратив временный дискомфорт в серьезное заболевание.

Диагностика: первый шаг к правильному лечению

Для точного определения причины боли или дискомфорта в кистях необходима профессиональная диагностика. Современная медицина предлагает несколько методов, которые помогают выявить проблему.

  • Рентгенография. Этот метод обязателен для всех пациентов, так как позволяет оценить состояние костей и выявить возможные переломы или артроз.
  • Ультразвуковое исследование (УЗИ). Показывает состояние мягких тканей, нервов и сосудов, помогая определить причину сдавливания нерва или воспаления.
  • Магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ). Назначаются в сложных случаях, например, при повреждении связок или уточнении костных изменений.
  • Электронейромиография (ЭНМГ). Используется при жалобах на онемение или покалывание, чтобы оценить работу нервов и исключить их повреждение.

Каждый из этих методов подбирается врачом в зависимости от симптомов и анамнеза. Самостоятельно ставить диагноз или игнорировать симптомы не стоит — это может привести к осложнениям.

Первая помощь при боли: что можно сделать дома

Если боль в кистях появилась внезапно, а визит к врачу пока невозможен, важно знать, как облегчить состояние без вреда для здоровья. Прежде всего, необходимо прекратить любую нагрузку на кисть. Продолжение работы, особенно физической, несмотря на дискомфорт, может значительно ухудшить состояние.

Для облегчения симптомов подойдут следующие меры.

  • Противовоспалительные мази. Препараты с нестероидными противовоспалительными средствами (НПВС), доступные в аптеках, помогают снять воспаление и боль.
  • Ортезы. Специальные фиксаторы ограничивают подвижность запястья или пальцев, снижая нагрузку на поврежденные ткани.
  • Обезболивающие препараты. При сильной боли можно принять таблетки, но не дольше трех дней без консультации врача.

Важно избегать популярных, но потенциально опасных методов. Например, компрессы с димексидом требуют осторожности: средство нужно разводить в пропорции 1:4 с водой, а перед применением тестировать на здоровом участке кожи. При наличии ран или раздражений на коже компрессы запрещены, так как могут вызвать ожоги или аллергию.

Еще одна распространенная ошибка — неправильное использование тепла или холода. При остром воспалении помогает холод, а тепловые процедуры могут усилить проблему. В случае хронического дискомфорта тепло иногда приносит облегчение, но только после консультации с врачом.

Лечение: как избежать ненужных рисков

Многие стремятся избежать хирургического вмешательства, надеясь на быстрые и простые решения, такие как гормональные блокады. Но в случае с кистями рук такие инъекции требуют особой осторожности. Неправильное введение препарата может повредить сухожилия или нервы, что приведет к необратимым последствиям. Если блокада все же необходима, она проводится однократно, под контролем УЗИ и только опытным специалистом.

Консервативное лечение, включающее физиотерапию, медикаменты и ортезы, часто оказывается эффективным на ранних стадиях. Однако в некоторых случаях, например при туннельных синдромах, когда нерв сдавливается и быстро теряет функцию, операция становится единственным способом предотвратить необратимые изменения.

Когда операция неизбежна?

Решение о необходимости хирургического вмешательства зависит от диагноза. При остеоартрозе учитывается выраженность симптомов: если боль терпима, а рентген показывает умеренные изменения, врач может предложить консервативное лечение. В случае туннельных синдромов промедление опасно — без своевременной операции функция нерва может не восстановиться полностью.

Современная медицина предлагает эффективные методы хирургического лечения кистей. Например, при ризартрозе (поражении основания большого пальца) проводится суспензопластика, которая устраняет источник боли и восстанавливает подвижность. Эндопротезирование мелких суставов пальцев также успешно применяется, позволяя вернуть функциональность кисти.

Профилактика: как защитить кисти от проблем?

Чтобы избежать заболеваний кистей, достаточно соблюдать несколько простых правил. Регулярные перерывы при монотонной работе, правильная организация рабочего места и своевременное обращение к врачу при первых симптомах помогают предотвратить развитие серьезных патологий. Здоровье кистей рук — это не только вопрос комфорта, но и возможность сохранить активность и качество жизни на долгие годы.

12 сентября 2025, 10:03
Фото: Freepik
