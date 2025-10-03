Эксперт дал россиянам советы по предотвращению пожара от электроприборов

Пожары, вызванные электроприборами, представляют собой серьезную угрозу для безопасности в домах и квартирах. Чтобы минимизировать риски, эксперты рекомендуют следовать простым, но важным рекомендациям.

Проверка состояния электроприборов

Первое правило — не использовать устройства с поврежденными электрическими шнурами. Даже если прибор выглядит исправным, он может быть потенциально опасным. Как отмечает заслуженный спасатель России Сергей Щетинин, важно внимательно следить за состоянием электроприборов. Если вы заметили сильный нагрев или резкий запах при использовании устройства, это может свидетельствовать о неисправности. В таком случае лучше всего обратиться в сервисный центр или вернуть товар.

Не оставляйте приборы без присмотра

Современные электроприборы часто оснащены функциями автоматического отключения в случае сбоев, однако это не отменяет необходимости контроля за их работой. Оставлять устройства подключенными к сети без присмотра крайне не рекомендуется. Лучше всего отключать электроприборы после использования, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.

Правильное использование удлинителей

Перегрузка удлинителей — еще одна распространенная причина возгораний. При подключении нескольких приборов к одному удлинителю следует учитывать его мощность. Не превышайте допустимую нагрузку, чтобы избежать перегрева и возможного возгорания.

Действия при возникновении пожара

Если во время использования электроприбора произошел пожар, первое, что нужно сделать — отключить автомат. Это поможет предотвратить дальнейшее распространение огня и снизит риск удара током. Гасить пламя водой категорически нельзя, так как это может привести к поражению электрическим током. Вместо этого рекомендуется накрыть горящее оборудование одеялом или огнеупорным полотном. Если у вас есть порошковый огнетушитель, он также может быть эффективным средством для тушения небольших очагов возгорания.

Необычные причины возгораний

Интересно, что даже такие предметы, как обычное зеркало, могут стать причиной пожара. Если зеркало повесить напротив окна, солнечные лучи, отражаясь от него, могут нагревать находящиеся рядом вещи до критической температуры. Поэтому стоит избегать размещения на подоконниках предметов, которые могут легко загореться, таких как вазы, стеклянные бутылки или декоративные шары.

Соблюдение простых правил безопасности при использовании электроприборов может значительно снизить риск возникновения пожара. Регулярная проверка состояния устройств, внимательное отношение к их работе и соблюдение рекомендаций по эксплуатации помогут защитить ваш дом и близких от огня.