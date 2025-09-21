Безопасно ли оставлять зарядное устройство в розетке? Ответил эксперт

В последние годы использование мобильных устройств стало неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Мы постоянно заряжаем телефоны, планшеты и другие гаджеты, и многие из нас оставляют зарядные устройства подключенными к электросети.

Однако эксперты предупреждают о возможных рисках, связанных с такой практикой. Генеральный директор группы компаний ST IT и эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов рассказал о том, что стоит учитывать, оставляя зарядку в розетке.

Оригинальные и сертифицированные зарядные устройства

Первое и самое важное правило — использовать только оригинальные или сертифицированные зарядные устройства. Аверьянов подчеркивает, что качественные адаптеры оснащены специальными контроллерами, которые автоматически отключают подачу тока после полной зарядки устройства. Это не только снижает потребление электроэнергии, но и существенно уменьшает риск перегрева и короткого замыкания, особенно в условиях нестабильного напряжения.

Опасность несертифицированных зарядок

К сожалению, многие пользователи используют несертифицированные зарядные устройства, которые не соответствуют стандартам безопасности. Такие адаптеры могут стать причиной возгораний и других неприятных ситуаций. По словам эксперта, пыль, влага и износ могут значительно увеличить риск возникновения пожара. Поэтому важно следить за состоянием зарядного устройства и избегать использования дешевых подделок.

Регулярная проверка состояния адаптера

Аверьянов настоятельно рекомендует регулярно проверять состояние зарядного устройства. Если вы заметили какие-либо повреждения или признаки износа — трещины, обгоревшие участки или нагрев — лучше немедленно прекратить его использование. Важно помнить, что безопасность ваших устройств и вашего дома зависит от качества используемых аксессуаров.

Профилактика возгораний

Чтобы минимизировать риск возникновения пожара, следует соблюдать несколько простых правил. Во-первых, не оставляйте зарядные устройства включенными в розетку на длительное время без присмотра. Во-вторых, избегайте использования адаптеров в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная комната или кухня. Также стоит обратить внимание на состояние электропроводки в вашем доме — изношенные провода могут стать причиной короткого замыкания.